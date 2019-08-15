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Фоторепортаж

По цене машины: сибирячка создает торты-замки для богатых — в них есть лошади, кареты и подданные

Розовый дворец на фото стоит 200 000 рублей — вместо стекла кондитер использует тончайшую карамель

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Кондитер готовит торты из стекла в человеческий рост 

Представьте: приходите вы на свадебный банкет, настает момент разрезания торта — и в зал завозят его. Торт до потолка, из стекла и цветов, в форме замка Спящей Красавицы из мультфильма Уолта Диснея. Классические трехъярусные торты сразу кажутся какими-то посредственными, и вот уже внимание гостей перекочевало с невесты на кулинарно-кондитерское произведение искусства. Торты, которые делает сибирячка Любовь Казарян, вряд ли смогут оставить равнодушным — на них хочется смотреть, возможно, в них жить, но никак не есть. Корреспондент SHE.НГС поговорила с кондитером — та рассказала, как готовятся съедобные замки и сколько времени уходит на создание сладкого шедевра. 

Любовь Казарян в кондитерском деле уже 5 лет. Её торты — это запрос клиентов, и создаются они для очень масштабных свадеб. 

Женщина готовит торты для свадебной студии

Женщина готовит торты для свадебной студии

На изготовление одного торта уходит около 1–2 недель. Съедобная часть готовится за один или два дня, а на всякие заготовки — цветы, декор — уходит гораздо больше времени. 

Замок Любовь создала за один месяц. Торт весит 70 кг, его высота 3 метра. Это самый дорогой торт стоимостью <nobr class="_">200 000</nobr> рублей

Замок Любовь создала за один месяц. Торт весит 70 кг, его высота 3 метра. Это самый дорогой торт стоимостью 200 000 рублей

Элементы декора не всегда изготовлены из стекла, иногда это тонкая карамель

Элементы декора не всегда изготовлены из стекла, иногда это тонкая карамель

Некоторые элементы изготовлены из стекла, но есть и из карамели. Для свадебных тортов предлагаются специальные начинки и тесто, а на остальные праздники — по запросу гостей. 

Иногда торт на банкете демонстрируют со спецэффектами — дымом и фейерверком&nbsp;

Иногда торт на банкете демонстрируют со спецэффектами — дымом и фейерверком 

Такой торт может стать основным объектом восторгов на свадьбе.

Все торты Любовь готовит сама и говорит, что иногда ей помогают подружки

Все торты Любовь готовит сама и говорит, что иногда ей помогают подружки

Клиенты каждый раз говорят ей, что торт жалко резать и есть. Логично, что для начала хочется просто насладиться взглядом. 

Средняя цена тортов — 50–60 тысяч рублей. Все торты кондитера эксклюзивные, и выделить какой-то один она не может:&nbsp;«Все они как визитная карточка для меня»

Средняя цена тортов — 50–60 тысяч рублей. Все торты кондитера эксклюзивные, и выделить какой-то один она не может: «Все они как визитная карточка для меня»

По признанию кондитера, когда она только начинала работать, случалось, что клиент не хотел брать заказ или был недоволен

По признанию кондитера, когда она только начинала работать, случалось, что клиент не хотел брать заказ или был недоволен

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    КОММЕНТАРИИ (29)

    15 авг 2019 в 00:38

    По мне так ужас и безвкусица.Но может кому-то и нравятся эти изделия. Нашла свою нишу, молодец.

    Анечка
    15 авг 2019 в 00:11

    Как то странно, ни слова про вкус этих тортов, слова про запрос рынка улыбнули.

    15 авг 2019 в 02:13

    Знакомая тоже занимается изготовлением тортов. Состав там конечно одна химия какие то фигурки лепит из продукта похожего на пластилин не знаю как называется.Вобщем красиво но не вкусно хотя есть можно. А вот какие тортики готовит в духовке моя жена так можно сожрать вместе с разносом. И главное все натуральное без всякой химии.