Таксисты вцепились зубами: извозчики не пустили каршеринг в Новосибирск — дорого и долго топать

С момента запуска первого каршеринга (поминутная аренда авто) в Новосибирске прошло 1,5 года — за это время услуга не смогла стать сколь-нибудь значимой на рынке перевозок. Количество каршеринговых компаний уменьшилось с 3 до 2, новые крупные игроки типа «Яндекс.Драйва» так и не появились. Правда, число прокатных машин увеличилось — у «Делимобиля» сейчас в городе 92 автомобиля, у Cars7 — штук 20–30 (точное число не раскрывают). Всё это капля в море по сравнению с количеством машин такси, которые за эти 1,5 года научились приезжать на вызов за 1–2 минуты в любую точку города. И капля в море по сравнению с Москвой, где число каршеринговых авто достигло 17 тысяч штук. Почему поминутный прокат невыгоден и неинтересен в Новосибирске — подробнее в материале авторедактора НГС Дмитрия Косенко.

Первой в Новосибирске в декабре 2017 года начала работать московская компания Car5, она же фактически и ушла сейчас с рынка с машинами под своим брендом. Приложение Car5 показывает только автомобили «Делимобиля», по горячей линии оператору дозвониться невозможно, пресс-служба не отвечает. Сам «Делимобиль» недавно увеличил автопарк, этот крупный игрок начинал в городе с 50 машин. «92 у нас машины в Новосибирске. Это всё Hyundai Solaris 1,4 АТ», — уточнили в службе поддержки компании.

Программа показала машину в сквере Фото: Дмитрий Косенко

Автор решил проверить, как сейчас работает «Делимобиль», который недавно обновил приложение. Карта в программе стала по ощущениям менее читаемой, а технический сбой и вовсе привел прямо в середину Первомайского сквера, где был отмечен и забронирован автомобиль. Никакого авто ни в сквере, ни поблизости не оказалось — оператор сообщил, что произошла потеря связи. Пришлось шагать дальше к новому авто.

Hyundai Solaris из Москвы Фото: Дмитрий Косенко

«Делимобиль» по-прежнему использует в Новосибирске «Солярисы» первого поколения на московских номерах — это уже довольно потрепанные машины, которые достаются нам, видимо, после столичных водителей (как собянинские трамваи). Этот «Солярис», например, с пробегом около 80 000 километров на ходу весь гудел и ревел, постоянно горела лампочка «чек».

Потертые шины Фото: Дмитрий Косенко

Впрочем, все системы (кондиционер, радио) работали исправно, были видны следы уборки в салоне. А вот шины у прокатного авто оказались не самые свежие. 29-минутная поездка с улицы Советской в Калининский район обошлась в 227 рублей (тариф 8 рублей за минуту). Учитывая беготню по скверу и до машины, всё это ещё раз подтвердило, что проще, без рисков и за те же деньги было бы на такси (Uber показал 234 рубля, «Лидер» — 290 рублей).

Новый Hyundai Solaris компании Cars7 Фото: Дмитрий Косенко

В отличие от «Делимобиля», у небольшого местного каршеринга Cars7 в аренде появились практически новые Hyundai Solaris второго поколения. Стоимость аренды тут ниже — 7 рублей за минуту. За Nissan Almera на механике и узбекский Ravon R2 просят 6 рублей.

В салоне нужно протереть пыль Фото: Дмитрий Косенко

Этот Solaris был с пробегом около 7 тысяч километров, он едет и ведёт себя как новая машина. Но вот пыль в салоне периодически надо всё же протирать. Сколько всего автомобилей у Cars7, клиенту узнать сложно. «На данный момент достаточно, в ближайшее время планируется расширение автомобильного парка», — отвечают в технической поддержке компании. Судя по карте в приложении, свободных авто отмечено в пределах 15 штук. Возможно, в целом автопарк достигает 20–30 штук.

Все эти совместные 120–130 прокатных автомобилей, конечно, не могут обеспечить главного требования к каршерингу — быстроты доступа к машине. Зачем куда-то топать 10–20 минут, если такси приедет через минуту и увезет за те же деньги, а то и дешевле — не успеешь собраться и подпоясаться. Низкая стоимость — основное конкурентное преимущество каршеринга — тоже не работает в Новосибирске. Местные таксисты до сих пор держат «подарочные» цены, которые с той же Москвой не идут ни в какое сравнение. Вот примеры недавних поездок автора через агрегатор «Яндекс.Такси»: Ленина — Большевистская, 319 рублей, Ленина — Толмачево, 360 рублей, Ленина — Петухова, 318 рублей. «Каршеринг не настолько сильно рекламируют, у нас просто у людей еще нет восприятия, что можно взять спокойно машину и доехать на короткое или длинное расстояние. Люди еще не готовы морально, как в той же Москве, что можно вот так пользоваться автомобилем. Мое личное мнение: в Новосибирске пока очень неплохо можно передвигаться на такси из района в район. Мне удобней на такси: вышел, сел да поехал», — объясняет независимый эксперт Михаил Большов, представитель компаний-перевозчиков ООО «Демос-С» и ООО ПП «ЛОТиОС» (маршрутки № 20 и 55).

В «Яндекс.Такси» не считают каршеринг и такси прямыми конкурентами. «Эти сервисы предполагают разные сценарии использования, поэтому они не конкурируют друг с другом. Основное преимущество такси в том, что им могут пользоваться и те, у кого есть водительские права, и те, у кого их нет, а также те, кто по состоянию здоровья не могут управлять автомобилем или просто не хотят в этот день садиться за руль. Среднее время ожидания автомобиля такси не более 5 минут, машина заберёт вас в удобном для вас месте и довезёт прямо до места назначения. А каршеринг удобен, если, например, нужно объехать несколько мест или самостоятельно перевезти вещи», — говорит представитель пресс-службы «Яндекс.Такси» Наталья Рыжкова. И всё же конкуренция, прежде всего ценовая, между услугами есть — если бы в Москве каршеринг не стоил дешевле такси почти вдвое, он бы не получил такого массового распространения. Сейчас в столице 17 тысяч прокатных авто, к концу года прогнозируется рост парка до 20 тысяч авто. Что в свою очередь обеспечивает быстроту доступа к машине и вовлекает всё новых и новых пользователей.