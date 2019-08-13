«Закрасить дорожку и вернуть тротуар пешеходам»: общественник — о новой велодорожке на Титова

В конце июня мэр торжественно перерезал ленточку на продолжении улицы Титова в сторону «Чистой слободы». Улицу продлили на 600 метров, и в течение года предполагается продлить её дальше, окончательно дотянув дорогу до нового микрорайона.



Заказчик решил быть современным и даже учел в проекте велодорожку, но ничего хорошего из этого не получилось. Смотрите сами: единственный тротуар у новой дороги (шириной примерно два метра) просто разделили пополам между пешеходами и велосипедистами, заставив пешеходов идти между проезжей частью и велодорожкой, огибая при этом дорожные знаки. С другой стороны проезжей части тротуара нет — там идет трамвайная линия.



Сейчас неудобно всем — и велосипедистам, и пешеходам.

Велодорожка односторонняя и, судя по разметке, ведёт в сторону «Чистой слободы». Она никак не обособлена от пешеходов. И один велосипедист вынужден обгонять другого по пешеходной части. Но поскольку и пешеходный тротуар узкий — пешеходы не могут идти даже по двое, поэтому велосипедистам ехать нужно очень медленно и осторожно.

На перекрёстках и остановках велодорожка несколько раз внезапно обрывается Фото: Михаил Рязанцев

Пешеходы оказались зажаты на тротуаре шириной в один метр. От автомобильного трафика, идущего 60 километров в час по новой прямой дороге, их отделяет только бордюр. Они естественно заходят на велодорожку или идут по ней.



На перекрёстках и остановках велодорожка несколько раз внезапно обрывается. При этом нет никаких знаков окончания велодвижения.



К сожалению, единственный верный на сегодня вариант — закрасить эту «велодорожку» и вернуть тротуар пешеходам. Очень обидно, что мэрия, фактически строя новую улицу, очень формально подошла к вопросу велоинфраструктуры. На последнем этапе вспомнили и краски не пожалели, но пользоваться этой велодорожкой невозможно.



Очень хочется, чтобы подобной ошибки не повторилось при продолжении строительства улицы Титова. В постановке техзадания на проектирование таких объектов должны участвовать в том числе и представители велодвижения, Велодорожки городу действительно очень нужны, но есть опыт множества городов по их проектированию, и такие глупые ошибки не должны повторяться.



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