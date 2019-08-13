Король полторашек: новосибирец построил стену из пластиковых бутылок из-под «Карачинской»

Идея построить забор из бутылок пришла сама собой: скопилось много бутылок из-под воды, а забора не было
Фото: Ольга Бурлакова
Новосибирец построил пластиковый забор на своей даче рядом с Кольцово. Для строительства он использовал пластиковые бутылки из-под минеральной воды «Карачинская», которые скопились за несколько лет, когда на даче не было никакой воды. Медленно, но верно строительство забора ещё продолжается. Кроме ограды дачник построил себе небольшой домик из входных дверей и сделал пруд для рыб из тракторной шины. Корреспонденты побывали в гостях у умельца. Подробности — в репортаже НГС.
Маленький огород с небольшим домиком на углу проулка — на первый взгляд самый заурядный вид для любого садового общества. Но участок пенсионеров в СНТ «Колос», что недалеко от Кольцово, стал местной достопримечательностью. Вместо обычного забора хозяин дома выстроил ограду из пластиковых бутылок, собранных им и его соседями за несколько лет.
Автор «проекта» — 64-летний Геннадий Иванович, который отказался представляться по фамилии, объяснив это тем, что «ничего выдающегося не сделал».
«Да я уже и не помню, когда этот забор начал делать, — смеётся он. — Как появилась дача, около 20 лет назад. Лет 12, а то и больше воды никакой у нас не было, в бутылках возили. А потом, когда воду сделали, куда их девать, эти бутылки? Выбрасывать жалко материал. Думаю, дай-ка попробую забор. Начал, потом пошло-пошло. До сих пор продолжаю помаленьку».
Геннадий Иванович пожимает плечами, отвечая на вопрос о длине и ширине забора. Количество бутылок он тоже не подсчитывал, знает только, что нужны они одинаковые, желательно из-под минералки.
«Хотите — посчитайте. Бутылки как появляются, делаю, нет — не делаю. Набрал на два-три столбика, привязал, всё, жду следующих, — говорит он. — Бутылки стараюсь только из-под "Карачинской", другие не подходят. Но в последнее время что-то мало её стали пить, в те года больше. Люди иногда к забору бутылки кидают. Есть ещё полторашки из-под пива, которые с ручками, — правда, они светлее. Я ручки обрезаю, беру. Проволоку тоже — найду, всё свяжу».
По подсчётам корреспондентов, в заборе не меньше двух тысяч бутылок. Высота забора — метр с небольшим, длина — около 50 метров. На каждый столбик уходит семь бутылок, вспомнил Геннадий Иванович. У каждой отрезается горлышко, затем одна вставляется в другую и привязывается проволокой. Этикетки он старается отрывать сразу, но если не отрывается, то убирает через какое-то время.
«Больше пяти лет ведь уже простоял. Конечно, когда сильный ветер, немного пошатывает. Если бутылка вылезет — подойдешь, шлёп её на место, — смеётся Геннадий Иванович. — Главное же, что бесплатно и мусора нет».
В самой старой части забора, показывает хозяин дома, в заборе несколько цветных бутылок. Предполагалось, что это будет узор. Но потом, объяснил он, на это не хватало ни времени, ни здоровья.
Зимой Геннадий Иванович вместе с супругой Тамарой живут на Первомайке, а с весны и до поздней осени здесь, на даче. Несмотря на то что сначала на участке не было ни воды, ни света, они держали скотину — цыплят, гусей и даже поросёнка. Сейчас занимаются огородом.
Кстати, пластиковые бутылки они научились использовать не только для забора. «Горлышки», например, уходят на приспособления для отпугивания мышей.
«По осени я беру креолин, капаю, на яблони вкруговую вешаю, и мыши не грызут. Пахнут до весны, весной приехал, убрал,— поделился он своими секретами. — Я еще хотел сделать теплицу из бутылок, она гнётся хорошо, но пока это только идея, здоровья нет».
У Геннадия Ивановича нет никакого образования, кроме 7 классов школы (официально, по его словам, восемь). Два года он служил в Германии, потом 16 лет работал газоэлектросварщиком, затем механизатором на комбайне. «Потом первый инфаркт, второй инфаркт, потом инсульт, ещё инсульт», — перечисляет он факты из своей биографии.
Но проблемы со здоровьем — не повод сидеть на месте, говорит он, тем более идей ещё много. Маленький домик на своём участке он построил из входных дверей, а ёмкость, в которую сливается с крыши дождевая вода, смастерил из тракторной шины.
«Это я привёз и вырезал, когда воды не было, — показывает он на заполненное водой колесо. — Когда рыбачил, карасей туда запускал. Внук приедет, сядет на стульчик с удочкой и рыбачит». Рядом с самодельным прудиком под листьями дуба стоит катушка. «Это наш бар», — шутит хозяин дома, открывая в катушке дверку. Иногда они с Тамарой ставят под дубом «покупной шатёр за 2000», но в этот раз почему-то не стали.
«Супруга мои идеи принимает. Ну ковыряешься и ковыряешься, — с улыбкой говорит дачник. — Вода теперь из скважины у нас, умывальники сделал. Но проводить воду не стал. Обленишься же, а надо же как-то двигаться. Вот забор буду потихоньку доделывать. Сейчас ему семь лет, до его свадьбы нужно успеть».
В 2017 году НГС рассказывал похожую историю пенсионерки, которая уже 10 лет удивляет, а иногда и пугает прохожих экспозициями в своём палисаднике.
Видео: Ольга Бурлакова