Король полторашек: новосибирец построил стену из пластиковых бутылок из-под «Карачинской»

Идея построить забор из бутылок пришла сама собой: скопилось много бутылок из-под воды, а забора не было

Новосибирец построил пластиковый забор на своей даче рядом с Кольцово. Для строительства он использовал пластиковые бутылки из-под минеральной воды «Карачинская», которые скопились за несколько лет, когда на даче не было никакой воды. Медленно, но верно строительство забора ещё продолжается. Кроме ограды дачник построил себе небольшой домик из входных дверей и сделал пруд для рыб из тракторной шины. Корреспонденты побывали в гостях у умельца. Подробности — в репортаже НГС.



Пластиковым забором дачник планирует со временем огородить весь участок Фото: Ольга Бурлакова

Маленький огород с небольшим домиком на углу проулка — на первый взгляд самый заурядный вид для любого садового общества. Но участок пенсионеров в СНТ «Колос», что недалеко от Кольцово, стал местной достопримечательностью. Вместо обычного забора хозяин дома выстроил ограду из пластиковых бутылок, собранных им и его соседями за несколько лет.



Геннадий Иванович и его супруга Тамара купили дачу в СНТ «Колос» почти 20 лет назад Фото: Ольга Бурлакова

Автор «проекта» — 64-летний Геннадий Иванович, который отказался представляться по фамилии, объяснив это тем, что «ничего выдающегося не сделал».



Пластиковый забор простоял уже несколько лет Фото: Ольга Бурлакова

«Да я уже и не помню, когда этот забор начал делать, — смеётся он. — Как появилась дача, около 20 лет назад. Лет 12, а то и больше воды никакой у нас не было, в бутылках возили. А потом, когда воду сделали, куда их девать, эти бутылки? Выбрасывать жалко материал. Думаю, дай-ка попробую забор. Начал, потом пошло-пошло. До сих пор продолжаю помаленьку».



По словам умельца, бутылки зимой не трескаются Фото: Ольга Бурлакова

Геннадий Иванович пожимает плечами, отвечая на вопрос о длине и ширине забора. Количество бутылок он тоже не подсчитывал, знает только, что нужны они одинаковые, желательно из-под минералки.



На один столбик забора уходит 7 бутылок Фото: Ольга Бурлакова

«Хотите — посчитайте. Бутылки как появляются, делаю, нет — не делаю. Набрал на два-три столбика, привязал, всё, жду следующих, — говорит он. — Бутылки стараюсь только из-под "Карачинской", другие не подходят. Но в последнее время что-то мало её стали пить, в те года больше. Люди иногда к забору бутылки кидают. Есть ещё полторашки из-под пива, которые с ручками, — правда, они светлее. Я ручки обрезаю, беру. Проволоку тоже — найду, всё свяжу».



Иногда бутылки ему приносят соседи Фото: Ольга Бурлакова

По подсчётам корреспондентов, в заборе не меньше двух тысяч бутылок. Высота забора — метр с небольшим, длина — около 50 метров. На каждый столбик уходит семь бутылок, вспомнил Геннадий Иванович. У каждой отрезается горлышко, затем одна вставляется в другую и привязывается проволокой. Этикетки он старается отрывать сразу, но если не отрывается, то убирает через какое-то время.

«Больше пяти лет ведь уже простоял. Конечно, когда сильный ветер, немного пошатывает. Если бутылка вылезет — подойдешь, шлёп её на место, — смеётся Геннадий Иванович. — Главное же, что бесплатно и мусора нет».



Сначала была идея сделать забор с узором, но потом оказалось, что это сложно, да и не нужно Фото: Ольга Бурлакова

В самой старой части забора, показывает хозяин дома, в заборе несколько цветных бутылок. Предполагалось, что это будет узор. Но потом, объяснил он, на это не хватало ни времени, ни здоровья.

Зимой Геннадий Иванович вместе с супругой Тамарой живут на Первомайке, а с весны и до поздней осени здесь, на даче. Несмотря на то что сначала на участке не было ни воды, ни света, они держали скотину — цыплят, гусей и даже поросёнка. Сейчас занимаются огородом.



Для забора Геннадий Иванович использует бутылки из-под минеральной воды «Карачинская» Фото: Ольга Бурлакова

Кстати, пластиковые бутылки они научились использовать не только для забора. «Горлышки», например, уходят на приспособления для отпугивания мышей.

«По осени я беру креолин, капаю, на яблони вкруговую вешаю, и мыши не грызут. Пахнут до весны, весной приехал, убрал,— поделился он своими секретами. — Я еще хотел сделать теплицу из бутылок, она гнётся хорошо, но пока это только идея, здоровья нет».



На своей даче пенсионеры живут с весны до поздней осени Фото: Ольга Бурлакова

У Геннадия Ивановича нет никакого образования, кроме 7 классов школы (официально, по его словам, восемь). Два года он служил в Германии, потом 16 лет работал газоэлектросварщиком, затем механизатором на комбайне. «Потом первый инфаркт, второй инфаркт, потом инсульт, ещё инсульт», — перечисляет он факты из своей биографии.

Но проблемы со здоровьем — не повод сидеть на месте, говорит он, тем более идей ещё много. Маленький домик на своём участке он построил из входных дверей, а ёмкость, в которую сливается с крыши дождевая вода, смастерил из тракторной шины.



Свой небольшой домик Геннадий Иванович сделал из входных дверей Фото: Ольга Бурлакова

«Это я привёз и вырезал, когда воды не было, — показывает он на заполненное водой колесо. — Когда рыбачил, карасей туда запускал. Внук приедет, сядет на стульчик с удочкой и рыбачит». Рядом с самодельным прудиком под листьями дуба стоит катушка. «Это наш бар», — шутит хозяин дома, открывая в катушке дверку. Иногда они с Тамарой ставят под дубом «покупной шатёр за 2000», но в этот раз почему-то не стали.



Кроме забора он придумал ещё несколько способов использовать пластиковые бутылки в хозяйстве Фото: Ольга Бурлакова

«Супруга мои идеи принимает. Ну ковыряешься и ковыряешься, — с улыбкой говорит дачник. — Вода теперь из скважины у нас, умывальники сделал. Но проводить воду не стал. Обленишься же, а надо же как-то двигаться. Вот забор буду потихоньку доделывать. Сейчас ему семь лет, до его свадьбы нужно успеть». В 2017 году НГС рассказывал похожую историю пенсионерки, которая уже 10 лет удивляет, а иногда и пугает прохожих экспозициями в своём палисаднике.