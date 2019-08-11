15 лучших фото Курбан-байрама: мусульмане пришли в новосибирские мечети на праздничную молитву

Сегодня, 11 августа, тысячи мусульман пришли в новосибирские мечети на праздничную молитву — мусульмане всего мира отмечают религиозный праздник Курбан-байрам.
Верующие собирались в мечети к семи утра
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Александр Ощепков / НГС Рядом с мечетями уже по традиции разместились торговые точки. Например, продавали выпечку
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Александр Ощепков / НГС Коврики для молебна можно купить за 150 рублей возле мечети на улице Красина
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Александр Ощепков / НГС Место для ковриков мусульмане находили везде
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Александр Ощепков / НГС Курбан-байрам — ежегодный праздник, который отмечают 10-го числа 12-го месяца мусульманского лунного календаря
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Александр Ощепков / НГС После молебна мусульмане приносят в жертву животное — барана, верблюда или корову
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Александр Ощепков / НГС Средний баран весит 30 килограмм, килограмм продавали за 150 рублей
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Александр Ощепков / НГС Возле мечети на улице Мира тоже собралось много мусульман
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Густаво Зырянов / НГС На месте дежурила полиция
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Густаво Зырянов / НГС Люди размещались внутри мечети
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Густаво Зырянов / НГС И на улице, возле неё
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Густаво Зырянов / НГС К празднованию Курбан-байрама мусульмане готовятся заранее и в течение 10 дней соблюдают пост
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Густаво Зырянов / НГС Празднование Курбан-байрама длится три-четыре дня — считается, что в эти дни нужно ходить в гости к родственникам и друзьям
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Густаво Зырянов / НГС