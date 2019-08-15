По цене машины: сибирячка создает торты-замки для богатых — в них есть лошади, кареты и подданные

Представьте: приходите вы на свадебный банкет, настает момент разрезания торта — и в зал завозят его. Торт до потолка, из стекла и цветов, в форме замка Спящей Красавицы из мультфильма Уолта Диснея. Классические трехъярусные торты сразу кажутся какими-то посредственными, и вот уже внимание гостей перекочевало с невесты на кулинарно-кондитерское произведение искусства. Торты, которые делает сибирячка Любовь Казарян, вряд ли смогут оставить равнодушным — на них хочется смотреть, возможно, в них жить, но никак не есть. Корреспондент SHE.НГС поговорила с кондитером — та рассказала, как готовятся съедобные замки и сколько времени уходит на создание сладкого шедевра.



Любовь Казарян в кондитерском деле уже 5 лет. Её торты — это запрос клиентов, и создаются они для очень масштабных свадеб.

Женщина готовит торты для свадебной студии Фото: Мита Багдасарян

На изготовление одного торта уходит около 1–2 недель. Съедобная часть готовится за один или два дня, а на всякие заготовки — цветы, декор — уходит гораздо больше времени.

Замок Любовь создала за один месяц. Торт весит 70 кг, его высота 3 метра. Это самый дорогой торт стоимостью 200 000 рублей Фото: Мита Багдасарян

Элементы декора не всегда изготовлены из стекла, иногда это тонкая карамель Фото: Мита Багдасарян

Некоторые элементы изготовлены из стекла, но есть и из карамели. Для свадебных тортов предлагаются специальные начинки и тесто, а на остальные праздники — по запросу гостей.

Иногда торт на банкете демонстрируют со спецэффектами — дымом и фейерверком Фото: Мита Багдасарян

Такой торт может стать основным объектом восторгов на свадьбе.

Все торты Любовь готовит сама и говорит, что иногда ей помогают подружки Фото: Мита Багдасарян

Фото: Мита Багдасарян

Клиенты каждый раз говорят ей, что торт жалко резать и есть. Логично, что для начала хочется просто насладиться взглядом.

Средняя цена тортов — 50–60 тысяч рублей. Все торты кондитера эксклюзивные, и выделить какой-то один она не может: «Все они как визитная карточка для меня» Фото: Мита Багдасарян