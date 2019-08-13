Спрашивали? Отвечаем! Почему за отопление платим летом, и еще 26 ответов на ваши вопросы про ЖКХ

Законодательство, касающееся ЖКХ, регулярно меняется, поэтому разобраться в квитанциях самостоятельно бывает сложно. Но мы поможем

Неделю назад мы запустили эксперимент «Что непонятного?», где попросили прислать свои вопросы о важном в нашей жизни — оплате услуг ЖКХ. Квитанции меняются так быстро, что разобраться с ними могут далеко не все, эту гипотезу подтверждает и обратная связь от вас. За три дня мы получили 271 вопрос со всей страны. В этот текст мы объединили 27 частых вопросов, общий характер которых: «Что это за строчка и должен ли я за неё платить?». На остальные ответим позже. Вывоз мусора: как начисляется, куда платим и можем ли отказаться, если делаем всё сами? Входит ли в обязанность оператора содержание контейнеров в приличном состоянии? Чем ТБО отличается от ТКО?



Как платить за мусор — по числу прописанных или по квадратным метрам квартиры — решается на уровне региона, многие субъекты перешли на систему оплаты «с человека»: предельный тариф устанавливают местные власти, величина его зависит от того, многоквартирный дом или нет. За мусор можно платить напрямую региональному оператору — соответствующее решение тогда нужно принять на общем собрании собственников. Узнать, кому именно вы платите сейчас, можно в вашей управляющей компании. Отказаться от услуги регоператора нельзя — обязанность утилизировать отходы через него прописана в Жилищном кодексе. В обязанность оператора входит покупка, ремонт и уборка контейнеров после погрузки отходов. Делать все это он должен за счет утвержденного тарифа. Такие разъяснения дала прокуратура, разобрав все новые законы, нормы и правила. ТБО от ТКО ничем не отличаются: в законе мусор называется «твердые коммунальные отходы», предыдущая формулировка устарела и осталась в прошлом и в разговорной речи. Что такое «Содержание жилья и ремонт» и графа «Текущий ремонт». Меняется ли плата, если квартира приватизирована? Что входит в содержание жилья в общежитии?



Содержание жилья — это поддержание вашего дома в «рабочем» состоянии: осмотры, проверки, пробные топки и другие работы из обязательного перечня. Текущий ремонт — это восстановление выявленных повреждений. Полностью услуга называется «Содержание и текущий ремонт жилья». Платить за это обязывает жильцов специальное постановление Правительства РФ. Если квартира не приватизирована, то жилец платит за наем помещения, но не платит за капремонт — в Жилищном кодексе сказано, что это обязанность собственника. Содержание и ремонт жилья оплачивать придется в любом случае. Общежитие законами отдельно не регламентируется, то есть в содержание и текущий ремонт входят те же услуги, что и в многоквартирных домах.

Что за услуга «Госпошлина»?

Нельзя сказать точно, что она значит, но её включение в квитанцию — незаконно. Все платежи, которые могут появиться в квитанции и по которым надо платить, указаны в Жилищном кодексе. Юрист Анна Устюшенко советует тем, кто нашел у себя строку «госпошлина», обратиться в управляющую компанию с требованием убрать ее оттуда. Если это не поможет, можно идти в прокуратуру.



Что за услуга «Вывоз снега»?

Наличие этой услуги в платежке зависит от правил благоустройства в вашем городе или поселке: там, где муниципалитет обязывает управляющие компании вывозить снег, это входит в тариф. Федеральный перечень обязывает УК только убирать снег, но не вывозить его с территории двора. Так что если это не прописано в правилах муниципалитета, то решение принимается на общем собрании собственников: можете платить, и снег вывезут, а можете не платить и любоваться сначала кучами снега, а потом живописными весенними лужами.



Если не хотите любоваться сугробами зимой и лужами весной — придется доплачивать Фото: Роман Данилкин / 63.RU

Должен ли я платить за домофон, если он у меня отключен, и к кому обращаться, чтобы услугу убрали?

Вы не должны платить за обслуживание домофона, даже если он у вас есть. В 2010 году Министерство регионального развития РФ определило, что эта услуга относится к содержанию общего имущества, так что вы за нее уже платите. Единственной причиной для появления такой строчки в платежке может стать решение собрания собственников, но и его вы можете обжаловать в суде.



Должен ли я платить за стоянку?

