Богачи на диване: эксперты рассказали НГС, куда вложить лишние деньги (и неплохо на этом заработать)

Банки предлагают много вариантов инвестиций для клиентов с разными накоплениями: от сотен тысяч — для крупного дохода в будущем, до одной зарплаты ради покупки мечты

Валюта, инвестиции, недвижимость, депозиты и золото — предложения пристроить более-менее свободные деньги в Новосибирске стали навязывать чуть ли не при каждом походе в банк. Если старшее поколение славится своим недоверием ко всему непонятному и привыкло прятать накопления в матрас, то молодые ищут способы заработать, лёжа на этом самом матрасе. Вот только с чего начать — понятно не всегда. НГС вместе с экспертами и банками попытался разобраться, как можно приумножить (или хотя бы не потерять) свои накопления, если ничего в этом не понимаешь. Подробности — в обзоре НГС.

Главное, с чего советуют начать эксперты, — это придумать цель и определиться с суммой инвестиций, не полениться и внимательно изучить рынок, а ещё всерьёз задуматься о страховке. Снизить риски поможет диверсификация портфеля — распределение капитала в разные активы. Деньги, разумеется, должны быть своими, а не заёмными. Когда решение есть, перед потенциальным инвестором появляется множество вариантов, и можно выбрать самый подходящий. Получить из условных 100 тысяч 200 можно. Но не за год, а хотя бы за три или пять, тем более для начинающих инвесторов. «Правильные инвестиции — долгосрочные инвестиции», — твердят эксперты. Покупка валюты Покупку долларов или евро эксперты называют рискованным и малопредсказуемым вкладом. Например, в 2014 году те, кто купил доллары в начале года, смогли за несколько месяцев заработать более 80%, когда курс внезапно вырос с 37 до 67 рублей. Потом он подрос до 80 и упал до 60. Купившие доллар по 70 рублей так и не смогли на нём заработать или даже ушли в убыток.

«Валюта — это актив, который имеет свойства постоянно меняться в цене. Угадать, как в спорте или лотерее, — это риск. Здесь нужно уметь просчитывать, — говорит куратор проекта НГУЭУ «Финансовая грамотность» Николай Белякин. — Нужно понимать, в какой момент купить её и в какой момент продать. Сейчас, например, лучше продавать, я бы так сделал. <...> На самом деле есть много прогнозов, сейчас многие аналитики прогнозируют рост, но не в два раза, конечно. Может, до 70 рублей к осени». Покупка валюты больше подойдёт тем, у кого есть небольшая сумма и нет цели заработать, а, скорее, просто сохранить, подытожил эксперт. Банковский вклад Прежде чем открыть вклад, эксперты в один голос советуют сначала изучить сайт банка: он должен иметь лицензию и входить в единый реестр, который публикуют на сайте Центробанка. Стоит также посмотреть позиции банка в рейтингах, почитать отзывы. «Бывает, что на красивой странице сайта написано 7 или 8 процентов годовых, а у остальных по 6. Но всегда есть нюансы. Это может быть на самом деле 7% — это не годовых, а в первые три месяца, потом это может быть и меньше, и так далее. Иногда всё хитро обставлено. Бывает, что банк маскирует под некий структурный продукт, в котором есть вклад и есть накопительное страхование жизни например. А страхование жизни — если человек менее пяти лет забирает деньги, то там выкупная сумма, и ему могут вернуть очень маленькую сумму. Так это работает во всём мире. В одном крупном банке, например, высокий процент, только если ты их картой пользуешься и там не менее пяти тысяч рублей», — предупреждает Белякин. Он добавил, что нужно постоянно смотреть свой счёт и пересчитывать накопленные суммы, пусть это будет и пассивное управление.

По словам эксперта, банковский вклад вкупе с однолетними государственными или муниципальными облигациями больше всего подойдёт для того, чтобы превратить те же 100 тысяч в 200 за наименьший срок, только не за год, а за несколько лет. Все остальные активы получение дохода не гарантируют. Здесь же при нестабильной экономике можно вернуть вложенные деньги с минимальным ущербом, а может, и с небольшим доходом. Накопительный счёт В новосибирских банках корреспонденту НГС рассказали, что сейчас у клиентов набирают популярность накопительные счета. И у них есть свои преимущества перед обычным депозитом, главное — более высокая доходность. «Накопительный счёт позволяет без ограничений пользоваться средствами: снимать или пополнять в любое время, при этом ранее выплаченные проценты по накопительному счёту сохраняются, тогда как при досрочном расторжении вклада клиент может потерять накопленные проценты, — рассказал Андрей Фишер, региональный директор филиала Новосибирский АО «Альфа-Банк». — Накопительный счёт отлично подходит для того, чтобы откладывать некую часть своего ежемесячного дохода, например для крупной покупки. Тем более что в современном мире клиент может с помощью мобильных приложений в режиме реального времени переводить необходимую сумму между своими счетами либо воспользоваться бесплатными услугами по автоматическому накоплению».

