Привет из детства: 14 фото забытых новосибирских парков с аттракционами

Так выглядел один из первых развлекательных парков Новосибирска — сейчас здесь перекрёсток Сибирской и Нарымской

На Михайловской набережной открыли новое колесо обозрения — самое высокое за Уралом. Сегодня аттракционы в Новосибирске работают разве что в парках — в городе уже много лет нет отдельного развлекательного комплекса, где были бы только безумные карусели. Корреспондент НГС решила вспомнить, какими были развлечения в парках раньше, — 40 лет назад на набережную привозили аттракционы из Чехословакии, в 1980-х годах новосибирцы впервые прокатились на американских горках, а за редкой жвачкой люди выстраивались в огромные очереди.



Первые парки аттракционов появились в ещё молодом Новониколаевске — простенькие качели работали в саду недалеко от железнодорожного вокзала, на пересечении улиц Сибирской и Нарымской. Как пишут знатоки форума «Новосибирск в фотозагадках», необычное название сада — «Альгамбра» — происходило из арабского языка и означало «крепость». Там были летний театр, открытая сцена, ресторан, дом-читальня и аттракционы, а в конце 1930-х — даже зоосад. «Первыми аттракционами города можно считать нехитрые сооружения в дореволюционном саде "Альгамбра". Они там были, но подробностей, к сожалению, пока нет. Возможно, столб со спускающимися веревками, возможно, всегда популярные качели», — рассказывает сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.

Карусели на театрализованном празднике «Трудом мы славим Сибирь свою» в Центральном парке, 1966 год Фото: форум «Новосибирск в фотозагадках»



Вскоре аттракционы стали устанавливать на набережной и в центре города. «В советское время местом отдыха стала водно-лыжная станция на месте нынешней Михайловской набережной с атрибутикой пляжного отдыха. С 1931 года стал работать и Кладбищенский сад, на месте нынешнего Центрального, где была полноценная зона отдыха с детским городком, физкультурным, тиром и так далее. В 1944-м его посещение стало платным. Здесь работали аттракционы, игровые павильоны, читальный зал, шахматно-шашечный, бильярдный павильоны, проходили выставки», — поясняет Константин Голодяев.

Аттракционы «Петля Нестрова» и «Чёртово колесо» в саду Кирова в 1970-х Фото: архив В. Авдеева

Огромные колёса обозрения в Новосибирске появились далеко не сразу — только в 1970-х годах. Колесо обозрения в Центральном парке запустили в 1976 году, а разобрали только этой весной — аттракцион проработал 43 года. Сейчас в Центральном парке идут ремонтные работы, скоро здесь построят фонтан. «Появление первых "чёртовых колес" в Новосибирске относится к началу 1970-х годов. Я помню их несколько — сначала в саду Кирова, потом в Центральном парке. Ещё хорошо помню старый уже аттракцион, на который детей не пускали, — "Петля Нестерова", где в кабине самолета, вращающегося по вертикали, в верхней точке зависаешь вниз головой, — вспоминает Голодяев. — Или аттракцион "Стрела": человека пристёгивали к маятнику у земли и отпускали, пружинный привод возносил его в небо, а затем в перевёрнутом вниз головой виде опускал на противоположной стороне к самой земле. Пружинные амортизаторы гасили скорость и отправляли его обратно, и так несколько раз до полной остановки. Такие и сейчас есть».

В 1980-х на аттракционах не было свободных мест Фото: форум «Новосибирск в фотозагадках»

Цепочные карусели стояли сразу в нескольких парках Новосибирска — в 1980-х это были одни из самых популярных развлечений.

Парк аттракционов из Чехословакии привозили в Новосибирск в 70-х и 80-х Фото: форум «Новосибирск в фотозагадках»

В середине 1970-х в Новосибирск привезли из Чехословакии самый знаменитый в мире аттракцион — американские горки. «Хитом нашего детства было комплекс чешских аттракционов "Луна-Парк" с американскими горками, импортной жвачкой и призами. В 1975-м он начал работу за ДК Октябрьской революции, а с 1981-го был перенесён на набережную», — говорит Голодяев.

Новосибирцы стояли в огромных очередях, чтобы прокатиться на зарубежных аттракционах и купить дефицитную жевательную резинку Фото: форум «Новосибирск в фотозагадках»

О таких очередях современные парки аттракционов Новосибирска могут только мечтать Фото: форум «Новосибирск в фотозагадках»

Этот аттракцион — сперва «Змеи Горынычи», а после «Лебеди» — пользовались тогда особой популярностью, именно они чаще всего встречаются на фотографиях из 1980-х. Также все хотели попасть на аттракцион «Дональд» и в «Комнату неожиданностей». По информации музея Новосибирска, в 1989 году в «Луна-парк» приходило от 10 до 15 тысяч человек в день.

Позже «Змеев Горынычей» сменили «Лебеди» Фото: форум «Новосибирск в фотозагадках»

«В 1989 году точно лебеди были. Все белые, а один был чёрный. Очень хотел на нём прокатиться, но желающих было много — не получилось. Помню, что аттракцион стоял очень близко к набережной — лебеди летали немножко над водой. В кегельбане из какой-то миски шарики кидали и должны были в ячейки попадать. В том году я выиграл открывашку для бутылок "Vyrobeno v Československu" («Сделано в Чехословакии». — Прим. ред.). До сих пор она у меня есть», — пишет участник форума «Новосибирск в фотозагадках».

В «Вираже» был батут и множество аттракционов — там можно было провести весь день Фото: форум «Новосибирск в фотозагадках»

В начале 1990-х на улице Горской заработал новый парк аттракционов: в «Вираже» были американские горки, огромные качели «Зубр», «Ракушки», которые кружили всем головы. 20 лет назад «Вираж» казался настоящим «Диснейлэндом» — это не просто парочка каруселей в городском сквере, а целый парк со множеством развлечений. Но в конце нулевых у «Виража» начались трудности — аттракционы устарели, мэрия расторгла договор арены, а новосибирцы перестали приходить из-за экономического кризиса.

До «Виража» было легко добраться — он был в паре минут от станции метро «Студенческая» Фото: форум «Новосибирск в фотозагадках»

«Вираж» просуществует ещё несколько лет, а потом на его месте построят жилой комплекс «Панорама». Такой отзыв в августе 2011 года оставила жительница Новосибирска на форуме «Тюльп.ру»: «70 рублей — и один виток колеса обозрения ваш. Вид, конечно, потрясающий, но внизу вас ждёт в своё время классный парк аттракционов, ныне переживающий не лучшие свои годы. Помнится, последним установленным в "Вираже" аттракционом была "Падающая башня", и было это году так в 2000-м. "Башня" падает и до сих пор, но смотрится уже не так эпично на фоне аттракционов Центрального парка. Всё ржавое, страшное и скрипит. Цена при этом, конечно, соответствующая — копейки, но стоит ли оно того? "Зубр" — этот громадный "туда-сюда-корабль" — теперь скрипит так, что кажется, будто это либо "Корабль-призрак" со специальным спецэффектом, либо дело в отсутствии, допустим, финансирования "Виража". Хотелось бы, конечно, верить в первый вариант, но...».

В «Вираже» можно было прокатиться на велосипеде на высоте Фото: Дарья Януш / НГС

Сейчас от прежнего «Виража» остался только парк для сноубордистов Фото: форум «Новосибирск в фотозагадках»