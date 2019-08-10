Ушла в загул: репортаж с самой тусовочной улицы города (ночью она превращается в курортный променад)

Кажется, летом даже улице Ленина не хватает для всех отдыхющих
Фото: Александр Ощепков / НГС
В пятницу после 21:00 улицы Ленина словно проявляется второе дыхание после рабочей недели — сотни новосибирцев покидают офисы и бродят здесь от заведения к заведению. В ночь на субботу все тротуары сплошь занятыми столиками, вынесенными из ресторанов, к барам выстраиваются огромные очереди, а в заведениях встречаются самые разные поколения. Корреспонденты НГС провели вечер на самой тусовочной улице Новосибирска — здесь все счастливы и готовы веселиться до утра.
Улица Ленина так и не стала пешеходной, несмотря на все эксперименты 2017-го года, однако ничто не помешало горожанам превратить её в самую тусовочную улицу города, особенно в летние пятничные вечера. Столики на летние веранды здесь не бывают свободными еще с 18:00, когда все офисные сотрудники заканчивают очередную трудовую неделю отправляются в тихий центр.
Кажется, что здесь не пустует ни один квадратный метр — летники стоят один за одним, а грани между заведениями, словно и никогда и не было.
Около 10 вечера над центром начинается дождь, но никто и не думает уходить домой — посетители кутаются кафе кутаются в пледы, жмутся под козырьки заведений и всё равно продолжают вечер, словно нет никакого дождя и ветра.
Новое место этого лета — задний двор «Центральной» гостиницы — преобразился из неряшливой парковки в одно из самых популярных мест этого лета. По вечерам здесь играет диджей, а самые раскованные посетители отрываются в танцах, не опасаясь осуждающих взглядов, которых здесь и нет.
На гуляющих сибиряков из фойе гостиницы поглядывают туристы из Китая — сами они не пьют и не едят, но заворожённо наблюдают с диванов, как отплясывают и смеются местные.
Местные бабушки тоже смекнули, что Ленина — отличное место для микробизнеса. Они уговаривают расхрабрившихся от пары бокалов парней купить девушкам букет дачных цветов.
— Дальше, ребята, кто следующий? — покрикивает расслабленную толпу бармен во Fry, чей закрытый дворик стал самым популярным местом на Ленина — очередь здесь начинается ещё на улице, столики внутри бронируют задолго до вечера, а найти свободную бочку к полуночи задачка не из простых. Кажется, здесь собирается самая пёстрая толпа — серьёзные офисные сотрудницы приходят в строгих блузах с букетами хризантем отметить юбилей, компания, где все не старше 21, громко произносят тосты за встречу и стучат бутылками, сюда приводят иностранцев, чтобы показать настоящий новосибирский бар, а диджей за пультом миксует хит нулевых «Uhn Tiss Uhn Tiss Uhn Tiss».
Пока дети толпятся в модных барах, полных крафта, отцы лениво потягивают напитки за столиками перед «Буфетом №1» — здесь можно встретить тех, кого называют богемой — что бы это в Новосибирске не значило, пропустить стаканчик пива с кандидатом в мэры города, или пообщаться с теми, кто гулял на Ленина, пока вы ещё ходили в школу — из своих квартир они выходят практически в домашнем наряде с полной бутылкой Chinzano, отпуская едкие замечания на всё происходящее.
Мажордочка — неизменный символ всей главной улицы, здесь тише, чем перед барами и ресторанами, но посиделки возле «Универсама» наверное одна из самых непоколебимых традиций Новосибирска. И самое интересно, что сложилась она как-то сама по себе без всяких усилий — просто горожанам дали пространства, где можно спокойно прогуляться и слиться с расслабленной и счастливой толпой таких же жителей миллионника.