По цене машины: сибирячка создает торты-замки для богатых — в них есть лошади, кареты и подданные

Кондитер готовит торты из стекла в человеческий рост
Представьте: приходите вы на свадебный банкет, настает момент разрезания торта — и в зал завозят его. Торт до потолка, из стекла и цветов, в форме замка Спящей Красавицы из мультфильма Уолта Диснея. Классические трехъярусные торты сразу кажутся какими-то посредственными, и вот уже внимание гостей перекочевало с невесты на кулинарно-кондитерское произведение искусства. Торты, которые делает сибирячка Любовь Казарян, вряд ли смогут оставить равнодушным — на них хочется смотреть, возможно, в них жить, но никак не есть. Корреспондент SHE.НГС поговорила с кондитером — та рассказала, как готовятся съедобные замки и сколько времени уходит на создание сладкого шедевра.
Любовь Казарян в кондитерском деле уже 5 лет. Её торты — это запрос клиентов, и создаются они для очень масштабных свадеб.
На изготовление одного торта уходит около 1–2 недель. Съедобная часть готовится за один или два дня, а на всякие заготовки — цветы, декор — уходит гораздо больше времени.
Некоторые элементы изготовлены из стекла, но есть и из карамели. Для свадебных тортов предлагаются специальные начинки и тесто, а на остальные праздники — по запросу гостей.
Такой торт может стать основным объектом восторгов на свадьбе.
Клиенты каждый раз говорят ей, что торт жалко резать и есть. Логично, что для начала хочется просто насладиться взглядом.