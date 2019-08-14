Не жужжат: эта пара не боится ядовитых жал — они встретились в клубе, а теперь пропадают на пасеке

Жить, работать и любить в лесу среди пчёл — ничего удивительного. У Евгении и Алексея как раз такая история. Молодые люди вместе работают на пасеке, и их самые романтичные свидания происходят на дежурстве под звуки жужжания и аромат цветов и мёда. Пара живет за городом и в Новосибирск приезжает по необходимости или если им вдруг захочется провести время вместе без пчелиного костюма и в более комфортной обстановке. Корреспондент SHE.НГС спросила Евгению, как это — жить с пчёлами и параллельно строить семью и сказывается ли совместная работа на взаимоотношениях (если бы не пчёлы, все было бы совсем иначе).



Пасека досталась Алексею от отца — это их семейный бизнес, которому уже 30 лет. Ульи расположены в лесу в Кемеровской области, и всё лето, пока сезон, пара живет за городом, в доме на базе. Алексей вместе с помощником занимается добычей мёда, а Женя — его сбытом.

«С Лёшей мы познакомились 3,5 года назад, — рассказывает Евгения. — Мы с подругами отдыхали в Шерегеше, пришли потанцевать в "Бункер", где как раз был Лёша со своими друзьями». Женя веселилась с подружками, никого и ничего вокруг не замечала, в отличие от внимательного Алексея, который сразу заприметил красивую девушку.

Иногда они вместе дежурят на пасеке

«Мы собрались домой, утром нужно было ехать в Новосибирск, и Лёша побежал через весь клуб, чтобы попросить у меня номер телефона. На улице мы разговорились, вышли его друзья. Мы все вместе поболтали, и он довёз нас до гостиницы», — так между ними завязалось общение, которое потом переросло в отношения. Пара вместе уже 3,5 года.

Шерегеш стал для них знаковым местом: «Потом, спустя два года, Лёша подарил мне кусочек неба над "Бункером" (купил на специальном сайте), это было очень романтично. У меня есть коробочка с документом, где указаны координаты и написано, что это часть неба принадлежит мне», — вспоминает Женя. На годовщину он сделал ей сюрприз и предложил выйти за него замуж. Евгения согласилась — сейчас они находятся в статусе жениха и невесты.

На первую годовщину Алексей подарил Жене кусочек неба над тем местом, где они познакомились

По образованию Женя технолог, долгое время проработала в кондитерской, пока вместе с Алексеем они не решили, что лучше Жене присоединиться к пчелобизнесу и вместе работать на благо семьи — Женя хорошо знает сферу общепита и понимает, куда продать мёд.

«Когда я работала отдельно, в городе, между нами случались разногласия, мы не понимали друг друга, ссорились. А сейчас мы постоянно вместе. Общая работа, наоборот, нас сплотила, мы делимся друг с другом результатами, вместе хотим сделать пасеку лучше, постоянно думаем, как нам это сделать», — рассказывает Женя.



На пасеку они приезжают на велосипедах, берут с собой собаку, устраивают пикник, собирают ягоду и отдыхают от городской суеты

Там, в лесу и на базе, нет разделения на будни и выходные, к пчёлам нужно приходить каждый день. В основном этим занимается Алексей, бывает, присоединяется Женя: «Иногда мы вместе дежурим в лесу, и нам в кайф быть рядом друг с другом». В основном на пасеке живет их помощник — в палатке, там есть всё необходимое для жизни в лесу. Когда у него выходной, приезжает Женя со своим женихом:

«Мы берём с собой собаку, садимся на велосипеды и едем. Устраиваем пикник, жарим шашлыки, следим за пчёлами, собираем ягоды, в этом есть своя особая романтика. Там нет ни связи, ни интернета, мы проводим время только друг с другом», — делится сибирячка с SHE.

Если пчёлы не в настроении, лучше к ним не подходить — это можно определить по жужжанию

Женя говорит, что никогда не боялась пчёл. Она умеет понимать их настроение и знает, когда можно подходить, а когда нельзя. Костюм даёт ей стопроцентную уверенность в том, что ни одна пчела не проникнет и не укусит её. Хотя укусы бывали, и довольно часто. Один-два не опасны, а если налетел рой — пиши пропало, но таких случаев у ребят не было.

«У Лёши работает грузчик, помогает перевозить пасеку с места на место. Пчёлы его очень "любят": постоянно кусают за губу, он потом ходит будто с ботоксом. Тем не менее ему нравится работать рядом с ними», — рассказывает Женя.

Забавные ситуации случаются часто, от поиска матки (главной пчелы в улье) до потопа из-за дождя — вокруг пасеки приходилось плавать на лодке. После, чтобы избежать подобной ситуации, сделали пруд, куда стекает вся вода. В пруду кто-то периодически живёт — как-то зимовал бобёр («Вообще ничего не стеснялся, сгрыз в округе все деревья, весной ушел за самкой и не вернулся»), но чаще там обитают утки или ондатры.



В город Женя и Алексей приезжают по крайней необходимости, весь сезон стараются провести на пасеке

Весной, в мае, перед работами на полях пасека кочует — ульи загружают и увозят глубоко в лес (зимой они спокойно располагаются на участке базы), где никого нет, даже техники. «Это такой лес, где спокойно ходят животные. По нашей пасеке часто проходят лоси, козы, косули. Разные животные попадаются в фотоловушку. Опасных — волков или медведей — слава богу, нет», — говорит Евгения.

На урожай влияет много факторов, и главный из них — погода. Женя говорит, что можно сделать все правильно, но если лето дождливое, то урожая не будет. На их пасеке около 170 семей пчёл, но каждый год количество мёда все равно разное. Часть идёт на базу к пчёлам, часть им же на зимовку, остаток продаётся.

Если погода дождливая, урожая будет мало

Рядом Алтай и конкуренция на рынке большая, поэтому Женя и Алексей заинтересованы в том, чтобы сделать лучше. Их визитная карточка — васильковый мёд. Есть продукты пчеловодства — маточное молочко, цветочная пыльца, перга (пчелиный хлеб).

Кроме мёда у них есть продукты пчелопроизводства — маточное молочко, пыльца, пчелиный хлеб