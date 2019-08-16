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Вроде Старый Карапуз, а уже Безбожник: пятничная игра на знание географии

Какие деревни на самом деле существует в Новосибирской области, а какие придумала редакция НГС?

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Такого указателя в Новосибирской области нет, его нарисовал наш фотограф Александр Ощепков — получилось очень убедительно

Фото: Александр Ощепков / НГС

Над названиями многочисленных посёлков, сёл и деревень России неоднократно смеялись все кому не лень, от развлекательных передач на ТВ до газет. Причём далеко ходить не надо: Новосибирская область полна удивительных топонимов, один другого забавнее. Корреспондент НГС тщательно изучила карту региона — проверьте, насколько хорошо её знаете вы.

Начнём с простого. Какое из названий для деревни мы не придумали: Батон, Ломоть или Колбаса?

Начнём с простого. Какое из названий для деревни мы не придумали: Батон, Ломоть или Колбаса?

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                        КОММЕНТАРИИ (2)

                        16 авг 2019 в 10:26

                        "пятничная игра на знание географии" - о, сегодня пятница? Реально?:) Я с утра думала, что четверг еще только)))

                        Адик
                        16 авг 2019 в 10:20

                        7 из 10, хотя всё наугад было))