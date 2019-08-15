Успеть всё за 2 недели: новосибирцы — о том, чего добились за лето, и планах на последние тёплые дни

Лето вышло на финишную прямую. Ещё немного — и хорошую погоду сибиряки будут называть «последними тёплыми деньками», которые нужно провести с пользой. То есть желательно на природе, чтобы насладиться солнцем перед долгой тёмной зимой. Вообще наслаждаться жизнью лучше в любое время года и не обязательно подводить даже промежуточные итоги. Корреспонденты НГС спросили прохожих, что важного было в их жизни этим летом и что они хотят успеть сделать до начала осени. Подробности — в репортаже НГС.



Артём, бухгалтер:



«Самое важно этим летом для меня было то, что я отметил день рождения сына — ему исполнился один год. У нас, наверное, самое главное, что нужно сделать летом, — это позагорать ещё успеть. Но чувствуется, что лето заканчивается, потому что холодно на улице становится уже сейчас. В этом году, честно говоря, ещё ни разу не купался. Надо бы, потому что бассейны не в счёт. Лето не лето без хорошей погоды и без друзей. Лето в этом году началось поздно, но в последние полтора месяца погода в принципе радует».

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Лиа, PR-специалист: «Летом я успела устроиться на новую работу, которая меня радует. Успела увидеться со своими друзьями, родными, попробовать самые вкусные блюда, новинки, сама научилась готовить баклажаны. Посещала интересные концерты в скверах, в парках нашего города, посмотрела фильм "Однажды в Голливуде". Следующую неделю смогу посвятить чистому отдыху — прочитать что-то очень полезное, например книгу Георгия Данелии, но всё некогда, хотя планирую уже года два. Ну и поделать масочки, процедуры — мы же девочки. Мне кажется, лето не лето без совместных поездок».

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Иван, 16 лет: «Прежде всего, успел отдохнуть, как-никак это одно из самых важных дел летом у всех. У кого-то отпуск, у кого-то учёба. Отдых — это прежде всего смена вида деятельности. От учёбы, например, можно отдохнуть многими путями, к примеру, с помощью тяжёлой физической работы, да и умственной тоже. У меня смешано всё получилось. На стройке работал — условно говоря, где-то принести, убрать. Так и в офисе помогал. До конца лета осталось не так много. Хотел бы съездить куда-нибудь подальше от города — на природу, в деревню. Лето не лето без путешествий. Этим летом у меня не получилось куда-то далеко съездить, а вообще мечтаю в Австралию, кенгуру посмотреть».



Фото: Густаво Зырянов / НГС

Надежда, бухгалтер:

«Вообще ничего не успели. Хотели бы, чтобы лето было подольше, потеплее, пожарче. Я сходила в отпуск, сын окончил школу, но это успел сын, не я. Но это тоже немаловажно. И сейчас нас ожидает зачисление и учёба. Его, а я могу только посочувствовать, попереживать. Я бы хотела, чтобы лето не кончалось. Когда лето холодное — это не лето. В этом году оно было в принципе нормальное, лучше, чем в прошлом, позагорать успели».

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Вениамин, энергетик:

«Летом я успел поработать, потому что летом у нас много работы — я работаю в энергетической компании. Ремонты, готовимся к зиме. До конца лета хотелось бы на даче что-то успеть сделать. Например, баню починить. По огороду что-то — огурчики, помидорчики. Гости приедут, может, как-то с ними провести время. Лето не лето без солнца. Мне кажется, в этом году было достаточно, у нас всегда хорошее лето. Для Сибири это нормальное лето».

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Ольга, бухгалтер:

«Мы съездили с мужем отдохнуть, насладились южным берегом Крыма. До конца лета ещё хотелось бы успеть покупаться, обязательно съездить на пляж, хотя бы на Обское море. Побольше ещё позагорать. Крыма не хватило, ещё хочется продолжения лета, оно у нас быстро пролетает в Сибири. Лето не лето без солнца и моря, без отдыха. Вообще, летом хочется отпуск подлиннее».

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Любовь Петровна, работает в страховой компании:

«Этим летом я уделила внимание своим внукам, потому что садик закрыт и школа, естественно, не работает. У меня их трое: 8 лет, 9 лет и 4 года. Старшие девочки и один мальчик. В этом году я была в деревне, навестила своих родственников, навестила родителей, естественно, уже ушедших из жизни. Побыла на солёном озере Малиновом в Алтайском крае, поправила своё здоровье. Так что это лето для меня плодотворное, оно ещё не закончилось. Лето не лето без солнца, без хорошей погоды и отдыха, поэтому летом всё-таки стараемся отдыхать. Вообще моя мечта — попутешествовать на лайнере по всему миру».

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Роман, 32 года, дальнобойщик:

«Самое важное этим летом — то, что поменял работу и с новой работой попал в ваш прекрасный город. Приехал из Твери. По работе [приехал], на грузовике, я водитель-дальнобойщик. Сколько пробуду, не знаю, жду загрузки на обратную дорогу. Вот пока решил прогуляться по городу, по центру. Нравится, да, вчера в интернете разработал маршрут, буду гулять. За это лето было бы неплохо вернуться домой, снова увидеть семью. Суперпланов на лето не строил, если честно, но искупаться нужно обязательно. Интересно, что у вас здесь сейчас лето теплее, чем у нас там. По сути, приехал в Сибирь погреться, получается так».

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Лидия, госслужащая:

«Для меня важно, что летом съездила в Москву, когда была в отпуске, была там почти месяц. В этом году солнца для меня было вполне достаточно, мне хватило. Но хочется ещё позагорать перед длинной зимой. В основном, если честно, [загораю] на даче. В жаркие страны летом не езжу. Мне кажется, лето нужно здесь провести, а в жаркие страны поехать, когда у нас уже будет холодно».



Фото: Густаво Зырянов / НГС

Виталий, 25 лет: «Этим летом я вернулся из армии. В институт собираюсь идти на практику — у моря работать. Лето не лето без зеленых деревьев, без улыбок на лице, без пляжа, моря. Приятные деньки, когда можно сидеть на улице целый день и не бояться, что можешь замерзнуть.

У меня есть девушка, мы с ней уже полтора года встречаемся, я хочу сделать ей предложение. Саша, я тебя очень сильно люблю, ты для меня самая дорогая на свете.

Я хочу, чтобы ты всегда была рядом со мной, чтобы ты любила меня, как и я тебя люблю. Ты будешь моей женой? Виталий, 25 лет

Буду надеяться, что скажет "да"». Редакция НГС тоже надеется, что Саша скажет «да», а лето останется тёплым воспоминанием. А вам чем запомнится это лето? Делитесь в комментариях.