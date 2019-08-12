Слишком идеально: семья пилота из Новосибирска показала, как выглядит любовь (от их фото жарко)

Елизавета и Михаил вместе еще со студенчества, им обоим по 24 года. Михаил работает пилотом, а Лиза занимается воспитанием сына

История Елизаветы и Михаила началась в 2013 году: молодой человек без всяких банальных «Привет, как дела?» выбрал более действенный метод и написал Лизе на сайте «ВКонтакте»: «Неужели в Новокузнецке ещё осталось симпатичные девушки?» Та ответила, и завязалось общение. Пара вместе уже 6 лет, они женаты и воспитывают сына. Михаил — пилот самолёта и совершает по 10 рейсов за месяц. Корреспондент SHE спросила сибирячку, как это — быть женой пилота, отпускать любимого далеко в небеса и не ревновать к стюардессам.



«Это был очень смешной подкат», — рассказывает Лиза и добавляет, что раньше уже заходила на его страницу и думала, что у парня есть жена и дети, потому что выглядел он старше своего возраста. В профиле стояла фотография Михаила в форме на фоне самолета. Тем не менее, девушка удивилась сообщению, но обрадовалась.

Ей было 18 лет, ему — 19, и, как это обычно бывает в таком возрасте, отношения закрутились стремительно. На тот момент Михаил был еще студентом авиационного училища.



Когда они только начали встречаться, Лиза даже не думала, что все обернётся вот так, просто хотела общаться Фото: Елизавета Агапова

В то время Лиза даже не думала о семье, просто наслаждалась моментом и не смотрела так далеко в будущее, и тем более не видела себя мамой.

«Я хотела просто как можно больше общаться, ни на что не надеялась», — вспоминает она. Молодые люди планировали пожениться после окончания обучения Миши. Но получилась немного быстрее.

«В 2016 году летом я приехала к нему в Ульяновск. Мы прожили вместе два месяца, и по приезду в Новокузнецк я узнала, что мы ждём Тёму. На тот момент мы были вместе почти четыре года, поэтому у нас даже не было сомнений ждать дальше», — вспоминает Лиза.



Михаил сделал любимой предложение, надев на палец кольцо от бутылки (настоящее кольцо тоже потом подарил) Фото: Елизавета Агапова

Предложение, как и положено, было. Миша попросил руки любимой у её родителей, а Лизе надел на палец кольцо от бутылки: «Я ему как-то сказала, что выйду за него, даже если он мне сделает предложение не с кольцом, а с колечком от горлышка бутылки. Это было очень трогательно», — продолжает рассказ Елизавета. После Михаил всё же достал нормальное кольцо. Свадьба прошла в узком семейном кругу.



Бывали времена, когда они виделись всего один или два раза за год Фото: Елизавета Агапова

«Я думала, что пилоты не находятся дома вообще — постоянно в командировках, постоянно со стюардессами. Меня, конечно, это пугало, но морально я была к этому готова», — сильных страхов у Елизаветы не было, она настроила себя так, что всё будет хорошо.



Став женой пилота самолёта, Лиза поняла, что это не так страшно, как она себе представляла

Фото: Елизавета Агапова

«Быть женой пилота — это увлекательно: нестандартный график работы, командировки, которые позволяют отдохнуть друг от друга, что немаловажно для отношений. Ты можешь путешествовать гораздо больше, так как есть свои привилегии», — объясняет Лиза SHE.



Лизе нравится быть женой пилота, большим плюсом она считает удобный график мужа Фото: Елизавета Агапова

Самая продолжительная командировка Михаила длилась пять дней — в Гонконг. Лиза говорит, что иногда накрывают периоды дикой тоски, но скучать ей не даёт ребёнок — всё свободное время она проводит с сыном, — а с мужем они созваниваются каждый день по FaceTime.



В среднем у Михаила около 10 рейсов в месяц. Лиза может летать с ним в командировки, но пока что ей не довелось это сделать — не с кем оставить ребёнка.

«Много плюсов, и не только для жены: например, билеты на рейс более 20 авиакомпаний по особому тарифу», — не сказать, что семья успевает использовать все отпуска по максимуму, но и дома они не сидят.



Пара часто путешествует Фото: Елизавета Агапова

Вопрос о ревности к стюардессам и не только к ним в паре отсутствует: «Это признак неуверенности в себе и недоверия к партнёру. Муж не даёт мне повода. Мелкие подколы присутствуют, но чтобы прям переживать и мозги выносить — такого у нас нет».

Сибирячка говорит, что у Михаила идеальный график, и она даже не представляет, что чувствовала бы, если бы её муж каждый день уходил на работу с утра до вечера.



Лиза говорит, что не ревнует мужа к стюардессам, считает это признаком неуверенности в себе

Фото: Елизавета Агапова

«Мы очень много времени проводим вместе, за это я люблю его работу еще больше. Ни разу у нас не случалось конфликтов из-за нее. Миша не так часто отсутствует, чтобы это как-то отражалось на нашем ребёнке. Тёма всегда ждет папу, скучает, а когда Миша приезжает, то буквально не отлипает от него». Сама же девушка с нетерпением ждет мужа домой. Говорит, что они уже привыкли, ведь во время учёбы бывало, что они виделись всего один или два раза в год.



Сейчас Лиза не работает, занимается воспитанием ребёнка, хочет освоить фотографию Фото: Елизавета Агапова

Сама Лиза сейчас не работает, занимается воспитанием сына: «Звучит ужасно, знаю, но после декрета я даже не представляю, чем бы я хотела заниматься. Миша поддержит любую идею и всегда говорит, чтобы я занималась тем, что по душе. Возможно, в будущем я всё-таки решусь заняться фотографией — пока это то, к чему у меня лежит душа, и то, что приносит мне удовольствие».