Как не платить за лифт и что за строчка в платёжке: 10 странных и частых вопросов читателей про ЖКХ

Квитанции меняются так быстро, что разобраться с ними могут далеко не все. Но мы решили помочь!

НГС запустил проект «Что непонятного?» — мы попросили читателей отправить нам волнующие их вопросы, которые касаются квитанций, цифр в них, да и вообще сферы ЖКХ. Мы получили несколько десятков вопросов от жителей Новосибирска. Чаще всего нас спрашивали про странные строчки в платёжках, двойные начисления и комиссии при оплате. НГС выбрал 10 самых частых вопросов и узнал ответы на них у экспертов. «Обращение с ТКО» — такая строчка на оплату появилась недавно в квитанции. Без согласования и предварительного объявления. Просто появилась и повторяется из месяца в месяц.



За обращение с отходами с новосибирцев начали собирать фиксированную плату с начала этого года. Раньше такая услуга считалась жилищной, а с 2019 года стала коммунальной. В первом полугодии тариф составлял 92,42 рубля за каждого проживающего в квартире, а с июля подешевел до 88,62 рубля. Собирает деньги и курирует всю работу, связанную с обращением с отходами во всей области, компания «Экология-Новосибирск». Ей можно платить напрямую, а можно через управляющую компанию. О новой услуге в платёжках действительно многие не знали и в начале года считали, что счета выставили им тайно. Почему СГК берёт процент при оплате услуг отопления и горячей воды?

В «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что комиссию за оплату услуг могут брать только банки и те организации, которые принимают платежи, а не сама энергокомпания. Без комиссии сегодня, как уверяют в СГК, горячую воду и отопление можно оплатить в мобильном приложении и через личный кабинет на их сайте. Как уточнили в СГК, той комиссии, которую брали с клиентов в личном кабинете СГК в 0,7%, быть больше не должно — СГК сменила платформу, которая брала этот процент.

Ещё можно оплатить услуги СГК на сайтах, в терминалах и кассах партнёров, таких как «Новосибирскэнергосбыт», УК «СПАС-Дом», УКЭЖ «Сибирская инициатива», ООО «Медиа Системы», в личном кабинете системы «Город», в нескольких пунктах приёма платежей управляющих компаний, а также в банке «Ноосфера». В ближайшее время обещают запустить платежи без комиссии в системе «Город».

Фото: Евгения Бикунова / НГС

Нужно ли оплачивать горячую и холодную воду в квартире, где никто не прописан и не живёт?

Да, платить придётся по нормативу. Если в квартире никто не прописан, то как за одного человека. Если просто никто не живёт, то за каждого прописанного. Чтобы избежать таких трат, да и вообще платить меньше, когда в квартире никого нет (например, в выходные), лучше поставить счётчики. Живу на первом этаже, но плачу за лифт. Почему?

Лифт относится к общедомовому имуществу, и за его обслуживание должны платить все собственники жилья вне зависимости от того, как часто они им пользуются. К общедомовому имуществу относят, например, ещё и чердак, и подвал. И за них тоже должны платить все, даже если там никогда не были. Каждый собственник «несёт бремя ответственности» за содержание такого имущества, и его распределяют между всеми жильцами.

Обоснованно ли с меня берёт плату УК за содержание домофона, если у меня есть действующий договор с компанией, которой я плачу за домофон напрямую?

Надо обратиться в свою управляющую компанию. Если управляющая компания имеет договор с домофонщиками, это значит, что она имеет право на сбор денег. Если домофонщики сами собирают плату с жильцов, то собирать деньги УК права не имеет. Есть строка «Добровольные взносы председателю совета дома», но если я не плачу, они идут мне в долг. Почему?

Здесь тоже лучше обратиться к своей управляющей компании. Вообще, по словам первого заместителя гендиректора УК «СПАС-Дом» Андрея Харланова, такая услуга обычно стоит в платёжках как обязательная, а размер вознаграждения старшего по дому решают на общем собрании жильцов. Возможно, проблема в формулировке. Платим за воду за общедомовые нужды, но возможности набрать воду в тепловом узле или где-то ещё просто нет. Как не платить за то, чем не пользуемся?

Многие общедомовые расходы кажутся жильцам неочевидными. Как объяснили в «СПАС-Доме», воду могут использовать, когда промывают отопительные трубы. То же касается других трат. Нормативы затрат вычисляют по формулам, которые утвердили в постановлении Правительства РФ № 354, и они обязательны для всех жильцов.

Каким образом заключать договор на вывоз мусора, если я живу в многоквартирном доме? Обязательно ли заключать такой договор?

Каждый собственник обязан заключить договор с региональным оператором — компанией «Экология-Новосибирск». Это нужно было сделать ещё в начале этого года. Но если этого не сделать, то значит, что договор заключили автоматически и с 1 января стали начислять плату. Такой строчки может и не быть в платёжках, но она есть, например, в системе «Город». В компании пошли навстречу потребителям и пока решили с должников не брать штрафы и пени. Что за услуга «Госпошлина» в квитанциях? Что это значит — неясно, но точно, что в квитанциях её быть не должно, это незаконно. В платёжках могут быть только те платежи, которые указаны в Жилищном кодексе. Юрист Анна Устюшенко советует тем, кто нашел у себя строку «Госпошлина», обратиться в управляющую компанию с требованием убрать её оттуда. Если это не поможет, можно написать заявление в прокуратуру. Почему счёт за отопление выставляет и управляющая компания, и СГК? Кому платить?

