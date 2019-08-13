Спрашивали? Отвечаем! Почему за отопление платим летом, и еще 26 ответов на ваши вопросы про ЖКХ

Законодательство, касающееся ЖКХ, регулярно меняется, поэтому разобраться в квитанциях самостоятельно бывает сложно. Но мы поможем
Фото: Александра Савельева / 76.RU, Роман Данилкин / 63.RU
Неделю назад мы запустили эксперимент «Что непонятного?», где попросили прислать свои вопросы о важном в нашей жизни — оплате услуг ЖКХ. Квитанции меняются так быстро, что разобраться с ними могут далеко не все, эту гипотезу подтверждает и обратная связь от вас. За три дня мы получили 271 вопрос со всей страны. В этот текст мы объединили 27 частых вопросов, общий характер которых: «Что это за строчка и должен ли я за неё платить?». На остальные ответим позже.
Вывоз мусора: как начисляется, куда платим и можем ли отказаться, если делаем всё сами? Входит ли в обязанность оператора содержание контейнеров в приличном состоянии? Чем ТБО отличается от ТКО?
Как платить за мусор — по числу прописанных или по квадратным метрам квартиры — решается на уровне региона, многие субъекты перешли на систему оплаты «с человека»: предельный тариф устанавливают местные власти, величина его зависит от того, многоквартирный дом или нет. За мусор можно платить напрямую региональному оператору — соответствующее решение тогда нужно принять на общем собрании собственников. Узнать, кому именно вы платите сейчас, можно в вашей управляющей компании. Отказаться от услуги регоператора нельзя — обязанность утилизировать отходы через него прописана в Жилищном кодексе.
В обязанность оператора входит покупка, ремонт и уборка контейнеров после погрузки отходов. Делать все это он должен за счет утвержденного тарифа. Такие разъяснения дала прокуратура, разобрав все новые законы, нормы и правила.
ТБО от ТКО ничем не отличаются: в законе мусор называется «твердые коммунальные отходы», предыдущая формулировка устарела и осталась в прошлом и в разговорной речи.
Что такое «Содержание жилья и ремонт» и графа «Текущий ремонт». Меняется ли плата, если квартира приватизирована? Что входит в содержание жилья в общежитии?
Содержание жилья — это поддержание вашего дома в «рабочем» состоянии: осмотры, проверки, пробные топки и другие работы из обязательного перечня. Текущий ремонт — это восстановление выявленных повреждений. Полностью услуга называется «Содержание и текущий ремонт жилья». Платить за это обязывает жильцов специальное постановление Правительства РФ.
Если квартира не приватизирована, то жилец платит за наем помещения, но не платит за капремонт — в Жилищном кодексе сказано, что это обязанность собственника. Содержание и ремонт жилья оплачивать придется в любом случае.
Общежитие законами отдельно не регламентируется, то есть в содержание и текущий ремонт входят те же услуги, что и в многоквартирных домах.
Что за услуга «Госпошлина»?
Нельзя сказать точно, что она значит, но её включение в квитанцию — незаконно. Все платежи, которые могут появиться в квитанции и по которым надо платить, указаны в Жилищном кодексе. Юрист Анна Устюшенко советует тем, кто нашел у себя строку «госпошлина», обратиться в управляющую компанию с требованием убрать ее оттуда. Если это не поможет, можно идти в прокуратуру.
Что за услуга «Вывоз снега»?
Наличие этой услуги в платежке зависит от правил благоустройства в вашем городе или поселке: там, где муниципалитет обязывает управляющие компании вывозить снег, это входит в тариф. Федеральный перечень обязывает УК только убирать снег, но не вывозить его с территории двора. Так что если это не прописано в правилах муниципалитета, то решение принимается на общем собрании собственников: можете платить, и снег вывезут, а можете не платить и любоваться сначала кучами снега, а потом живописными весенними лужами.
Должен ли я платить за домофон, если он у меня отключен, и к кому обращаться, чтобы услугу убрали?
Вы не должны платить за обслуживание домофона, даже если он у вас есть. В 2010 году Министерство регионального развития РФ определило, что эта услуга относится к содержанию общего имущества, так что вы за нее уже платите. Единственной причиной для появления такой строчки в платежке может стать решение собрания собственников, но и его вы можете обжаловать в суде.
Должен ли я платить за стоянку?
Зависит от того, как она образовалась. Если собственники решили, что нужно организовать платную охраняемую парковку, то придется или смириться, или идти в суд и пробовать опротестовать решение. Жилищный кодекс предполагает последний вариант развития событий, если нарушены ваши права или законные интересы. Если же парковка образовалась без участия собственников жилья, то можно пожаловаться в администрацию муниципалитета или участковому.
