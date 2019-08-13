Ученые против мифов: правда ли, что левши — талантливые алкоголики и упрямее правшей

Они склонны к алкоголизму и психическим расстройствам, зато великолепно рисуют и более эмоциональны. Вокруг левшей ходит множество мифов, и когда, как не в Международный день левшей, развеять их или подтвердить? Разобраться в десятке популярных заблуждений и определить неоспоримые факты нам помогли руководитель научной лаборатории «Мозга и нейрокогнитивного развития» УрФУ Сергей Киселев и нейропсихолог Лия Черникова.

Миф первый: левша талантливее правши



Левши часто действуют не по шаблону, а правши воспринимают это как талант Фото: Евгений Емельдинов / 74.RU

Лия Черникова:

— У левшей больше развиты творческие способности, они лучше представляют в перспективе те же картины. Если взрослые люди — левши работают в дизайне, то, действительно, ландшафтный дизайн им дается легче, потому что в перспективе они лучше представляют готовый вариант своей работы. Но сложно сказать, что они обладают выдающимися творческими способностями. Если у человека гармонично развиты оба полушария, то он будет развит во всем: и в математике, и в художественных дисциплинах.



Сергей Киселев:

— У левшей есть особенности мышления, которые воспринимаются как оригинальность. Если под творчеством понимать выход из шаблона, то у них это происходит, возможно, чаще, потому что они по-другому воспринимают мир. А правши их воспринимают как оригинальных, творческих, потому что они не по шаблону действуют.

Миф второй: левши преуспевают в искусстве, но им сложно даются точные науки

Сергей Киселев:

— Это миф, потому что у левшей нет преобладания в обработке правого и левого полушарий. У них, так же как и у правшей, одинаково работает правое и левое полушария, просто они работают зеркально. Но уровень развития зависит от индивидуальных особенностей самого человека, а не от левшества и правшества. Среди правшей есть люди, которые обладают высокими аналитическими и творческими способностями, так и среди левшей. Если брать соотношение, то оно будет тем же самым.

Миф третий: левши упрямее правшей

Лия Черникова:

— Это не совсем корректное высказывание, потому что за левшество отвечает правое полушарие, оно действительно более эмоционально. О большей эмоциональности можно говорить, но за упрямство всё-таки отвечают в целом черты характера. Упрямство может быть в равной степени и у правшей, и у левшей. Но более эмоционально реагирование действительно больше у левшей.



Миф четвертый: переучивание левшей вредит их здоровью



Мир устроен под правшей, но это еще не повод переучивать левшей Фото: Татьяна Тихонова / 74.RU

Лия Черникова:

— На здоровье переучивание никак не отражается, но все же переучивать ребенка на правшу не стоит ни в коем случае. Потому что за письмо у нас отвечает физиологическая связь «глаз-рука». То есть глаз контролирует результат работы руки. Если нагружаются оба полушария в этот момент, это истощает ребенка и приводит к тому, что он становится более утомляем и дольше осваивает и письмо, и чтение. Желательно в три, три с половиной года проходить нейродиагностику, чтобы установить ведущую руку.

Сергей Киселев:

— Мир заточен под правшей, поэтому у левшей могут быть проблемы с некоторыми навыками. Если их не переучивать на правшей, они легко и быстро адаптируются к правому миру. А если переучивать, это вызывает эмоционально негативную реакцию, отторжение. Это плохо для развития личности ребенка, потому что возникают страхи, отрицательные эмоции. Для истинных левшей переучивание — это плохо.

Миф пятый: левши чаще становятся алкоголиками



Лия Черникова:

— Это притянуто за уши. За привязанности, вредные привычки отвечает генетика, социальная среда, воспитание и нарушение гормонального фона. Дофамин, адреналин, норадреналин — те гормоны, которые отвечают за поведение человека. Существует много факторов, и левшество не может быть основным и ведущим, из-за которого человек становится алкоголиком.

Миф шестой: леворукость передается по наследству

Причины своей леворукости стоит искать в родне Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

Лия Черникова:

— Конечно, левшество может передаться по наследству по всем правилам генетики. Смотрим количество правшей и левшей, процент вероятности — от 5 до 25%. Так же, как наследуется цвет глаз, цвет волос. Все зависит от доминантности того гена, который за это отвечает. Спрогнозировать это невозможно.

Миф седьмой: недоношенные дети вероятнее окажутся левшами

Лия Черникова:

— Здесь большую роль играет перинатальное поражение центральной нервной системы. Ребенок может быть доношенным, но, допустим, у него во время родов случилась травма нервной системы, из-за этого повредилось ведущее левое полушарие, височный отдел, который отвечает за письмо. Если произошла микротравма нейронов, правое полушарие берет на себя функции поврежденного левого. У такого ребенка мозг может развиваться мозаично. То есть какие-то функции в левом полушарии, какие-то — в правом. Формируется так называемый смешанный тип. В нем могут быть абсолютно разные варианты: слух в одном полушарии, зрение — в другом. Неврология может способствовать этому, но недоношенные дети очень часто рождаются абсолютно здоровыми, и все хорошо у них развивается.

Миф восьмой: 65% людей, страдающих аутизмом, — левши Лия Черникова:

— Аутизм и аутичность — это разные понятия. Они могут быть у любого ребенка. У ребенка-левши может быть задержка умственного развития, но это не связанные факторы. Также и аутизм может быть и сам по себе, и может быть у левши, потому что он сам по себе так развивается.

Миф девятый: левша — это неполноценность

Сергей Киселев:

— Слово «неполноценность» вообще не подходит к человеку. Раньше под этим понимали качества, связанные с темными силами. По современным исследованиям, у левшей на самом деле есть особенности в обработке информации, что становится причиной особенного поведения и психики. У левшей обнаружен такой феномен, как зеркальные виды деятельности. Он начинается с зеркального письма, могут проявляться зеркальные виды речи, человек может начать говорить слова, поворачивая их в обратную сторону, например не «мама», а «амам». Иногда он сам не понимает, что перешел на зеркальную речь. Есть даже предположение, что они зеркально воспринимают время: не из прошлого в будущее, а из будущего в прошлое. Этот феномен обнаружили в свое время в московском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Николая Бурденко.

