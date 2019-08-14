МЕГА-пробка: ремонт теплотрассы парализовал половину левого берега — НГС узнал почему

Утро понедельника началось на пересечении улиц Мира и Ватутина с огромной пробки — на участке возле «МЕГИ» рабочие начали капитальный ремонт теплотрассы. Вечером транспорт вновь встал, да и на следующее утро ситуация повторилась. Водители стоят по полчаса на крохотном участке перед светофором, а пассажиры общественного транспорта выходят и идут домой пешком. Корреспонденты НГС побывали на месте самой нервной пробки Новосибирска, в СГК ответили, почему не могут отремонтировать участок за выходные, а местный житель рассказал, что даже без разрытой теплотрассы здесь невозможно нормально проехать. Подробнее — в репортаже НГС.

Из-за капитального ремонта теплотрассы на улице Мира рабочие сузили участок проезжей части протяжённостью 16,5 метра Фото: Густаво Зырьянов / НГС

«Я вон там прижмусь, вы выйдете быстро, а то я нигде больше не смогу встать», — показывает на свободный участок обочины корреспонденту НГС водитель такси. Высадить пассажира здесь решительно негде даже рядом с автобусными остановками — к ним и вовсе общественный транспорт встаёт чуть ли не в очереди. Около 9 утра в сторону Северо-Чемского на Ватутина собирается плотная пробка. Автомобили встают ещё от развязки Бугринского моста, и затор тянется вплоть до пересечения с Советским шоссе — расстояние там всего каких-то полтора километра, но проехать их получается только за 22 минуты, а в сервисе «Яндекс.Пробки» этот короткий участок — кажется, единственный в городе — отмечен тёмно-бордовым.



С вечера 10 августа для ремонта перекрыли трамвайное движение по улице Мира. Сейчас трамваи ходят в обход Фото: Густаво Зырьянов / НГС

В прошлую субботу, 10 августа, около 22:00 рабочие остановили движение трамваев и оградили центральную территорию проезжей части на улице Мира. Накануне в Центре управления городским автоэлектротранспортом сообщили, что улицу Мира сузят, а трамваи временно изменят маршрут. «В связи с проведением третьего этапа капитального ремонта теплотрассы с 22:00 10 августа по 17 августа производится сужение по центру проезжей части улицы Мира напротив здания № 62/8 к1 на 16,5 метра», — говорится в сообщении ЦУГАЭТ.

Иногда проще пройти пешком несколько остановок, чем полчаса сидеть в автобусе Фото: Густаво Зырьянов / НГС

Ватутина и Мира — одни из самых загруженных улиц левобережья. По Мира идут маршруты 8 городских автобусов, 2 троллейбусов и 8 маршрутных такси — сейчас они буквально подкрадываются к остановкам, чтобы высадить или забрать пассажиров. Как рассказывают жители Кировского района, в некоторые часы проще выйти и идти от «МЕГИ» домой пешком, чем сидеть в переполненном салоне. «Вчера в 10 вечера мой парень ехал от Маркса до дома на Оловозаводской час на такси. Я после работы решила пойти пешком до "МЕГИ". Кажется, в конечном итоге я обогнала троллейбус. Пробка жуткая, особенно в сторону ВАСХНИЛа. Около 9 утра с Чемского ещё можно было выбраться, более–менее спокойно доехала, а обратно, по-моему, все ехали по одной полосе», — рассказала жительница Кировского района Александра.

По словам одного из водителей, пробка на этом месте собирается всегда, даже без ремонта. Только сейчас автомобили стоят ещё дольше Фото: Густаво Зырьянов / НГС

Скорость движения автомобилей здесь от 2 до 5 километров в час, согласно сервису «Яндекс.Пробки». Едва добравшись до перекрёстка, водители встают на светофоре, чтобы пропустить автомобили с Советского шоссе — те неуклюже пытаются вписаться в оставшиеся полторы полосы в сторону площади Карла Маркса. Водители нервно озираются по сторонам в поисках причины затора — увидев спецтехнику, рабочих в касках и разрытую дорогу, с досадой вздыхают и дальше ждут зелёный. Один из водителей, который ездит здесь каждый день, считает, что дело далеко не в ремонте, а в самой дороге.



«Здесь всегда плохо. Как разрыли, так в Чемской вообще не проехать — стоишь минут по 25–30. Но здесь всегда пробка. Почему? Так развязку нужно делать нормальную», — ответил корреспонденту НГС водитель.

На запрос корреспондента НГС в АО «Сибирская генерирующая компания» ответили, что на улице Мира сейчас заменят 268 метров теплотрассы — по словам представителей СГК, это очень большой объём работы. На вопрос, почему нельзя было провести работы на проезжей части в выходные, а не в будни, когда поток транспорта возрастает, ответили, что по требованиям безопасности для ремонта труб дорогу нужно перекрывать ещё до начала раскопок на участке — сотрудники СГК занимались этим в субботу и воскресенье. «10 августа, в субботу, по согласованию с ГИБДД и мэрией города, сузили проезжую часть для движения транспорта, в том числе и для трамваев. Сразу же после этого специалисты приступили к подготовительным и подземным работам, под перегороженной проезжей частью. Из-за требований безопасности нельзя допустить движение транспорта по дороге, под которой производятся ремонтные работы», — пояснили в СГК.



Сейчас в районе улицы Мира разрыты 3 больших участка теплотрассы Фото: Густаво Зырьянов / НГС



На паспорте объекта заказчиком значится АО «Сибирская энергетическая компания», в конце после всех технических сведений, словно извинение за неудобства, они написали: «Благодарим за понимание необходимых временных неудобств. Мы трудимся для того, чтобы у вас зимой было тепло». Работы возле «МЕГИ» завершат только в субботу, 17 августа, — раньше этого срока заменить такой объём труб невозможно, заявили в компании. «На улице Мира с начала июня идет капитальный ремонт магистрального трубопровода. Энергетикам предстоит заменить 268 метров теплотрассы диаметром 800 мм. Это довольно протяженный участок. Часть работ проводится на придорожной территории. Капитальный ремонт магистрального трубопровода — это большой объем работ, который включает в себя выставление ограждений, разрытие, демонтаж старых труб и старых лотков, монтаж новых труб и лотков. Кроме того, приходится действовать аккуратно, поскольку рядом проходят и другие коммуникации — нельзя их повредить. Поэтому завершить все работы в короткий срок за выходные не представляется возможным. В данном случае, чтобы не перекрывать полностью движение автомобилей по магистрали на время ремонтных работ, все работы разбиты на 5 этапов, включая 3 этапа замены труб под полотном автомагистрали с поэтапным сужением», — пояснили в СГК.

В СГК расскали, что новые трубы на Мира будут «умными» — в них установлены системы контроля, которые позволяют в режиме онлайн выявлять дефект трубопровода и определять место его возникновения Фото: Густаво Зырьянов / НГС