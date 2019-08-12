Автомобили Toyota всегда славились своей надежностью во всем мире, а в Сибири к ним сложилось особое отношение — именно из-за бедности люди предпочитали покупать пусть старые, но неприхотливые «Тойоты», надеясь больше не тратить деньги на ремонты. Прошло время, люди стали побогаче, но любовь к этой марке осталась — в обзоре НГС вместе с экспертом мы разберём 6 фактов о «Тойоте»: что правда, что миф и стоит ли дальше поклоняться этим «японкам». Надежность Это свойство автомобилей Toyota в полной мере относится к машинам, выпущенным до 2010-х годов, и в меньшей мере — к современным моделям. Японская компания выходила на международные рынки, в частности США, и старалась добиться максимального качества продукции. Кроме того, в Toyota Motor Corporation всегда существовала особая инженерная культура, внимание уделялось каждой мелочи.

«Надёжны в основном за счёт того, что Toyota, как правило, не сильно склонна к инновациям и применяет проверенные решения на своих машинах. Это всё проверенное временем — это и двигатели, и конструкция кузова, и так далее. Надежность — так называемое качество во времени, гораздо реже владельцы "Тойот" ездят на сервис. Последние машины — это тенденция же не только по "Тойоте": производителям невыгодно делать долгоиграющие машины. Второй момент — экология: за последние 5 лет приняли еще три нормы выброса. Душатся, зажимаются моторы, и "Тойота" становится менее надежной», — комментирует эксперт, руководитель автоцентра «7 ключей» Геннадий Евграшин. Низкая стоимость запасных частей Дешевизна запчастей — действительно одно из важнейших преимуществ марки, особенно на рынке подержанных машин. «На "Тойоты" популярных моделей очень много дубликата хорошего. Дубликат хороший, Tokico, Denso — это уже снижение цены. Ну не в два раза, но процентов 30 точно. Многие дубли под маркой Toyota ставятся на конвейере. Владельцам не новых машин опять же плюс — всякие разборы, всякие контрактные запчасти. Многие не ремонтируют двигатель, просто покупают новый двигатель за 500–700 долларов», — отмечает эксперт.

Заурядная внешность, посредственные ходовые качества «Вырисовывается картинка достаточно надежного, но при этом достаточно дубового, без каких-то там драйверских эмоций автомобиля. Ну это действительно не BMW, скажем прямо. Из точки А в точку Б с комфортом едет», — объясняет Геннадий Евграшин. Справедливости ради, стоит отметить, что у этого производителя были и очень яркие модели, а в последнее время корпоративный дизайн стал более интересным и сложным. Но и «серых», банальных машин тоже хватало.

Внешность новой «Камри» скучной не назовешь Фото: Ольга Бурлакова

Ликвидность «Самый хороший момент — она потом ещё и продаётся за хорошие деньги, мало теряет в цене», — отмечает эксперт. Действительно, Toyota быстрее продается на вторичке и на неё не надо делать слишком большую скидку ради срочной продажи. Самые популярные модели при условии адекватной рыночной цены находят покупателя буквально за один день — будь то перекупщик или человек, приобретающий машину для себя.

Высокая стоимость Подержанные Toyota не только не теряют в цене, но еще и дорожают в условиях значительного роста цен на новые машины в последние 3–4 года. «Вот сейчас, особенно на вторичке, за бренд ты переплачиваешь. Если мы берём одинаковую машину, какой-нибудь RAV4 и Nissan X-Trail, то бэушный RAV4 будет стоить дороже только потому, что он RAV4. На него страховка будет дорогая, потому что угоняют их и так далее. До смешного доходит: например, какой-нибудь "Лэнд Крузер 100" 2005 года — миллион рублей и выше, 1,3 миллиона. Какой-нибудь "Паджеро" этих лет будет стоить 800 или даже 700 тысяч. Но народ покупает. Если посвежее машины, разница в цене процентов 20–30 при прочих равных», — рассказывает эксперт.

Престижность Сложно назвать массовую марку по-особому престижной, но опять же высокие цены накладывают свой отпечаток — многие Toyota считаются серьезными авто, на которые владельцы не пожалели средств. А отдельные модели и вовсе живут своей жизнью под своим названием — например, Land Cruiser или Camry. И по крайней мере в Сибири эти машины уж точно почитают на дороге.

Чем славится Toyota?