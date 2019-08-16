Доллар по 70: эксперты — о том, как изменится курс рубля и грозит ли нам «чёрный август»

Из-за торговой войны США и Китая, снижения цен на нефть и угрозы рецессии в мировой экономике многие задаются вопросом, что будет с курсом рубля: укрепит ли это национальную валюту или, наоборот, рубль рухнет, а доллар взлетит до 80. Журналист НГС опросила экспертов и узнала, станет ли август 2019 года «чёрным», чего ожидать от рубля в ближайшее время и насколько он зависим от нефти. Подробности — в материале НГС. Владимир Клисторин, ведущий научный сотрудник Института экономики СО РАН: «Рубль сейчас в меньшей степени реагирует на изменение цен на нефть, чем, скажем, несколько лет назад. Но тем не менее это наш экспорт и, естественно, снижение цен на нефть сказывается на снижении курса рубля и росте курса иностранных валют. Мне кажется, что есть и другие факторы, которые могут повлиять на динамику курса рубля. Самая большая угроза рынкам развивающихся стран — это непонятная ситуация в торговой войне США и Китая. Это, конечно, может иметь очень серьёзные последствия для мировой экономики и, прежде всего, развивающихся стран.

И второе обстоятельство: Центробанк постепенно снижает ключевую ставку. В этом году мы это дважды прошли — чем ниже ключевая ставка, тем больше будет слабеть рубль. Если Центробанк будет продолжать эту политику, то мы увидим снижение курса. Дело в том, что у нас в этом году не очень высокий экономический рост ожидается — в пределах 1,5%, а по всем планам и программам предполагается его увеличить где-то до 3%. Начиная с 2021 года выше 3% должен быть — это надо как-то делать. Скорее всего, будет давление на Центробанк с тем, чтобы снизить процентные ставки, в том числе и по кредитам. Снижение курса национальной валюты выгодно экспортёрам и выгодно бюджету. Поэтому я думаю, что тех, кто будет лоббировать снижение курса национальной валюты, вполне достаточное количество.

Станет ли август 2019 года «чёрным»? Вообще-то он уже «черноват».

Конечно, это всё наследие июня, июля, но пожары, наводнения, в Москве заварушка довольно массовая — рубль чувствует себя тоже не очень хорошо. Я не могу сказать, что он "чёрный", но он "черноватый". Хуже, чем прошлый август».

Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова: «Ситуация в мире складывается непростая: в особенности все обеспокоены торговыми спорами между США и Китаем, которые затрагивают в свою очередь торговых партнёров обеих сторон. Здесь стоит напомнить, что у Китая на сегодняшний день порядка 124 стран, для которых он является главным партнёром, а у США — 56. Даже по этим цифрам можно увидеть, что перевес находится на китайской стороне, в связи с чем США пытаются предпринять определённые усилия давления на экономику Китая. Вместе с тем страдают и другие страны. Например, для России — это падение цен на нефть, что логично в случае снижения экономической активности в мире и в Китае: меньшие производственные мощности означают меньшее потребление ресурсов.

Екатерина Новикова отмечает, что подобное падение цен на нефть было в 2009 и 2014 годах, то есть когда были кризисы Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Одновременно с этим США пытаются усилить давление и на Россию, разрабатывая сланцевые месторождения нефти. Таким образом, падение цен на нефть достигло отметки в 58 долларов за баррель с тенденцией на понижение. Если такая тенденция продолжится, то курс рубля начнёт проседать в пропорции, требуемой для компенсации российского бюджета, который закладывается в рублях, а значительная часть бюджета формируется за счёт добычи и экспорта природных ископаемых. Такого рода падение цен на нефть уже было в мировой истории, и не раз. Например, в 2009 году в связи с финансовым кризисом, в 2014 году в связи с ситуацией на Украине и введением санкций против российской экономики.

