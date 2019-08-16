Выдают возраст: 5 шагов, которые избавят от самого заметного признака старения (всего за 32 рубля)

Хоть сейчас и не модно скрывать возраст, а считается правильным стареть красиво и гордо, продажи косметологических препаратов для заполнения морщин растут в прогрессии (появляются всё новые и новые техники, а значит, это кому-нибудь нужно). Мы не будем лукавить, просто скажем — каждая женщина хочет, чтобы ее лицо было чуть глаже и моложе, чем вчера. Редакция SHE попросила сертифицированного тренера по гимнастике для лица Евгению Лескову разработать 5 упражнений, которые помогут разгладить «гусиные лапки» и сделать взгляд более открытым.

Евгения объясняет, что кожа вокруг глаз очень нежная — она тоньше примерно в 10 раз, чем кожа на щеках. Подкожно-жировой слой в этой области слабо выражен, а как раз он и позволяет поддерживать упругость эпидермиса. Поэтому самыми первыми о нашем возрасте сообщают морщинки в уголках глаз.

Если уделять упражнениям хотя бы 7 минут в день, эффект можно увидеть уже через 3 недели Видео: Александр Ощепков

Упражнение № 1 . Указательный и средний пальцы образуют галочку и фиксируют рабочую область для предотвращения образования новых морщин. Пальцы на пару миллиметров растягивают область «гусиных лапок». Прищуриваем глаза на 5 секунд 10 раз. Тренер объясняет, что так мы укрепляем круговую мышцу глаза — это поможет улучшить состояние зоны глаз в целом.

Упражнение № 2 . Массажная техника выглаживает мелкие морщинки. Средний палец рисует круги по области «гусиных лапок». Массаж делается на витаминный комплекс «Аевит». Он продается в аптеках (10 капсул — примерно 32 рубля), препарат нужно выдавить из капсулы и нанести на рабочую зону. Пальцы должны скользить, но не растягивать кожу.