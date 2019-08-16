Вроде Старый Карапуз, а уже Безбожник: пятничная игра на знание географии

Привет! Мы обновили приложение НГС для iOS. Теперь читать новости и статьи, быстро оставлять комментарии и писать напрямую редакции (и жаловаться на проблемы в городе) стало еще проще. Что именно изменилось - рассказываем в картинках.
Такого указателя в Новосибирской области нет, его нарисовал наш фотограф Александр Ощепков — получилось очень убедительно
Фото: Александр Ощепков / НГС
Над названиями многочисленных посёлков, сёл и деревень России неоднократно смеялись все кому не лень, от развлекательных передач на ТВ до газет. Причём далеко ходить не надо: Новосибирская область полна удивительных топонимов, один другого забавнее. Корреспондент НГС тщательно изучила карту региона — проверьте, насколько хорошо её знаете вы.
Начнём с простого. Какое из названий для деревни мы не придумали: Батон, Ломоть или Колбаса?
Сколько вокзалов в посёлке Новый Вокзал?
Какое из сёл реально существует в Новосибирской области?
Сколько в Новосибирской области населённых пунктов, которые называются Красный Яр?
А ещё на Оби есть деревня Пристань-Почта. Верите?
Два из населённых пунктов действительно существуют в Новосибирской области. А какой мы придумали?
Как насчёт деревни Олтарь, можно туда поехать к бабушке?
В Барабинском районе есть деревня Старый Карапуз. И есть ещё один Карапуз — какой?
Одна из этих деревень — выдуманная. Какая?
Куда в Новосибирской области можно уехать и напиться?