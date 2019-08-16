Вроде Старый Карапуз, а уже Безбожник: пятничная игра на знание географии

Над названиями многочисленных посёлков, сёл и деревень России неоднократно смеялись все кому не лень, от развлекательных передач на ТВ до газет. Причём далеко ходить не надо: Новосибирская область полна удивительных топонимов, один другого забавнее. Корреспондент НГС тщательно изучила карту региона — проверьте, насколько хорошо её знаете вы.