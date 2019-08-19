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Обзор

Богачи на диване: эксперты рассказали НГС, куда вложить лишние деньги (и неплохо на этом заработать)

Кому не стоит покупать валюту и почему на аренде квартиры заработать нельзя — в обзоре НГС

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Банки предлагают много вариантов инвестиций для клиентов с разными накоплениями: от сотен тысяч — для крупного дохода в будущем, до одной зарплаты ради покупки мечты

Фото: архив НГС

Валюта, инвестиции, недвижимость, депозиты и золото — предложения пристроить более-менее свободные деньги в Новосибирске стали навязывать чуть ли не при каждом походе в банк. Если старшее поколение славится своим недоверием ко всему непонятному и привыкло прятать накопления в матрас, то молодые ищут способы заработать, лёжа на этом самом матрасе. Вот только с чего начать — понятно не всегда. НГС вместе с экспертами и банками попытался разобраться, как можно приумножить (или хотя бы не потерять) свои накопления, если ничего в этом не понимаешь. Подробности — в обзоре НГС.

Главное, с чего советуют начать эксперты, — это придумать цель и определиться с суммой инвестиций, не полениться и внимательно изучить рынок, а ещё всерьёз задуматься о страховке. Снизить риски поможет диверсификация портфеля — распределение капитала в разные активы. Деньги, разумеется, должны быть своими, а не заёмными. Когда решение есть, перед потенциальным инвестором появляется множество вариантов, и можно выбрать самый подходящий. 

Получить из условных 100 тысяч 200 можно. Но не за год, а хотя бы за три или пять, тем более для начинающих инвесторов. «Правильные инвестиции — долгосрочные инвестиции», — твердят эксперты. 

Покупка валюты

Покупку долларов или евро эксперты называют рискованным и малопредсказуемым вкладом. Например, в 2014 году те, кто купил доллары в начале года, смогли за несколько месяцев заработать более 80%, когда курс внезапно вырос с 37 до 67 рублей. Потом он подрос до 80 и упал до 60. Купившие доллар по 70 рублей так и не смогли на нём заработать или даже ушли в убыток.

«Валюта — это актив, который имеет свойства постоянно меняться в цене. Угадать, как в спорте или лотерее, — это риск. Здесь нужно уметь просчитывать, — говорит куратор проекта НГУЭУ «Финансовая грамотность» Николай Белякин. — Нужно понимать, в какой момент купить её и в какой момент продать. Сейчас, например, лучше продавать, я бы так сделал. <...> На самом деле есть много прогнозов, сейчас многие аналитики прогнозируют рост, но не в два раза, конечно. Может, до 70 рублей к осени».

Покупка валюты больше подойдёт тем, у кого есть небольшая сумма и нет цели заработать, а, скорее, просто сохранить, подытожил эксперт.

Банковский вклад

Прежде чем открыть вклад, эксперты в один голос советуют сначала изучить сайт банка: он должен иметь лицензию и входить в единый реестр, который публикуют на сайте Центробанка. Стоит также посмотреть позиции банка в рейтингах, почитать отзывы. 

«Бывает, что на красивой странице сайта написано 7 или 8 процентов годовых, а у остальных по 6. Но всегда есть нюансы. Это может быть на самом деле 7% — это не годовых, а в первые три месяца, потом это может быть и меньше, и так далее. Иногда всё хитро обставлено. Бывает, что банк маскирует под некий структурный продукт, в котором есть вклад и есть накопительное страхование жизни например. А страхование жизни — если человек менее пяти лет забирает деньги, то там выкупная сумма, и ему могут вернуть очень маленькую сумму. Так это работает во всём мире. В одном крупном банке, например, высокий процент, только если ты их картой пользуешься и там не менее пяти тысяч рублей», — предупреждает Белякин. Он добавил, что нужно постоянно смотреть свой счёт и пересчитывать накопленные суммы, пусть это будет и пассивное управление.

По словам эксперта, банковский вклад вкупе с однолетними государственными или муниципальными облигациями больше всего подойдёт для того, чтобы превратить те же 100 тысяч в 200 за наименьший срок, только не за год, а за несколько лет. Все остальные активы получение дохода не гарантируют. Здесь же при нестабильной экономике можно вернуть вложенные деньги с минимальным ущербом, а может, и с небольшим доходом.

