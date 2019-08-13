Рубрики
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 2/10
usd 65.43
eur 73.12

Темы

СЕЙЧАС +19°С
Пробки 2/10
usd 65.43
eur 73.12
Фото пользователя

Михаил Рязанцев

Координатор движения "Искалеченный Новосибирск"
Фото пользователя

Михаил Рязанцев

Координатор движения "Искалеченный Новосибирск"

Все новости

Все новости
Город
Мнение

«Закрасить дорожку и вернуть тротуар пешеходам»: общественник — о новой велодорожке на Титова

На новой улице сделали полосу для велосипедистов — но пользоваться ей невозможно, считает эксперт

Поделиться

1 574
28 Обсудить

Велодорожку сделали на продолжении улицы Титова, отрезав половину тротуара у пешеходов

Фото: Михаил Рязанцев

В конце июня мэр торжественно перерезал ленточку на продолжении улицы Титова в сторону «Чистой слободы». Улицу продлили на 600 метров, и в течение года предполагается продлить её дальше, окончательно дотянув дорогу до нового микрорайона.

Заказчик решил быть современным и даже учел в проекте велодорожку, но ничего хорошего из этого не получилось. Смотрите сами: единственный тротуар у новой дороги (шириной примерно два метра) просто разделили пополам между пешеходами и велосипедистами, заставив пешеходов идти между проезжей частью и велодорожкой, огибая при этом дорожные знаки. С другой стороны проезжей части тротуара нет — там идет трамвайная линия.

Сейчас неудобно всем — и велосипедистам, и пешеходам.

Велодорожка односторонняя и, судя по разметке, ведёт в сторону «Чистой слободы». Она никак не обособлена от пешеходов. И один велосипедист вынужден обгонять другого по пешеходной части. Но поскольку и пешеходный тротуар узкий — пешеходы не могут идти даже по двое, поэтому велосипедистам ехать нужно очень медленно и осторожно. 

На перекрёстках и остановках велодорожка несколько раз внезапно обрывается

На перекрёстках и остановках велодорожка несколько раз внезапно обрывается

Пешеходы оказались зажаты на тротуаре шириной в один метр. От автомобильного трафика, идущего 60 километров в час по новой прямой дороге, их отделяет только бордюр. Они естественно заходят на велодорожку или идут по ней.

На перекрёстках и остановках велодорожка несколько раз внезапно обрывается. При этом нет никаких знаков окончания велодвижения.

К сожалению, единственный верный на сегодня вариант — закрасить эту «велодорожку» и вернуть тротуар пешеходам. Очень обидно, что мэрия, фактически строя новую улицу, очень формально подошла к вопросу велоинфраструктуры. На последнем этапе вспомнили и краски не пожалели, но пользоваться этой велодорожкой невозможно.

Очень хочется, чтобы подобной ошибки не повторилось при продолжении строительства улицы Титова. В постановке техзадания на проектирование таких объектов должны участвовать в том числе и представители велодвижения, Велодорожки городу действительно очень нужны, но есть опыт множества городов по их проектированию, и такие глупые ошибки не должны повторяться.

Согласны с автором?

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

    По теме

    ТЕКСТ

    ТЕГИ

    велодорожкиИскалеченный Новосибирск

    оцените материал

      Поделиться

      Увидели опечатку?
      Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

      Предложение дня

      Все предложения

      КОММЕНТАРИИ (28)

      Шурик
      13 авг 2019 в 20:04

      Локоть совсем уже страх потерял? Он реально думает, что поделить пополам тротуар - равно сделать велодорожку?? Ну да…

      Оранж
      13 авг 2019 в 20:05

      Короче, ни пешеходам, ни велосипедистам, - молодец, Локоть! Разрулил))

      13 авг 2019 в 20:05

      Когда-то я думал что в мэрии сидят профессионалы, ох как же я ошибался... Это ж надо было до такого додуматься! Вот так у нас городские власти и работают, всё для галочки!