Мутные воды: у озера под Новосибирском появились щиты биоопасности. Кто их поставил — неизвестно

Небольшое озеро образовалось на речке Дедиха недалеко от села Каменка — сюда рыбаки приезжают за карасём и щукой

В июле жители села Каменка под Новосибирском обнаружили возле лесного озера на речке Дедиха странные щиты с пугающими предупреждениями: на них было указано, что озеро и территория вокруг него представляют биологическую опасность. «Зона высокого риска заражения инфекционными заболеваниями», — пояснялось ниже, а далее следовал запрет на ловлю рыбы, сбор грибов, ягод и цветов, сенокошение, заготовку дров и выгул собак.

Согласно информации на щите, в апреле 2019 года в озеро слили «опасные отработанные биологически-химические вещества». В качестве подтверждения — фотография некой свалки, но, по словам постоянных рыбаков, свалку эту на озере никто не видел, а по самой фотографии непонятно, где она была сделана и почему, если речь идёт об апреле, растительность вокруг свалки на снимке такая же буйная, как в июле.



На подъезде к озеру берёзы укутаны предупреждающей лентой Фото: Александр Ощепков / НГС

Накатанная рыбаками колея-проезд к лесному озеру сегодня дополнительно отмечена полосатыми предупредительными лентами, а вот щиты, привинченные саморезами прямо к берёзам, исчезли, оставив только эти самые саморезы.

— Видите, таблички убрали, когда заварушка-то пошла. Было около 5–6 табличек на этой стороне, по дороге к озеру, — показывает старожил Каменки Роман Бачурин.



Из нескольких щитов остался один, но то, что были и другие, подтверждают саморезы, вкрученные прямо в стволы берёз Фото: Александр Ощепков / НГС

Сохранился только один щит, в конце дороги к озеру, за поворотом, — возможно, именно это его и спасло. По словам Романа, пропали они около трёх недель назад: тогда по обращениям местных жителей с осмотром приезжали специалисты из регионального министерства природных ресурсов и экологии и сообщили, что «службы экологического контроля Новосибирской области», указанные на щитах, никакого отношения к ним не имеют.

В ведомстве корреспонденту НГС подтвердили, что видели два щита. «МПР НСО данные щиты не устанавливались, информация о возможном загрязнении водных и иных природных объектов в районе расположения информационных щитов в адрес МПР НСО не поступала», — отметили в минприроды, добавив, что планируют обратиться в полицию. В ГУ МВД сообщили, что пока им об этом неизвестно.



Местные рыбаки никаких изменений, которые бы подтверждали химию в воде, не отметили Фото: Александр Ощепков / НГС

Местные рыбаки никаких возможных последствий загрязнения воды не заметили: ни неестественных запахов, ни гибели рыбы, ни больных растений вокруг.

— Я у многих спрашивал: говорят, что и сами едят, и кошкам дают. По-любому бы кто-то уже траванулся, но этого нет, — уверен Роман Бачурин.

Источник НГС в министерстве неофициально предположил, что подобным образом кто-то может пытаться захватить территорию, сперва отвадив от озера местных жителей. В Каменке считают так же, кивая в сторону основного застройщика территории вокруг села — ГК «Гелеон».



ГК «Гелеон» сегодня развивает уже третий проект за Каменкой — посёлок «Гармония» Фото: Александр Ощепков / НГС

Сейчас девелоперская группа развивает вокруг Каменки сразу три проекта: посёлки «Близкий», «Скандинавия» и «Гармония», запустившийся относительно недавно. По данным официального сайта «Гелеона», группа также имеет отношение к посёлку «Чкаловские просторы».

От границы нового посёлка «Гармония», строительство которого только началось, до лесного озера — около полутора километров, и в концепцию развития посёлка озеро не входит. Но в Каменке ходят слухи, что девелоперы рассчитывают расширить свои владения и включить в них не только Дедиху, но и маленькое озеро непосредственно возле «Близкого» — Щелкунья, и расширяться дальше, вплоть до посёлка Советский.