Зависит от того, как она образовалась. Если собственники решили, что нужно организовать платную охраняемую парковку, то придется или смириться, или идти в суд и пробовать опротестовать решение. Жилищный кодекс предполагает последний вариант развития событий, если нарушены ваши права или законные интересы. Если же парковка образовалась без участия собственников жилья, то можно пожаловаться в администрацию муниципалитета или участковому.

Как оплачивается лифт? Должен ли я платить, если живу на первом этаже?

Этот вопрос решается на уровне города, потому что плату регулирует не только Жилищный кодекс, но и местные власти. Как правило, лифт относят к общедомовому имуществу, а за его обслуживание должны платить все собственники жилья вне зависимости от того, насколько активно они им пользуются, — сумма рассчитывается на основании площади квартиры. Чтобы уточнить, нужно ли платить в вашем случае, обратитесь в УК или администрацию муниципалитета.

Что такое общедомовые нужды? Должен ли я платить за нужды дома, если прописан и живу в другом месте?



Общедомовые нужды — это электричество, тепло и вода, которые тратятся в общих помещениях (подъездах, подвалах, на чердаках и т. д.). Платить придется, даже если квартира пустует, — это обязанность собственников помещений.

Содержание мест общего пользования — это одно и то же с общедомовыми нуждами?

Нет, согласно постановлению правительства под общедомовыми нуждами подразумевается расход ресурсов, а содержание мест общего пользования — это их сохранение, уборка и обеспечение безопасности. Есть целый перечень работ.



Даже если квартира пустует — платить за общедомовые нужды все равно придется Фото: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Перерасчет по отоплению пришел в июле — законно ли это? И когда он вообще должен приходить?

Перерасчет могут сделать в любое время года, когда будет обнаружено несоответствие между поставленными услугами и выставленными счетами. Как объяснили эксперты Единого расчетного центра в Екатеринбурге, закон никак не регламентирует сроки.

Услуги уполномоченного — что это такое и кто это такой?

Уполномоченный — это человек, которому собственники квартир доверяют управление своим домом. Его появление — инициатива самих жильцов, которые хотят самостоятельно управлять домом и доверить посреднику решение коммунальных вопросов. Если собрание не проводилось, оплачивать услуги уполномоченного жильцы не обязаны. Поэтому включение таких услуг самостоятельно управляющей компанией можно назвать навязанным и незаконным. Подробнее в вопросе разбирались в этом материале.



Когда сдавать показания счётчиков и может ли поставщик (или УК) менять даты?

Согласно постановлению правительства показания счетчиков нужно сдавать не позднее 25-го числа каждого месяца («текущего расчетного периода»). В то же время даты могут быть прописаны в каждом конкретном договоре. Таким образом, ТСЖ или УК имеют право устанавливать свои сроки передачи показаний.

Вместо Ф. И. О. в квитанции стоит номер абонента. Почему?

Поставщик руководствуется законом «О персональных данных», в котором говорится, что получившие доступ к персональным данным операторы обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять сведения без согласия граждан. Также региональный оператор обязан предпринимать все необходимые меры для защиты персональных данных от любого неправомерного или даже случайного доступа к ним. Поэтому, когда направляют квитанцию в незапечатанном виде, это позволяет третьим лицам идентифицировать гражданина, а значит, открывает свободный доступ к персональным данным, что является нарушением закона. Страхование жилья от ЧС: должен ли я платить?

По вашему желанию: эта услуга остаётся добровольной. Подробнее о плюсах и минусах наличия страховки можно прочитать тут: мы подробно разбирали вместе с экспертами, как будет работать этот закон.

Когда введут единые квитанции? Есть ли на них ГОСТ?

Инициатива введения единой квитанции на оплату ЖКУ существует как законопроект и находится на рассмотрении в Госдуме. Возможно, его рассмотрят на осенней сессии, но о введении и каком-либо ГОСТе говорить пока очень рано.

Отмена платы за капремонт — что за постановление и когда вступает в силу?

От необходимости оплачивать капитальный ремонт избавили пенсионеров старше 80 лет. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2019 года. Кроме того, достигшие 70-летнего возраста люди и инвалиды I и II группы, являющиеся собственниками квартиры, имеют право на льготу 50%, которую компенсирует государство. Важно помнить, что взносы на капремонт компенсируют неработающим пожилым людям, если они живут одиноко или в семьях из неработающих пенсионеров.



Плату за капремонт действительно отменили. Но только для людей старше 80 лет Фото: Татьяна Фатеева / NGS.RU

Сменилась УК, счёт приходит от обеих. Кому платить и кому жаловаться?