Накопительный счёт

В новосибирских банках корреспонденту НГС рассказали, что сейчас у клиентов набирают популярность накопительные счета. И у них есть свои преимущества перед обычным депозитом, главное — более высокая доходность.

«Накопительный счёт позволяет без ограничений пользоваться средствами: снимать или пополнять в любое время, при этом ранее выплаченные проценты по накопительному счёту сохраняются, тогда как при досрочном расторжении вклада клиент может потерять накопленные проценты, — рассказал Андрей Фишер, региональный директор филиала Новосибирский АО «Альфа-Банк». — Накопительный счёт отлично подходит для того, чтобы откладывать некую часть своего ежемесячного дохода, например для крупной покупки. Тем более что в современном мире клиент может с помощью мобильных приложений в режиме реального времени переводить необходимую сумму между своими счетами либо воспользоваться бесплатными услугами по автоматическому накоплению». 

С ним согласилась и заместитель директора по розничному бизнесу РЦ Сибирский «Райффайзенбанка» Эльвира Емец:

«В отличие от вкладов он не требует соблюдения каких-либо условий (определённых сроков, минимальных остатков), проценты начисляются на средний остаток ежемесячно и прибавляются к сумме счёта. Удобно, что действующему клиенту банка накопительный счет можно открыть прямо в мобильном приложении, буквально одним кликом. Можно установить цель накопления, например путешествие, выбрать срок, за который нужно накопить, а система сама рассчитает сумму, которую надо откладывать ежемесячно, будет показывать прогресс накоплений».

Сейчас «Райффайзенбанк» предлагает накопительные счета по ставке до 7% годовых. Так, за год клиент на 100 тысячах может получить 107 тысяч.

При этом, по словам независимых экспертов, накопительный счёт интересен не с точки зрения заработка, а как быстроликвидные деньги, которые можно всегда снять и потратить. 

Покупка драгоценных металлов

Золото — определённо долгосрочный вклад. По словам Белякина, если драгметаллы принадлежат клиенту более трёх лет, то при реализации они не облагаются налогами, и это хороший плюс. 

«Золото растёт именно на долгосрочном периоде. Если человек купит и продержит 10 лет, то он в любом случае, как показывают графики, заберёт больше, чем он вложил. Там есть инфляция, но это всё равно выгодно — 10–15%, а может быть, и больше годовых он получит. За 10 лет — это 100% или даже больше. Сейчас, как у обычных вкладов, по нему нет страхования. Вы внесли сумму, у вас она пересчиталась в граммы золота. Если вы решили продать и смотрите, что курс вырос, то, естественно, денег вы больше получите. [Их можно снять] в любой момент, но если вы открыли в банке и это произошло в течение трёх лет, то банк автоматически удержит 13%, а если более трёх лет, то ничего не удержит», — объяснил эксперт по финансовой грамотности.

Другие металлы, которые предлагают в банках, — серебро, платина и палладий. 

Недвижимость

Покупка квартиры в качестве инвестиции — точно долгосрочный вклад. Хоть этот вариант и кажется простым, на деле оказывается всё сложнее и даже убыточнее, чем какие-нибудь облигации. 

«Среди наших клиентов, конечно, покупки квартиры с инвестиционной целью случаются, — говорит Эльвира Емец. — Как правило, сделки проходят по условиям ипотеки с господдержкой для семей с детьми по ставке 5,69%. Это самая выгодная ставка в нашей линейке. Программой можно воспользоваться неограниченное количество раз за период её действия. Предположим, что у клиента был 1 миллион рублей плюс 1 миллион он взял в ипотеку и купил однокомнатную квартиру за 2 миллиона рублей, чтобы сразу сдать в аренду. Считаем: за год клиент заплатит 57 240,06 рубля процентов по ипотеке (срок кредита 180 месяцев, на 15 лет), а заработает при среднем ценнике аренды 15 тысяч рублей — 180 тысяч рублей. Чистый доход получаем 122 760 рублей». 

