Ушла в загул: репортаж с самой тусовочной улицы города (ночью она превращается в курортный променад)

Кажется, летом даже улице Ленина не хватает для всех отдыхющих

В пятницу после 21:00 улицы Ленина словно проявляется второе дыхание после рабочей недели — сотни новосибирцев покидают офисы и бродят здесь от заведения к заведению. В ночь на субботу все тротуары сплошь занятыми столиками, вынесенными из ресторанов, к барам выстраиваются огромные очереди, а в заведениях встречаются самые разные поколения. Корреспонденты НГС провели вечер на самой тусовочной улице Новосибирска — здесь все счастливы и готовы веселиться до утра.

Летние веранды кафе и рестаранов на Ленина редко пустуют по вечерам Фото: Александр Ощепков / НГС

Улица Ленина так и не стала пешеходной, несмотря на все эксперименты 2017-го года, однако ничто не помешало горожанам превратить её в самую тусовочную улицу города, особенно в летние пятничные вечера. Столики на летние веранды здесь не бывают свободными еще с 18:00, когда все офисные сотрудники заканчивают очередную трудовую неделю отправляются в тихий центр.

Ремонтирующие теплосети рабочие её не успели закончить смену, а вокруг уже сотни людей ужинают и медленно тянут вино Фото: Александр Ощепков / НГС

Чилл-аут зона перед кинотеатром «Победа» от авиакомпании «Сибирь» притягивают гуляющих, как мотыльков яркий свет. Фото: Александр Ощепков / НГС

Кажется, что здесь не пустует ни один квадратный метр — летники стоят один за одним, а грани между заведениями, словно и никогда и не было.

Никуда без селфи — вроде бы на Ленина всё одно и то же каждую пятницу, но как не снять пару кадров вместе с друзьями Фото: Александр Ощепков / НГС

Заведения на Ленина не похожи друг на друга, но отлично уживаются вместе — утончённые девушки пьют вино из запотевших бокалов, а двух минутах ходьбы от них стоит очередь за хот-догами с двумя сосисками Фото: Александр Ощепков / НГС

Около 10 вечера над центром начинается дождь, но никто и не думает уходить домой — посетители кутаются кафе кутаются в пледы, жмутся под козырьки заведений и всё равно продолжают вечер, словно нет никакого дождя и ветра.

Пока все едят, кроссфитеры в Первомайском сквере совмещают свою «Пивную милю» с весёлыми спортивными конкурсами — посмотреть на них собралось больше сотни человек Фото: Александр Ощепков / НГС

Двор за гостиницей «Центральная» стал одновременно и пешеходной, и гастрономической улицей Фото: Александр Ощепков / НГС

Новое место этого лета — задний двор «Центральной» гостиницы — преобразился из неряшливой парковки в одно из самых популярных мест этого лета. По вечерам здесь играет диджей, а самые раскованные посетители отрываются в танцах, не опасаясь осуждающих взглядов, которых здесь и нет.

За «Центральную» теперь идут все — здесь под открытым небом можно поужинать, выпить и посидеть большой компанией. Или найти себе её Фото: Александр Ощепков / НГС

Заведения за «Центральной» начали работать чуть больше месяца назад, но уже сегодня по входным там полный аншлаг даже в не самый жаркий вечер Фото: Александр Ощепков / НГС

На гуляющих сибиряков из фойе гостиницы поглядывают туристы из Китая — сами они не пьют и не едят, но заворожённо наблюдают с диванов, как отплясывают и смеются местные.

Здесь же можно оценить «моду улиц» — сложно-сочинённые наряд девушки носят небрежно, словно и вовсе попали сюда волею случая, а не шли целенаправленно Фото: Александр Ощепков / НГС

Пока одни отжигают на тацполе, влюблённые парочки смеются на лавочках Фото: Александр Ощепков / НГС

Всего за пару сотен на перенесении Ленина и Советской можно купить большой букет и тут же подарить его понравившейся девушке Фото: Александр Ощепков / НГС

Местные бабушки тоже смекнули, что Ленина — отличное место для микробизнеса. Они уговаривают расхрабрившихся от пары бокалов парней купить девушкам букет дачных цветов.



В баре Fry после 22:00 диджеи играют музыкальные сеты — они ловко переплетают новинки с песнями, которые старше некоторых посетителей Фото: Александр Ощепков / НГС

— Дальше, ребята, кто следующий? — покрикивает расслабленную толпу бармен во Fry, чей закрытый дворик стал самым популярным местом на Ленина — очередь здесь начинается ещё на улице, столики внутри бронируют задолго до вечера, а найти свободную бочку к полуночи задачка не из простых. Кажется, здесь собирается самая пёстрая толпа — серьёзные офисные сотрудницы приходят в строгих блузах с букетами хризантем отметить юбилей, компания, где все не старше 21, громко произносят тосты за встречу и стучат бутылками, сюда приводят иностранцев, чтобы показать настоящий новосибирский бар, а диджей за пультом миксует хит нулевых «Uhn Tiss Uhn Tiss Uhn Tiss».

«Буфет №1» далёк от гламурности соседних заведений, но этому старожилу улицы Ленина, кажется, можно чуточку больше, чем амбициозным новичкам Фото: Александр Ощепков / НГС

Пока дети толпятся в модных барах, полных крафта, отцы лениво потягивают напитки за столиками перед «Буфетом №1» — здесь можно встретить тех, кого называют богемой — что бы это в Новосибирске не значило, пропустить стаканчик пива с кандидатом в мэры города, или пообщаться с теми, кто гулял на Ленина, пока вы ещё ходили в школу — из своих квартир они выходят практически в домашнем наряде с полной бутылкой Chinzano, отпуская едкие замечания на всё происходящее.



Трубадуры с Ленина играют свою музыку в ночи — их принцессы восторженно наблюдают за выступлениями Фото: Александр Ощепков / НГС

Звёздное небо в городе разглядеть трудно, но на улице зажигают сотни лампочек — вроде бы и ничего особенного, а становится намного уютнее Фото: Александр Ощепков / НГС

На Ленина сами по собе образовались несколько островков, где регулярно собираются горожане Фото: Александр Ощепков / НГС