Узнайте, с какой даты дом включен в лицензию новой УК — с этого момента она приступает к оказанию услуг. До этого времени нужно платить предыдущей компании. В случае когда платежки продолжают приходить сразу от двух «мздоимцев», отправляйтесь в прокуратуру. Или напишите жалобу (лучше коллективную — от пяти и более собственников).

Как проверить правильность начисления?

На сайте ФАС есть калькулятор ЖКХ: можно посмотреть нормативы на каждый регион и посчитать сумму, которую должны платить. Если результат отличается от цифр в платежке, вы вправе требовать от УК обоснования или перерасчета. В худшем случае можете с жалобой обратиться в прокуратуру.

Несколько месяцев не сдавал показания счётчиков. Должен ли быть перерасчет после того, как я сдам их?

Первые три месяца плату за ЖКУ начисляют по среднему показателю, дальше — по нормативу. Если вы сдали показатели и увидели, что заплатили лишнее, то вам обязаны провести перерасчет, а уточненную квитанцию должны направить в установленный срок. Излишки не вернут, но зачтут в будущие платежи.

Куда обращаться в случае отказа управляющей компании в перерасчете?

Для начала получите от УК мотивированный отказ, с ним идите в Роспотребнадзор и пишите новое заявление. Жилищный кодекс напоминает: предъявить требование о перерасчете можно в течение 30 дней с момента выявления неверного расчета. При нарушении этого срока отказ проводить перерасчет будет законным, и его нельзя будет оспорить.

Сколько цифр нужно вписывать в квитанцию за электроэнергию и отопление?

В зависимости от счетчика гигакалории и киловатты (которые нужно вписывать в квитанцию) отделены от долей (которые можно не учитывать) точкой, запятой или рамкой. Вписывайте всё, что до разделителя.

Как начисляются пени?

Размер пени зависит от просрочки: с 31-го по 90-й день платежа размер пеней составит 1/300 от ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки, а с 91-го дня пени вырастут до 1/130 от ставки. С 29 июля по 6 сентября 2019 года ставка составляет 7,25% годовых. То есть, если вы задолжали управляющей компании условные 6 тысяч рублей, каждый день вам будут начислять 1,45 рубля. За три месяца просрочки, включая льготный, «накапает» 87 рублей.

Как уменьшить проценты по задолженности?

Существуют общие и частные основания для списания пеней как частично, так и в полном объеме. Общие дают правовую возможность отменить уплату не только неустойки, но полной суммы коммунального долга. К ним относится истечение срока исковой давности по обязательству, смерть или банкротство должника, невозможность исполнения судебного решения приставами. Среди частных — рассрочка выплаты, регресс платежа, заявление об особых обстоятельствах (продолжительное отсутствие, болезнь и т. д.), уменьшение суммы пеней по причине несоразмерности неустойки основному долгу согласно ст. 333 Гражданского кодекса. Если долг погашен частично за какой-то период, то пени за это время не начисляются (например, должник не платил с января по апрель, но за май и июнь решил заплатить). Сумма уменьшается, так как размер неустойки после июля пересчитывается по другой процентной ставке.

Должен ли я платить долги прошлого собственника жилья?

Долг числится не за квартирой, а ее собственником. Поэтому новый владелец не должен расплачиваться, если это, конечно, не предусмотрено отдельным пунктом договора купли-продажи жилья. Об этом четко говорит закон.

В квартире никто не прописан и не живет. За что платить и сколько?

Обязательными являются платы за содержание жилья, текущий и капитальный ремонт — они зависят от площади квартиры, а не от числа прописанных. По части коммунальных услуг придется платить тоже. За отопление (если у вас нет персонального счетчика на каждую батарею) платеж будет начисляться исходя опять же из площади жилого помещения. Если в квартире нет счетчиков, платеж рассчитывается в зависимости от числа собственников.

Я против услуги, за которую проголосовал совет дома. Должен ли я платить?

Здесь все как на президентских выборах: побеждает тот, кто набрал большинство голосов, а вам придется играть по сложившимся правилам. Согласно закону принятое большинством решение распространяется и на тех, кто вовсе не голосовал. Есть всего лишь одна лазейка: попробовать доказать, что общее собрание проведено с нарушениями, и нарушает, в частности, ваши права и интересы.

Если общее собрание жильцов решило, что отныне все собственники получают дополнительную услугу — придется за нее платить Фото: Ольга Козлова / 74.RU