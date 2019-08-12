Кредит доверия: пройдите тест и узнайте, сколько заработают банки на вашем незнании

Может ли банк отказать в кредите, если вы откажетесь от страховки? Стоит ли объявлять себя банкротом, чтобы ничего не платить? Помешают ли коммунальные долги взять взаймы? И еще девять не самых простых вопросов о кредитах. А вы точно отличите обязательные услуги от навязываемых и не дадите себя провести? Мы продолжаем серию полезных тестов, проходя которые, вы начинаете ещё лучше понимать свои права (неделю назад мы разбирались, что делать, если щекотливая ситуация настигла вас в магазине). Сегодня разбираемся в кредитной истории. Поехали!
Каждый отказ в кредите отражается на кредитной истории
Безработному кредит не дадут
Если я откажусь от страховки, кредит мне всё равно одобрят и оформят
Банки не имеют права продавать клиенту его кредитную историю
Ни в коем случае не стоит отправлять заявку на кредит сразу в несколько банков — это плохо отразится на скоринговом балле
После платежей по пяти кредитам у меня остается 15 тысяч рублей на жизнь, но нужен еще один заем. Дадут?
Рефинансирование можно проводить не чаще раза в год
Долги по «коммуналке» не могут стать причиной отказа в кредите, тем более с отличной кредитной историей в бэкграунде
Никогда не стоит говорить банку, что не можешь выплатить кредит
Банк не может заморозить деньги на счету должника, если тот решит продать квартиру
Не буду возвращать 20 тысяч рублей долга — лучше объявлю себя банкротом
Я могу засудить банк за распространение личной информации, если тот передаст мои данные коллекторам