При этом в расчёты не взяли страховку, регистрацию недвижимости, покупку мебели и техники, а также амортизацию и возможные простои. Та прибыль, которую инвестор сможет выручить, легко может уйти на подобные расходы. «Если ставка по ипотеке будет выше, соответственно вырастут и расходы, а возможная прибыль уменьшится. Если первоначальная сумма у клиента будет меньше, расходы также вырастут. Поэтому такая идея, как покупка квартиры в ипотеку для получения прибыли, мне кажется сомнительной затеей», — заключила эксперт. 

Николай Белякин добавил, что первые несколько лет инвестор не зарабатывает, а окупает вложенное. Из плюсов — квартиру всегда можно продать. Это надёжный актив, который сильно в цене не падает. Главные советы незамысловаты: сначала стоит определиться с целевой аудиторией — студентам нужны поблизости вузы и метро, семейным — магазины, больницы и детские сады. Посмотреть другие предложения в своём районе и просчитать.

Желающим заработать, а не сохранить, эксперты рекомендуют рассматривать долгосрочные счета вроде покупки драгоценных металлов или, на худой конец, квартиры под аренду

Желающим заработать, а не сохранить, эксперты рекомендуют рассматривать долгосрочные счета вроде покупки драгоценных металлов или, на худой конец, квартиры под аренду

В «Райффайзенбанке» добавили, что остальные инвестиционные инструменты, такие как ПИФы, доверительное управление, брокерское обслуживание и прочие, пользуются спросом больше у подготовленных клиентов, у которых большие суммы и большие сроки. В качестве хорошей идеи для вложений в банке предложили инвестиционные счета, спрос на которые тоже растёт в последнее время. «Это инвестинструмент с гарантированными выплатами от государства. Например, вы разместили 100 тысяч рублей на три года (это минимальный срок). В конце года вы сможете вернуть налоговый вычет 13%, а через три года получите ещё и определённую доходность по стратегии», — добавила Эльвира Емец.

Куда бы вы вложили свободные накопления?

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      КОММЕНТАРИИ (10)

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      19 авг 2019 в 08:33

      Все выше-перечисленные варианты инвестирования явно не сделают человека богатым. Квартира под аренду дает доход на уровне банковского вклада, но только с выносами мозга в виде арендаторов. Вклад, даже, не перекроет рост инфляции. Золото за последние два года выросло в цене всего где-то на 10% и то за счет роста напряженности на фондовых биржах из-за всяких: санкций, антисанкций и терок Трампа с Китаем.

      Недвижимостью есть смысл заниматься исключительно по схеме: покупаем недвижимость на пике падения. Сдаем в аренду. Продаем на пике роста. Но и то доходность от силы составит в районе 10% в год. При этом пик роста может проявиться лет через 5 после покупки.

      Самый надежный доход, получаемый сидя на диване, - покупка акций. Причем акций транснациональных компаний далеких от торговли сырьем, но никак не сырьевых российских. При правильном вложении (точнее при покупке правильных бумаг) вполне можно получать прирост от 20 до 50% в год... в долларах, даже, не смотря на неспокойный рынок.

      Сам последние 2 года занимаюсь именно таким видом инвестирования. До этого занимался недвижимостью.

      Рассказывать подробности не стану. Такая инфа стоит денег, но никак не для бесплатного распространения.

      Гость
      19 авг 2019 в 09:04

      Да уж, везёт людям у которых есть свободные деньги. с зарплаты 20 тысяч рублей в месяц, много не накопишь, отдашь за коммунальные услуги, за кредиты и тысяч на 10 надо жить.

      ййй
      19 авг 2019 в 09:02

      Обманывать себя можно сколько угодно. Ответьте на вопрос: зачем это Вам?
      Сами по себе деньги - это всего деньги. Что Вы желаете на них приобрести?
      Квартиру, отдых, смартфон? Вот и покупайте.
      Что я и стал делать.
      Нужна квартира - купил. Нужна другая - ещё купил. И т.д. Да, в ипотеку.Да, плачу процент. Есть одно НО: я живу в реальности, а не летаю в облаках.
      К сожалению, у кого нет денег, то и инвестировать нечего. Покупайте лотерейки. Быстрее поймёте, что деньги могут быть только в вещах!