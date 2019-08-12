Кредит доверия: пройдите тест и узнайте, сколько заработают банки на вашем незнании

Может ли банк отказать в кредите, если вы откажетесь от страховки? Стоит ли объявлять себя банкротом, чтобы ничего не платить? Помешают ли коммунальные долги взять взаймы? И еще девять не самых простых вопросов о кредитах. А вы точно отличите обязательные услуги от навязываемых и не дадите себя провести? Мы продолжаем серию полезных тестов, проходя которые, вы начинаете ещё лучше понимать свои права (неделю назад мы разбирались, что делать, если щекотливая ситуация настигла вас в магазине). Сегодня разбираемся в кредитной истории. Поехали!