— Всё, что не задокументировано, — этого нет. Говорить о планах — зачем голословить. Мы смотрим на Новосибирскую область, подбираем места для расширения, но какие именно это будут места, пока сказать сложно, — кратко возразили корреспонденту НГС в отделе маркетинга «Гелеона» на вопрос о перспективах развития.



Роман Бачурин уверен, что щиты установили, чтобы захватить общее озеро Фото: Александр Ощепков / НГС

В начале августа в Каменке прошли публичные слушания: по словам Романа Бачурина, судя по картам, в село — а следовательно, в границы застройки — предложили включить и окрестные коттеджные посёлки, и прилегающие берёзовые леса, и озёра.

— У нас всё происходило в библиотеке. Собралось человек 50 народу, духота, жара. Они даже не повесили ни плакатов, ничего — распечатали на листке эти топографические карты и раздали людям, а люди не понимают, что это такое. Им не объяснили, где границы расширяются, где будут строиться дома. Мы возмутились, — рассказывает мужчина.

Судя по пояснениям председателя совета депутатов Каменского сельсовета Айрата Ямаева, это действительно так. Он отметил, что слушания по расширению границ села Каменка прошли полтора года назад и решение о границах уже принято. Августовские слушания касались конкретно землепользования.



Публичные слушания, говорит старожил Каменки, прошли сумбурно: сельчанам не объяснили, для чего их проводят и где пройдут новые границы села Фото: Александр Ощепков / НГС

Чем закончились слушания и учли ли в администрации их претензии, местные жители тоже не поняли. Сейчас они собирают подписи под заявлением с просьбой предоставить им протокол слушаний.

Претензии у сельчан, в общем-то, простые и близкие, в том числе новосибирцам. С тех пор как за Каменкой началось активное строительство, 10-минутная дорога до Новосибирска превратилась в полуторачасовую пробку. С ростом населения в селе не прибавилось ни поликлиники, ни школы, ни детского сада, ни пожарных, ни водопровода, а свет вырубается раз в три часа, перечисляет Бачурин. Обращения в Каменский сельсовет и в администрацию Новосибирского района никаких результатов не дают.

В ГК «Гелеон» не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть слухи о том, что именно девелоперы инициировали слушания по расширению границ села, предложив корреспонденту НГС обратиться в официальные источники — например, в Каменский сельсовет. В сельсовете на звонки никто не ответил. В администрации Новосибирского района, который, в частности, включает в себя сельсовет и готовит проектную документацию для слушаний, предложили обратиться в региональный минстрой. Ведомство на момент выхода публикации прокомментировать расширение границ села не успело.



В совете депутатов считают, что расширение границ пойдёт на пользу селу: в нём появятся новые школы, детсады и дороги Фото: Александр Ощепков / НГС

Айрат Ямаев подтвердил, что изменение границ действительно нужно в первую очередь жителям коттеджных посёлков: сейчас они оформлены как ДНТ или СНТ, а когда войдут в территорию Каменки, получат статус ИЖС и все соответствующие привилегии, в частности возможность сделать прописку по месту жительства.

Кроме того, перевод земель в новую категорию нужен для развития инфраструктуры — строительства дорог, водопровода, детских садов, школ и поликлиник.

— Категория ДНТ не предполагает, что государство обязано давать место для школы, детских садов и поликлиник для тех, кто живёт в дачных обществах. А для тех, кто живёт на землях ИЖС, государство это должно предоставить. Здесь очень важно было перевести эти земли в этот статус. Финансирование строительства школы возможно только при определённых условиях, и это — одно из условий, — уверяет Ямаев.



Пока же вокруг села только плодятся лесные свалки: буквально одна за другой Фото: Александр Ощепков / НГС

По оценке депутата, с присоединением посёлков население села вырастет на 10–15%. Это даст возможность заасфальтировать участок дороги в Каменке в этом году и запланировать ещё один на следующий. Запущена и программа по городскому водопроводу, вопрос должен решиться в течение полугода-года.

