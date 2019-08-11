Спираль раздражения: колонка журналиста НГС о протестах в Москве

На согласованный митинг пришло более 50 тысяч человек — некоторые принесли с собой флаги России

Так уж вышло, что 10 августа я оказался в Москве. Именно в этот день на проспекте Академика Сахарова собирался митинг — пришедшие 50 тысяч москвичей и гостей города, которым не безразлична его судьба, требовали допустить независимых кандидатов до выборов в Московскую городскую думу.

В числе тех, кого избирательная комиссия не допустила, оказались юрист Алексея Навального Любовь Соболь, глава Красносельского района Москвы Илья Яшин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и многие другие — всего избиркомы Москвы отказали в регистрации 57 кандидатам. Кому-то справедливо, кому-то, как уверены собравшиеся, — нет.



Протесты в Москве начались сразу, когда об этом стало известно. Понемногу из относительно малочисленных акций они вылились в 23-тысячный митинг 27 июля на Тверской улице, когда ОМОН массово задерживал участников. А вчера митинг собрал ещё больше неравнодушных горожан.

Теперь к депутатам и политикам, вещавшим со сцены, присоединились и другие известные личности, может, даже слишком известные — по сравнению с теми, кто их пригласил, — это были артисты и музыканты. Рэперы Оксимирон, Face, группа IC3PEAK, которую зимой задерживали в Новосибирске, и своеобразный хедлайнер — группа «Кровосток».

Первое, что бросается в глаза, когда ты идёшь в толпе к рамкам металлоискателей, — это разный возраст пришедших. Прямо передо мной боец Росгвардии говорит старушке: «Иди, мать, не надо мне твою сумку показывать, проходи». И это звучит даже мило. В середине толпы стоит парень с дредами и колонкой, из которой играет матерная песня про полицейских, а следом начинает играть гимн России. Стоящая рядом молодёжь громко подпевает, а если обернуться, можно увидеть выражение гордости на лице у старичка-пенсионера.



Ближе к сцене те пришедшие, что помоложе, обсуждают рэперов. Люди улыбаются. Со сцены доносятся обрывки речей. Это говорит журналист Виктор Шендерович — его уже штрафовали за участие в митинге 27 июля.



«У них есть каски, оружие, машины. Сейчас у нас нет способов с ними бороться, поэтому мы вынуждены идти с ними на переговоры,

<…> чтобы они хотя бы отпустили задержанных. Мы согласились на такой митинг, на котором нас возьмут в кольцо, но не нападут», — говорит Шендерович.

50-тысячная толпа отвечает ему, скандируя фразу «Мы не боимся!». В толпе заряжают и более радикальные лозунги: «Мусора — позор России», «Собянина под плитку», «Стыдно быть ментом»... Но громче всех звучат два — «Пропускай» и «Россия будет свободной». Чувствуется единение. Протест, пожалуй, ещё никогда не был так един со времён Болотной площади. Её, кстати, тоже вспоминали со сцены.



Собравшиеся скандируют лозунги. Автор Дмитрий Здорников

Прямо впереди от меня стояли националисты с имперскими флагами, а в 50 метрах от них — экоанархисты. Было много флагов России. Некоторые принесли свои собственные плакаты. Больше всего мне запомнился один — на нём наклеена фотография космонавта Юрия Гагарина и написано: «Юра! Мы всех задержали».



Люди с большой охотой подхватывают скандирования, и тогда ты слышишь, как лёгкий настрой быстро сменяется раздражением от действий властей и несправедливости сложившейся ситуации.



Люди с большой охотой подхватывают скандирования — в этот момент лёгкий настрой сменяется раздражением Фото: Дмитрий Здорников

В политологии есть такая концепция, как «Спираль молчания». Она утверждает, что человек с меньшей вероятностью выскажет своё мнение, если его точка зрения находится в меньшинстве. Человек боится, что его позиция может изолировать его от общества. Собравшиеся не боялись — даже после того, как митинг закончился, они громко скандировали всё те же лозунги.

Спираль молчания превратилась в спираль раздражения. И этого удалось достичь благодаря агрессии со стороны сотрудников ОМОНа — в этом плане, пожалуй, действующее руководство Росгвардии оказало протесту медвежью услугу. Над сотрудниками Росгвардии и полиции смеются. Причём делают это откровенно, когда они находятся поблизости.

Подпись к фото: Этот митинг собрал в два раза больше людей, чем акция 27 июля — несмотря на плохую погоду и угрозу задержаний, люди не побоялись прийти



Ролики наводнили интернет: здесь они избивают 13-летнего парня, пакуют женщину, которая просто сидела в парке на траве, а вот тут, взявшись за руки, спускаются по ступенькам, говоря: «Аккуратно спускаемся!» Ситуация дошла до откровенного абсурда — журналистка Reuters Мария Цветкова, задержанная 27 июля на митинге, даже получила повестку из военкомата на имя Мария Владимировича Цветкова.

Действительно, люди больше не боятся. И происходящее вызывает болезненный смех. В Сибири горят леса, которые никто не хотел тушить, пока это не стали обсуждать. Видимо, у граждан России остался лишь один способ добиваться своих целей — выходить на площади, собирать митинги и как можно больше об этом говорить.

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