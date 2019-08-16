Выдают возраст: 5 шагов, которые избавят от самого заметного признака старения (всего за 32 рубля)

Хоть сейчас и не модно скрывать возраст, а считается правильным стареть красиво и гордо, продажи косметологических препаратов для заполнения морщин растут в прогрессии (появляются всё новые и новые техники, а значит, это кому-нибудь нужно). Мы не будем лукавить, просто скажем — каждая женщина хочет, чтобы ее лицо было чуть глаже и моложе, чем вчера. Редакция SHE попросила сертифицированного тренера по гимнастике для лица Евгению Лескову разработать 5 упражнений, которые помогут разгладить «гусиные лапки» и сделать взгляд более открытым.
Евгения объясняет, что кожа вокруг глаз очень нежная — она тоньше примерно в 10 раз, чем кожа на щеках. Подкожно-жировой слой в этой области слабо выражен, а как раз он и позволяет поддерживать упругость эпидермиса. Поэтому самыми первыми о нашем возрасте сообщают морщинки в уголках глаз.
Если уделять упражнениям хотя бы 7 минут в день, эффект можно увидеть уже через 3 недели
Видео: Александр Ощепков
Упражнение № 1. Указательный и средний пальцы образуют галочку и фиксируют рабочую область для предотвращения образования новых морщин. Пальцы на пару миллиметров растягивают область «гусиных лапок». Прищуриваем глаза на 5 секунд 10 раз. Тренер объясняет, что так мы укрепляем круговую мышцу глаза — это поможет улучшить состояние зоны глаз в целом.
Упражнение № 2. Массажная техника выглаживает мелкие морщинки. Средний палец рисует круги по области «гусиных лапок». Массаж делается на витаминный комплекс «Аевит». Он продается в аптеках (10 капсул — примерно 32 рубля), препарат нужно выдавить из капсулы и нанести на рабочую зону. Пальцы должны скользить, но не растягивать кожу.
Упражнение № 3. Указательный и средний пальцы образуют галочку и фиксируют внутренний и внешний угол глаза для предотвращения образования новых морщин. Евгения предупреждает, что в этом упражнении главное — не давить. Прищуриваем нижнее веко на 5 секунд 10 раз. Так мы его укрепляем и избавляемся от морщин, мешков и грыж под глазами.
Упражнение № 4. Оно называется «Спящая красавица». Закрываем глаза и стараемся чуть-чуть поднять верхнее веко. При этом глаза не закатываем, зрачок по центру. Вы должны почувствовать легкую вибрацию верхнего века. Это упражнение поднимет опущенное веко и сделает взгляд более открытым.
Упражнение № 5. Массажная техника, направленная на разглаживание «гусиных лапок». Пальцем одной и другой руки оказываем воздействие на мышцу (а не на кожу), стараемся на миллиметр растянуть ее, совсем чуть-чуть. Проходить нужно в разных точках. Таким образом мышца расслабляется и морщины становятся заметно меньше.
Эксперт подчеркивает, что, кроме этого, важно следить за мимикой, использовать увлажняющий крем и носить очки или линзы, если это необходимо, чтобы излишне не нагружать мышцы глаз.