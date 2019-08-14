Лодки в загробный мир и фаллические подвески: 6 самых важных находок новосибирских археологов

Сегодня, 14 августа, сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН рассказали о своих важных находках и исследованиях, большая часть которых сделана в последнее время. Учёные побывали на раскопках в Горном Алтае и Монголии. Журналист НГС узнал, в чём особенности этих находок и о чём они говорят. Погребальные лодки, фаллические подвески, роговая пешня Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Евгений Богданов рассказал о феномене лодки в погребальной культуре кочевников гуннского времени на основе материалов раскопок в Курайской долине Горного Алтая.

«Это время — III–V век — считается эпохой переселения народов, когда с Востока огромное количество людей двигалось на Запад. Это подтверждено и письменными источниками, и археологическими. В связи с этим переселением, соответственно, огромные массы населения снимались с одного места, переходили на другое. Они ассимилировались друг с другом, контактировали. Менялось всё в культуре: погребальные обряды, представления этих людей, ритуалы. Это время очень интересное», — объяснил Богданов.

Украшения фаллической формы. Они могли иметь функцию амулета — способствовали деторождению Фото: Мария Тищенко / НГС

Он добавил, что время это интересно потому, что обычно культуры значительно отличаются одна от другой, поэтому археологам удаётся установить, к какой именно культуре относятся те или иные находки. Например, определяют по ориентации погребённого, погребённому инвентарю. А в данном случае один могильник — Курайский, но внутри него разнообразие культур.

Так выглядят имитации лодок в захоронениях Фото: Евгений Богданов

«Очень интересные находки, неожиданные для нас. Мы и до этого встречали, что у некоторых колод один из краёв был подработан, заужен. Мы это связывали с тем, что, может, это какой-то технологический момент: когда срубали дерево, обрабатывали его. Тем более в пазырике они все одинаковой округлой формы. Этому не особенное значение предавалось. Буквально недавно мы нашли такую колоду ребёнка — у её подработан нос. Мы считаем, что в данном случае это имитация лодки. Для кочевников это, конечно, очень странно, потому что кочевой мир — мы считаем, скотоводы в основном, о каких лодках мы говорим? Тем более рядом река Курайка протекает, но она очень маленькая и нет никаких свидетельств о том, что она была большая и по ней плавали лодки. Это такой мировоззренческий стереотип, который фиксируется у очень многих народов, — о том, что река мёртвых», — пояснил Евгений Богданов.

Пешня сделана из рога марала. Ею добывали коренья Фото: Мария Тищенко / НГС

Помимо имитации лодки, в этом месте они нашли различные бусы, украшения фаллической формы и роговую пешню для добывания кореньев — двухсоставное орудие с муфтой. Бусина из скорлупы азиатского страуса, пластинка слюды и фекалии

Кандидат исторических наук, научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Арина Хаценович рассказала о результатах экспедиционных исследований на палеолитических памятниках в Монголии и новом проекте реконструкции палеоклимата и адаптации к нему древнего человека в высокогорных областях и среднегорьях Монголии. Арина Хаценович предполагает: если денисовцы жили на Алтае и в Китае, значит они могли жить и в Монголии, которая расположена между этими регионами. Главной находкой этого сезона она считает бусину из скорлупы азиатского страуса, которая, предположительно, относится к периоду начального верхнего палеолита. «Скорее всего, памятник датируется порядка 36–40 тысяч лет назад, нижние слои. Это свидетельствует о том, что в начальном верхнем палеолите человек уже проник очень глубоко на территорию Монголии. Говоря о монгольском палеолитическом искусстве в целом, я в общем-то очень горжусь бусинкой нашей этой, потому что до этого палеолитические бусины были найдены только на севере Монголии, в долине Селенги. В Гоби, на юге Монголии, они другого периода, более поздние», — отмечает Арина Хаценович.

Арина Хаценович предполагает: если денисовцы жили на Алтае и в Китае, значит они могли жить и в Монголии. На фото — бусина из скорлупы азиатского страуса Фото: Мария Тищенко / НГС