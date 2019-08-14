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Юлия Карагодина

Психолог, директор центра психологической помощи «Мы вместе»
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Юлия Карагодина

Психолог, директор центра психологической помощи «Мы вместе»

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«Можно поплакать с друзьями»: психолог — о том, как принять смертельный диагноз

В такой ситуации люди готовы идти даже к колдунам — психолог Юлия Карагодина учит не бояться смерти

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В Новосибирске проживают тысячи тяжело больных людей, но психологическая помощь до сих пор не стала популярна

Фото: архив НГС

В 2018 году диагноз «рак» врачи поставили 12 244 жителям Новосибирской области — в среднем каждый день 33 сибиряка узнавали, что их жизнь уже никогда не будет прежней. И ведь рак — далеко не единственная опасная болезнь. Психолог Юлия Карагодина работает с людьми, которым поставили самые страшные диагнозы. Она учит пациентов и их семьи не бояться и жить дальше, даже когда опускаются руки, — в своей колонке на НГС она рассказывает, как принять болезнь и что делать, если заболел близкий человек.

Новость о серьёзном, считающемся неизлечимым заболевании человек воспринимает как трагедию и катастрофу. Весь мир человека начинает рушится, всё то, к чему привык, всё, что казалось таким стабильным и понятным, ставится под удар этой оглушающей новости. Это эмоционально крайне тяжёлый период потери стабильности и защитной иллюзии, что «со мной этого точно никогда не случится, с кем угодно, но только не со мной». Тяжёлый период реакции шока, ужаса, неверия, страха и отчаяния.

В это время человек проявляет крайние виды реакций: от глубокой замкнутости в себе, депрессии и нежелания бороться за свою жизнь до неконтролируемых вспышек ярости, агрессии, обвинения всех вокруг и ажитации в поиске средств к спасению. В это время люди склонны идти за помощью к магам, колдунам, шаманам, искать источники альтернативной медицины, лечиться самостоятельно. На самом деле крайне важно попасть на приём к врачу, как только вы заподозрили либо узнали о своём заболевании. И проходить комплексное лечение, которое вам назначит доктор. 

От того, насколько вы раньше обратились к врачу и начали лечиться, зависит ваше полное выздоровление.

Период принятия человеком новости о своей болезни может быть очень долгим. С психологической точки зрения наступает экзистенциальный кризис, внутренне поднимаются вопросы: «Для чего я жил и как?», «Всё ли я делал как хотел и как правильно?», «Может, мне надо было что-то изменить или сделать иначе?». Встают вопросы ценностей жизни, которые требуют пересмотра человеком его позиции.

Зачастую он не осознаёт этот процесс, отмахивается от своих чувств и переживаний, как от ненужных и мешающих мыслей, убегая от них, загоняя вглубь своей души. Соответственно, это рождает ком переживаний, который мешает прийти к глубокому осознанию и принятию болезни. Это крайне важно сделать, сколько бы ни потребовалось на это времени. Именно это состояние принятия поможет грамотно выстроить шаги по лечению заболевания и поможет вернуть внутренний баланс и спокойствие.

Стадий принятия или проживания горя и потери пять:

  • отрицание — человек не хочет принимать случившееся;
  • гнев — человек проявляет агрессию на всё и всех;
  • торг — попытка договориться, включая высшие силы, о том, что «я тебе это, а ты мне даруй выздоровление»;
  • депрессия — опускаются руки и наступает глухое отчаяние;
  • принятие или согласие с тем, что наступило.

Продуктивная стадия — когда человек говорит, что «это всё очень грустно, но надо что-то делать». Реакции очень индивидуальны, каждая стадия может идти не поочерёдно, повторяться и длиться разное время.

У нас слабо популяризируется тема психологии и психологической помощи человеку, столкнувшемуся с серьёзным заболеванием, или его близким и родственникам. Всё-таки стоит обратиться за психологической помощью и поддержкой. Важно разобраться с первыми сложными реакциями и чувствами, пережить боль и удар от новости, создать внутри себя настрой на лечение.

Близким о болезни сообщать очень сложно, но важно. Как лучше это сделать? Наверное, нет универсального рецепта, у всех своя история и сложившиеся взаимоотношения: кому-то нужно подобрать подходящий момент и составить разговор, кто-то может сразу разделить горе и переживания. Главное — сделать это, не оставаться один на один с тяжёлыми мыслями, не пытаться со всем справиться самому, не опасаться кого-то побеспокоить.

Тяжёлую новость можно разделить с близкими и родными, друзьями и даже с просто знакомыми людьми, если вы чувствуете, что вас поймут и поддержат. В это сложное время нужно брать все ресурсы, которыми вы располагаете, всю помощь и поддержку, от кого бы она ни приходила, и использовать их на борьбу с заболеванием.

Смелые сибиряки, которые пережили онкологические заболевания, рассказали, как боролись за свою жизнь. Видео: Густаво Зырянов / НГС

Известие о болезни родного или знакомого человека может поставить в тупик, вызвать реакцию боли, страха и беспомощности. Это тяжёлые чувства, которые чаще всего люди пытаются скрывать, чтобы не расстроить и не напугать ещё больше близкого человека.

Нередко со стороны заболевшего человека и его близких людей повисает молчание — обе стороны таким способом стараются не усугубить создавшееся положение, не расстроить ещё больше друг друга. Как результат — появляется изоляция и эмоциональная дистанция, семья молчаливо переживает горе и боль.

Важно начать говорить о том, что вы чувствуете. Проговаривая тяжесть и боль, мы даём выход чувствам.

Можно поплакать вместе. Эмоциональная разрядка в доверительном разговоре крайне эффективна в процессе лечения. Она даёт возможность выплеснуть накопившуюся боль, получить поддержку, почувствовать опору и надежду. В таком психологическом состоянии легче пережить тяготы лечения и найти силы на принятие болезни, обрести настрой на выздоровление.

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      КОММЕНТАРИИ (5)

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      14 авг 2019 в 21:34

      Ни-о-чём!

      14 авг 2019 в 21:22

      Как человек, всякие болячки наблюдавший и некоторые болячки даже переживший, могу сказать,что всё это очень похоже на ситуацию, когда человек оказывается в открытом море а вокруг никого. Знаете, кто первым тонет в открытом море, если вокруг не видно берегов а человек не видит, куда плыть? Первыми тонет тот, кто начинает волноваться и паниковать. Даже если ты отличный пловец, но запаниковал - тебе крышка. А неопытный пловец, который берёт себя в руки, не дёргается и начинает просто спокойно продумывать варианты спасения, как правило спасается...

      Правильно
      14 авг 2019 в 21:20

      На словах всё просто и понятно.
      В реальности очень мало кто способен находится рядом с таким пациентом, выдерживать его чувства и сопровождать его на пути либо к выздоровлению, либо к смерти. Очень непростая это работа. Много чего требующая от "соучастника".