С ним согласилась и заместитель директора по розничному бизнесу РЦ Сибирский «Райффайзенбанка» Эльвира Емец: «В отличие от вкладов он не требует соблюдения каких-либо условий (определённых сроков, минимальных остатков), проценты начисляются на средний остаток ежемесячно и прибавляются к сумме счёта. Удобно, что действующему клиенту банка накопительный счет можно открыть прямо в мобильном приложении, буквально одним кликом. Можно установить цель накопления, например путешествие, выбрать срок, за который нужно накопить, а система сама рассчитает сумму, которую надо откладывать ежемесячно, будет показывать прогресс накоплений». Сейчас «Райффайзенбанк» предлагает накопительные счета по ставке до 7% годовых. Так, за год клиент на 100 тысячах может получить 107 тысяч. При этом, по словам независимых экспертов, накопительный счёт интересен не с точки зрения заработка, а как быстроликвидные деньги, которые можно всегда снять и потратить.

Покупка драгоценных металлов Золото — определённо долгосрочный вклад. По словам Белякина, если драгметаллы принадлежат клиенту более трёх лет, то при реализации они не облагаются налогами, и это хороший плюс.



«Золото растёт именно на долгосрочном периоде. Если человек купит и продержит 10 лет, то он в любом случае, как показывают графики, заберёт больше, чем он вложил. Там есть инфляция, но это всё равно выгодно — 10–15%, а может быть, и больше годовых он получит. За 10 лет — это 100% или даже больше. Сейчас, как у обычных вкладов, по нему нет страхования. Вы внесли сумму, у вас она пересчиталась в граммы золота. Если вы решили продать и смотрите, что курс вырос, то, естественно, денег вы больше получите. [Их можно снять] в любой момент, но если вы открыли в банке и это произошло в течение трёх лет, то банк автоматически удержит 13%, а если более трёх лет, то ничего не удержит», — объяснил эксперт по финансовой грамотности. Другие металлы, которые предлагают в банках, — серебро, платина и палладий.

Недвижимость Покупка квартиры в качестве инвестиции — точно долгосрочный вклад. Хоть этот вариант и кажется простым, на деле оказывается всё сложнее и даже убыточнее, чем какие-нибудь облигации.

«Среди наших клиентов, конечно, покупки квартиры с инвестиционной целью случаются, — говорит Эльвира Емец. — Как правило, сделки проходят по условиям ипотеки с господдержкой для семей с детьми по ставке 5,69%. Это самая выгодная ставка в нашей линейке. Программой можно воспользоваться неограниченное количество раз за период её действия. Предположим, что у клиента был 1 миллион рублей плюс 1 миллион он взял в ипотеку и купил однокомнатную квартиру за 2 миллиона рублей, чтобы сразу сдать в аренду. Считаем: за год клиент заплатит 57 240,06 рубля процентов по ипотеке (срок кредита 180 месяцев, на 15 лет), а заработает при среднем ценнике аренды 15 тысяч рублей — 180 тысяч рублей. Чистый доход получаем 122 760 рублей». При этом в расчёты не взяли страховку, регистрацию недвижимости, покупку мебели и техники, а также амортизацию и возможные простои. Та прибыль, которую инвестор сможет выручить, легко может уйти на подобные расходы. «Если ставка по ипотеке будет выше, соответственно вырастут и расходы, а возможная прибыль уменьшится. Если первоначальная сумма у клиента будет меньше, расходы также вырастут. Поэтому такая идея, как покупка квартиры в ипотеку для получения прибыли, мне кажется сомнительной затеей», — заключила эксперт. Николай Белякин добавил, что первые несколько лет инвестор не зарабатывает, а окупает вложенное. Из плюсов — квартиру всегда можно продать. Это надёжный актив, который сильно в цене не падает. Главные советы незамысловаты: сначала стоит определиться с целевой аудиторией — студентам нужны поблизости вузы и метро, семейным — магазины, больницы и детские сады. Посмотреть другие предложения в своём районе и просчитать.

Желающим заработать, а не сохранить, эксперты рекомендуют рассматривать долгосрочные счета вроде покупки драгоценных металлов или, на худой конец, квартиры под аренду Фото: Юлия Шипицина / НГС

В «Райффайзенбанке» добавили, что остальные инвестиционные инструменты, такие как ПИФы, доверительное управление, брокерское обслуживание и прочие, пользуются спросом больше у подготовленных клиентов, у которых большие суммы и большие сроки. В качестве хорошей идеи для вложений в банке предложили инвестиционные счета, спрос на которые тоже растёт в последнее время. «Это инвестинструмент с гарантированными выплатами от государства. Например, вы разместили 100 тысяч рублей на три года (это минимальный срок). В конце года вы сможете вернуть налоговый вычет 13%, а через три года получите ещё и определённую доходность по стратегии», — добавила Эльвира Емец.