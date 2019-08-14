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Фоторепортаж

МЕГА-пробка: ремонт теплотрассы парализовал половину левого берега — НГС узнал почему

Пассажиры автобусов идут пешком, а водители стоят как вкопанные — им придется страдать до субботы

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Огромная пробка по дороге к «МЕГЕ» появилась на этой неделе 

Фото: Густаво Зырьянов / НГС

Утро понедельника началось на пересечении улиц Мира и Ватутина с огромной пробки — на участке возле «МЕГИ» рабочие начали капитальный ремонт теплотрассы. Вечером транспорт вновь встал, да и на следующее утро ситуация повторилась. Водители стоят по полчаса на крохотном участке перед светофором, а пассажиры общественного транспорта выходят и идут домой пешком. Корреспонденты НГС побывали на месте самой нервной пробки Новосибирска, в СГК ответили, почему не могут отремонтировать участок за выходные, а местный житель рассказал, что даже без разрытой теплотрассы здесь невозможно нормально проехать. Подробнее — в репортаже НГС.

Из-за капитального ремонта теплотрассы на улице Мира рабочие сузили участок проезжей части протяжённостью 16,5 метра

Из-за капитального ремонта теплотрассы на улице Мира рабочие сузили участок проезжей части протяжённостью 16,5 метра

«Я вон там прижмусь, вы выйдете быстро, а то я нигде больше не смогу встать», — показывает на свободный участок обочины корреспонденту НГС водитель такси. Высадить пассажира здесь решительно негде даже рядом с автобусными остановками — к ним и вовсе общественный транспорт встаёт чуть ли не в очереди. Около 9 утра в сторону Северо-Чемского на Ватутина собирается плотная пробка. Автомобили встают ещё от развязки Бугринского моста, и затор тянется вплоть до пересечения с Советским шоссе — расстояние там всего каких-то полтора километра, но проехать их получается только за 22 минуты, а в сервисе «Яндекс.Пробки» этот короткий участок — кажется, единственный в городе — отмечен тёмно-бордовым.

С вечера 10 августа для ремонта перекрыли трамвайное движение по улице Мира. Сейчас трамваи ходят в обход

С вечера 10 августа для ремонта перекрыли трамвайное движение по улице Мира. Сейчас трамваи ходят в обход

В прошлую субботу, 10 августа, около 22:00 рабочие остановили движение трамваев и оградили центральную территорию проезжей части на улице Мира. Накануне в Центре управления городским автоэлектротранспортом сообщили, что улицу Мира сузят, а трамваи временно изменят маршрут.

«В связи с проведением третьего этапа капитального ремонта теплотрассы с 22:00 10 августа по 17 августа производится сужение по центру проезжей части улицы Мира напротив здания № 62/8 к1 на 16,5 метра», — говорится в сообщении ЦУГАЭТ.

Иногда проще пройти пешком несколько остановок, чем полчаса сидеть в автобусе

Иногда проще пройти пешком несколько остановок, чем полчаса сидеть в автобусе

Ватутина и Мира — одни из самых загруженных улиц левобережья. По Мира идут маршруты 8 городских автобусов, 2 троллейбусов и 8 маршрутных такси — сейчас они буквально подкрадываются к остановкам, чтобы высадить или забрать пассажиров. Как рассказывают жители Кировского района, в некоторые часы проще выйти и идти от «МЕГИ» домой пешком, чем сидеть в переполненном салоне.

«Вчера в 10 вечера мой парень ехал от Маркса до дома на Оловозаводской час на такси. Я после работы решила пойти пешком до "МЕГИ". Кажется, в конечном итоге я обогнала троллейбус. Пробка жуткая, особенно в сторону ВАСХНИЛа. Около 9 утра с Чемского ещё можно было выбраться, более–менее спокойно доехала, а обратно, по-моему, все ехали по одной полосе», — рассказала жительница Кировского района Александра.

По словам одного из водителей, пробка на этом месте собирается всегда, даже без ремонта. Только сейчас автомобили стоят ещё дольше

По словам одного из водителей, пробка на этом месте собирается всегда, даже без ремонта. Только сейчас автомобили стоят ещё дольше

Скорость движения автомобилей здесь от 2 до 5 километров в час, согласно сервису «Яндекс.Пробки». Едва добравшись до перекрёстка, водители встают на светофоре, чтобы пропустить автомобили с Советского шоссе — те неуклюже пытаются вписаться в оставшиеся полторы полосы в сторону площади Карла Маркса. Водители нервно озираются по сторонам в поисках причины затора — увидев спецтехнику, рабочих в касках и разрытую дорогу, с досадой вздыхают и дальше ждут зелёный. Один из водителей, который ездит здесь каждый день, считает, что дело далеко не в ремонте, а в самой дороге.