Как оплачивается лифт? Должен ли я платить, если живу на первом этаже?
Этот вопрос решается на уровне города, потому что плату регулирует не только Жилищный кодекс, но и местные власти. Как правило, лифт относят к общедомовому имуществу, а за его обслуживание должны платить все собственники жилья вне зависимости от того, насколько активно они им пользуются, — сумма рассчитывается на основании площади квартиры. Чтобы уточнить, нужно ли платить в вашем случае, обратитесь в УК или администрацию муниципалитета.
Что такое общедомовые нужды? Должен ли я платить за нужды дома, если прописан и живу в другом месте?
Общедомовые нужды — это электричество, тепло и вода, которые тратятся в общих помещениях (подъездах, подвалах, на чердаках и т. д.). Платить придется, даже если квартира пустует, — это обязанность собственников помещений.
Содержание мест общего пользования — это одно и то же с общедомовыми нуждами?
Нет, согласно постановлению правительства под общедомовыми нуждами подразумевается расход ресурсов, а содержание мест общего пользования — это их сохранение, уборка и обеспечение безопасности. Есть целый перечень работ.
Перерасчет по отоплению пришел в июле — законно ли это? И когда он вообще должен приходить?
Перерасчет могут сделать в любое время года, когда будет обнаружено несоответствие между поставленными услугами и выставленными счетами. Как объяснили эксперты Единого расчетного центра в Екатеринбурге, закон никак не регламентирует сроки.
Услуги уполномоченного — что это такое и кто это такой?
Уполномоченный — это человек, которому собственники квартир доверяют управление своим домом. Его появление — инициатива самих жильцов, которые хотят самостоятельно управлять домом и доверить посреднику решение коммунальных вопросов. Если собрание не проводилось, оплачивать услуги уполномоченного жильцы не обязаны. Поэтому включение таких услуг самостоятельно управляющей компанией можно назвать навязанным и незаконным. Подробнее в вопросе разбирались в этом материале.
Когда сдавать показания счётчиков и может ли поставщик (или УК) менять даты?
Согласно постановлению правительства показания счетчиков нужно сдавать не позднее 25-го числа каждого месяца («текущего расчетного периода»). В то же время даты могут быть прописаны в каждом конкретном договоре. Таким образом, ТСЖ или УК имеют право устанавливать свои сроки передачи показаний.
Вместо Ф. И. О. в квитанции стоит номер абонента. Почему?
Поставщик руководствуется законом «О персональных данных», в котором говорится, что получившие доступ к персональным данным операторы обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять сведения без согласия граждан. Также региональный оператор обязан предпринимать все необходимые меры для защиты персональных данных от любого неправомерного или даже случайного доступа к ним. Поэтому, когда направляют квитанцию в незапечатанном виде, это позволяет третьим лицам идентифицировать гражданина, а значит, открывает свободный доступ к персональным данным, что является нарушением закона.
Страхование жилья от ЧС: должен ли я платить?
По вашему желанию: эта услуга остаётся добровольной. Подробнее о плюсах и минусах наличия страховки можно прочитать тут: мы подробно разбирали вместе с экспертами, как будет работать этот закон.
Когда введут единые квитанции? Есть ли на них ГОСТ?
Инициатива введения единой квитанции на оплату ЖКУ существует как законопроект и находится на рассмотрении в Госдуме. Возможно, его рассмотрят на осенней сессии, но о введении и каком-либо ГОСТе говорить пока очень рано.
Отмена платы за капремонт — что за постановление и когда вступает в силу?
От необходимости оплачивать капитальный ремонт избавили пенсионеров старше 80 лет. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2019 года. Кроме того, достигшие 70-летнего возраста люди и инвалиды I и II группы, являющиеся собственниками квартиры, имеют право на льготу 50%, которую компенсирует государство. Важно помнить, что взносы на капремонт компенсируют неработающим пожилым людям, если они живут одиноко или в семьях из неработающих пенсионеров.
Сменилась УК, счёт приходит от обеих. Кому платить и кому жаловаться?
Узнайте, с какой даты дом включен в лицензию новой УК — с этого момента она приступает к оказанию услуг. До этого времени нужно платить предыдущей компании. В случае когда платежки продолжают приходить сразу от двух «мздоимцев», отправляйтесь в прокуратуру. Или напишите жалобу (лучше коллективную — от пяти и более собственников).
