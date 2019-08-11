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15 лучших фото Курбан-байрама: мусульмане пришли в новосибирские мечети на праздничную молитву

Они начали собираться у мечетей с 7 утра

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В мечетях были сотни мусульман 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сегодня, 11 августа, тысячи мусульман пришли в новосибирские мечети на праздничную молитву — мусульмане всего мира отмечают религиозный праздник Курбан-байрам. 

Верующие собирались в мечети к семи утра

Верующие собирались в мечети к семи утра

Рядом с мечетями уже по традиции разместились торговые точки. Например, продавали выпечку&nbsp;

Рядом с мечетями уже по традиции разместились торговые точки. Например, продавали выпечку 

Коврики для молебна можно купить за 150 рублей возле мечети на улице Красина&nbsp;

Коврики для молебна можно купить за 150 рублей возле мечети на улице Красина 

Место для ковриков мусульмане находили везде

Место для ковриков мусульмане находили везде

Курбан-байрам — ежегодный праздник, который отмечают 10-го числа 12-го месяца мусульманского лунного календаря

Курбан-байрам — ежегодный праздник, который отмечают 10-го числа 12-го месяца мусульманского лунного календаря

После молебна мусульмане приносят в жертву животное — барана, верблюда или корову

После молебна мусульмане приносят в жертву животное — барана, верблюда или корову

Средний баран весит 30 килограмм, килограмм продавали за 150 рублей&nbsp;

Средний баран весит 30 килограмм, килограмм продавали за 150 рублей 

Возле мечети на улице Мира тоже собралось много мусульман&nbsp;

Возле мечети на улице Мира тоже собралось много мусульман 

На месте дежурила полиция&nbsp;

На месте дежурила полиция 

Люди размещались внутри мечети&nbsp;

Люди размещались внутри мечети 

И на улице, возле неё&nbsp;

И на улице, возле неё 

К&nbsp;празднованию Курбан-байрама мусульмане готовятся заранее и&nbsp;в&nbsp;течение 10&nbsp;дней соблюдают пост

К празднованию Курбан-байрама мусульмане готовятся заранее и в течение 10 дней соблюдают пост

Празднование Курбан-байрама длится три-четыре дня — считается, что в эти дни нужно ходить в гости к родственникам и друзьям

Празднование Курбан-байрама длится три-четыре дня — считается, что в эти дни нужно ходить в гости к родственникам и друзьям

В прошлом году НГС делал фоторепортаж с празднования Курбан-байрама в деревне с вековой историей.

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