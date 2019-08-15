Не есть, не пить — копить: как правильно собрать деньги на машину меньше чем за год

На машину с пробегом нужно копить 11 месяцев
Фото: Дмитрий Косенко / НГС
Ежегодно в Новосибирске только около 15 тысяч жителей могут позволить купить себе новый автомобиль, остальные довольствуются машинами с пробегом. И даже на старое авто нужно как-то откладывать деньги — копить, занимать, что-то продавать, брать кредит. Как правильно собрать деньги на автомобиль, не страдая от голода и не вешая на себя большие долги, — подробнее в обзоре НГС.
Аналитики сервиса по продаже машин «Авито Авто» провели исследование и выяснили, что рядовая новосибирская семья из двух работающих человек может накопить на автомобиль с пробегом за 11 месяцев. При расчётах учитывалась средняя зарплата в регионе — по данным объявлений «Авито Работы», она составляет
Это будет, например, Hyundai Solaris 2011 года выпуска или Toyota Corolla 2005 года выпуска.
За 11 месяцев накопить на машину семья может, только если зарплата одного из супругов полностью откладывается на авто, на жизнь остаётся
Прямое накопление еще и обесценивает деньги, ведь машины сейчас быстро дорожают, в том числе и подержанные, — на 8,2% в год, по данным того же «Авито Авто». Поэтому стоит подумать о комбинированных вариантах сбора денег на автомобиль, а заодно пересмотреть свои расходы. Возможно, лучшим вариантом будет покупка машины прямо сейчас с первым взносом и заёмными средствами.
Занять у друзей, родственников
Если у вас есть такие добрые люди со свободными средствами, можно попросить у них хотя бы на первый взнос. У одного человека крупную сумму брать не стоит, лучше распределить по 5–10 тысяч по разным знакомым. Такие суммы не обременительны и наверняка с вас даже не попросят процент. Это позволит вам подготовиться к первому взносу на авто.
Одновременная оптимизация расходов
Каждый человек или семья, если тщательно проанализирует свои траты, удивится, сколько можно сэкономить средств и отложить их на важную покупку. Походы по ресторанам и кафе, алкоголь, сигареты, дорогие продукты, полуфабрикаты, новые смартфоны — отсутствие всего этого можно перетерпеть 2–3 месяца и собрать либо увеличить тот же самый первоначальный взнос.
Кредиты автосалонов
Итак, вы собрали первые
Потребительский кредит
Если не хочется отдавать ПТС в залог и страховать авто, можно просто взять потребительский кредит, например в Сбербанке, особенно если вы там получаете зарплату. Ставка сейчас от 11,4%; при займе в
Большой платеж
Если же вы хотите решить вопрос покупки авто в течение года, без крупного платежа по займу не обойтись. На всю сумму ежемесячный платеж составит 37,1 тысячи рублей — всё та же средняя зарплата по региону. Если есть взнос в 50 тысяч, тогда придется платить 32,7 тысячи рублей.
Как лучше покупать автомобиль?
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