Как проверить правильность начисления?
На сайте ФАС есть калькулятор ЖКХ: можно посмотреть нормативы на каждый регион и посчитать сумму, которую должны платить. Если результат отличается от цифр в платежке, вы вправе требовать от УК обоснования или перерасчета. В худшем случае можете с жалобой обратиться в прокуратуру.
Несколько месяцев не сдавал показания счётчиков. Должен ли быть перерасчет после того, как я сдам их?
Первые три месяца плату за ЖКУ начисляют по среднему показателю, дальше — по нормативу. Если вы сдали показатели и увидели, что заплатили лишнее, то вам обязаны провести перерасчет, а уточненную квитанцию должны направить в установленный срок. Излишки не вернут, но зачтут в будущие платежи.
Куда обращаться в случае отказа управляющей компании в перерасчете?
Для начала получите от УК мотивированный отказ, с ним идите в Роспотребнадзор и пишите новое заявление. Жилищный кодекс напоминает: предъявить требование о перерасчете можно в течение 30 дней с момента выявления неверного расчета. При нарушении этого срока отказ проводить перерасчет будет законным, и его нельзя будет оспорить.
Сколько цифр нужно вписывать в квитанцию за электроэнергию и отопление?
В зависимости от счетчика гигакалории и киловатты (которые нужно вписывать в квитанцию) отделены от долей (которые можно не учитывать) точкой, запятой или рамкой. Вписывайте всё, что до разделителя.
Как начисляются пени?
Размер пени зависит от просрочки: с 31-го по 90-й день платежа размер пеней составит 1/300 от ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки, а с 91-го дня пени вырастут до 1/130 от ставки. С 29 июля по 6 сентября 2019 года ставка составляет 7,25% годовых. То есть, если вы задолжали управляющей компании условные 6 тысяч рублей, каждый день вам будут начислять 1,45 рубля. За три месяца просрочки, включая льготный, «накапает» 87 рублей.
Как уменьшить проценты по задолженности?
Существуют общие и частные основания для списания пеней как частично, так и в полном объеме. Общие дают правовую возможность отменить уплату не только неустойки, но полной суммы коммунального долга. К ним относится истечение срока исковой давности по обязательству, смерть или банкротство должника, невозможность исполнения судебного решения приставами. Среди частных — рассрочка выплаты, регресс платежа, заявление об особых обстоятельствах (продолжительное отсутствие, болезнь и т. д.), уменьшение суммы пеней по причине несоразмерности неустойки основному долгу согласно ст. 333 Гражданского кодекса. Если долг погашен частично за какой-то период, то пени за это время не начисляются (например, должник не платил с января по апрель, но за май и июнь решил заплатить). Сумма уменьшается, так как размер неустойки после июля пересчитывается по другой процентной ставке.
Должен ли я платить долги прошлого собственника жилья?
Долг числится не за квартирой, а ее собственником. Поэтому новый владелец не должен расплачиваться, если это, конечно, не предусмотрено отдельным пунктом договора купли-продажи жилья. Об этом четко говорит закон.
В квартире никто не прописан и не живет. За что платить и сколько?
Обязательными являются платы за содержание жилья, текущий и капитальный ремонт — они зависят от площади квартиры, а не от числа прописанных. По части коммунальных услуг придется платить тоже. За отопление (если у вас нет персонального счетчика на каждую батарею) платеж будет начисляться исходя опять же из площади жилого помещения. Если в квартире нет счетчиков, платеж рассчитывается в зависимости от числа собственников.
Я против услуги, за которую проголосовал совет дома. Должен ли я платить?
Здесь все как на президентских выборах: побеждает тот, кто набрал большинство голосов, а вам придется играть по сложившимся правилам. Согласно закону принятое большинством решение распространяется и на тех, кто вовсе не голосовал. Есть всего лишь одна лазейка: попробовать доказать, что общее собрание проведено с нарушениями, и нарушает, в частности, ваши права и интересы.
Вправе ли УК отключать электроэнергию, если за неё нет долга (есть переплата), но есть долг по другим услугам?
Согласно постановлению правительства отключить могут только тот ресурс, за который потребитель предпочитает не платить. Но в том же документе есть оговорка: «если иное не установлено (...) договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг». Так что не лишним будет потребовать у управляющей компании тот самый договор. Если там нет соответствующих поправок, то отключить вам могут только ту услугу, по которой возник долг. При этом неплательщику должны заранее прислать письмо с уведомлением о предстоящем отключении, и после получения у него будет 30 дней на погашение задолженности.
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