Не будем рассматривать все плюсы и минусы сложившейся ситуации, в дополнение хотелось бы лишь упомянуть, что такого рода падения будут волнительны для нашей экономики до тех пор, пока мы будем настолько зависеть от экспорта подобного рода ресурсов. Важно переходить на развитие внутреннего рынка, что на самом деле является спасением для России. И многие страны бы нам сейчас позавидовали: у нас есть такая возможность развития инфраструктуры, промышленности и так далее, а у развитых стран шанс на устойчивое развитие экономики базируется на экспорте своих услуг за рубеж». Владимир Баликоев, профессор кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ: «На фоне напряжённости с Ираном цены на нефть падают. А ведь они должны расти, а не падать. Торговая война США с Китаем тоже при чём здесь: что, Китай производит нефть или покупает нефть у США? Это игры, обыкновенные игры на повышение и понижение курса нефти, на которых обычно люди наживаются — производители и продавцы.

Ничего такого в мире не происходит, чтобы было понижение цен.

Тем более ОПЕК (Организация стран-экспортёров нефти. — Прим. ред.) очень эффективно играет на удержание курса нефти — это первое.

Во-вторых, речь идёт о том, что курс рубля сейчас практически независим от цен на нефть. Он понижается по тем же причинам — спекулятивным. Люди, имеющие рублёвые запасы, наживаются. На самом деле как может курс рубля понижаться, если есть хоть маленький, но рост ВВП в России? Поэтому иначе как играми спекулянтов я это назвать не могу: никаких объективных экономических причин для колебания курса рубля, тем более в сторону его понижения, абсолютно нет!». Павел Новгородов, первый проректор НГУЭУ: «Если говорить про месяц, то каких-то серьёзных движений относительно текущего момента я не вижу, потому что рубль на снижение цен на нефть, на торговую войну США и Китая, на девальвацию юаня уже отреагировал. То есть в сегодняшнем курсе эта информация и какие-то риски уже заложены. Поэтому в рамках такого короткого периода существенного ослабления рубля, чего многие сейчас опасаются, скорее всего, не произойдёт. Оно может произойти, наверное, в более продолжительной перспективе — до конца года, — в случае реализации определённых негативных сценариев. Они связаны с тем, что возникнут какие-то дополнительные элементы торговой войны, дополнительные макроэкономические показатели, которые будут влиять на глобальный спрос, например, на нефть.

Павел Новгородов считает, что снижение цен на нефть, торговая война США и Китая, девальвация юаня уже отразились на рубле Фото: Густаво Зырянов / НГС

Ещё есть один фактор, более долгосрочный, но важный. Почему рубль сейчас относительно устойчив? Потому что в рубле сидят очень многие иностранные спекулянты, поскольку рубль, рублёвые активы дают достаточно высокую доходность по сравнению с доходностью в других странах. Поэтому на рублёвые активы предъявляется большой спрос со стороны иностранных инвесторов, и это даёт поддержку курсу рубля. Если случатся какие-то дополнительные геополитические риски, например санкционные, — это может вызвать бегство иностранных инвесторов с рублёвых активов. В горизонте месяца таких рисков вроде не просматривается, хотя всё может быть». Василиса Баранова, старший аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа Аналитического кредитного рейтингового агентства: «Общая неопределённость на мировых рынках, которая во многом связана с продолжающимися торговыми войнами США и Китая, приводит к формированию негативных ожиданий у инвесторов и их переходу из активов более рисковых развивающихся рынков в менее рисковые развитые страны. Падение спроса на рублёвые активы является одним из факторов, влияющим на его ослабление сейчас. Помимо него, давление на российскую валюту также оказывают снижающиеся нефтяные цены. Хотя их влияние на курс рубля стало меньше благодаря бюджетному правилу.

В целом сейчас нет явных поводов для укрепления курса рубля. В нашем базовом прогнозе

мы ожидаем средний курс рубля за 2019 год на уровне 67,1 рубля за доллар,

то есть в оставшиеся месяцы этого года он будет в среднем около 69–70. Этот сценарий предусматривает падение спроса на российский экспорт из-за торговых войн более чем на 2%, введение трубопроводных мощностей США, которое будет снижать нефтяные цены, и рецессию в США из-за сжатия мировой торговли».

На ваш взгляд, что будет с курсом рубля в ближайшее время?