«Здесь всегда плохо. Как разрыли, так в Чемской вообще не проехать — стоишь минут по 25–30. Но здесь всегда пробка. Почему? Так развязку нужно делать нормальную», — ответил корреспонденту НГС водитель.

На запрос корреспондента НГС в АО «Сибирская генерирующая компания» ответили, что на улице Мира сейчас заменят 268 метров теплотрассы — по словам представителей СГК, это очень большой объём работы. На вопрос, почему нельзя было провести работы на проезжей части в выходные, а не в будни, когда поток транспорта возрастает, ответили, что по требованиям безопасности для ремонта труб дорогу нужно перекрывать ещё до начала раскопок на участке — сотрудники СГК занимались этим в субботу и воскресенье.

«10 августа, в субботу, по согласованию с ГИБДД и мэрией города, сузили проезжую часть для движения транспорта, в том числе и для трамваев. Сразу же после этого специалисты приступили к подготовительным и подземным работам, под перегороженной проезжей частью. Из-за требований безопасности нельзя допустить движение транспорта по дороге, под которой производятся ремонтные работы», — пояснили в СГК.

Сейчас в районе улицы Мира разрыты 3 больших участка теплотрассы

Сейчас в районе улицы Мира разрыты 3 больших участка теплотрассы


На паспорте объекта заказчиком значится АО «Сибирская энергетическая компания», в конце после всех технических сведений, словно извинение за неудобства, они написали: «Благодарим за понимание необходимых временных неудобств. Мы трудимся для того, чтобы у вас зимой было тепло». Работы возле «МЕГИ» завершат только в субботу, 17 августа, — раньше этого срока заменить такой объём труб невозможно, заявили в компании.

«На улице Мира с начала июня идет капитальный ремонт магистрального трубопровода. Энергетикам предстоит заменить 268 метров теплотрассы диаметром 800 мм. Это довольно протяженный участок. Часть работ проводится на придорожной территории. Капитальный ремонт магистрального трубопровода — это большой объем работ, который включает в себя выставление ограждений, разрытие, демонтаж старых труб и старых лотков, монтаж новых труб и лотков. Кроме того, приходится действовать аккуратно, поскольку рядом проходят и другие коммуникации — нельзя их повредить. Поэтому завершить все работы в короткий срок за выходные не представляется возможным. В данном случае, чтобы не перекрывать полностью движение автомобилей по магистрали на время ремонтных работ, все работы разбиты на 5 этапов, включая 3 этапа замены труб под полотном автомагистрали с поэтапным сужением», — пояснили в СГК.

В СГК расскали, что новые трубы на Мира будут «умными» — в них установлены системы контроля, которые позволяют в режиме онлайн выявлять дефект трубопровода и определять место его возникновения

В СГК расскали, что новые трубы на Мира будут «умными» — в них установлены системы контроля, которые позволяют в режиме онлайн выявлять дефект трубопровода и определять место его возникновения

В СГК также отметили, что трубы на Мира были сильно повреждены. По словам представителя компании, за последние три года произошло 6 серьезных дефектов, которые привели к отключению тепла в домах большого количества жителей.

В конце прошлой недели из-за аварийного ремонта теплотрассы пришлось сузить улицу Ватутина и перенести остановку «ГУМ» — работы там закончат только 23 августа.

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    123
    14 авг 2019 в 08:10

    Каждый день проезжаю мимо на велосипеде и ржу над злыми ведроводителям, вынужденными стоять в пробке. Купили ведра- терпите

    Гость
    14 авг 2019 в 08:19

    Да и пофиг! Я на правом живу!

    Московий
    14 авг 2019 в 08:31

    На малом кольце москвы такой объём работ делают в течении рабочего дня. Сам был в шоке когда около парка горького разрыли всю дорогу, доставали трубы большого диаметра. Когда шёл вечером обратно всё было сделано и даже лежал свежий асфальт!! Это реально шокировало, в нашем городе большой кран в коллекторе и то дольше перекрывают