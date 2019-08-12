Слишком идеально: семья пилота из Новосибирска показала, как выглядит любовь (от их фото жарко)

Елизавета и Михаил вместе еще со студенчества, им обоим по 24 года. Михаил работает пилотом, а Лиза занимается воспитанием сына
Фото: Елизавета Агапова
История Елизаветы и Михаила началась в 2013 году: молодой человек без всяких банальных «Привет, как дела?» выбрал более действенный метод и написал Лизе на сайте «ВКонтакте»: «Неужели в Новокузнецке ещё осталось симпатичные девушки?» Та ответила, и завязалось общение. Пара вместе уже 6 лет, они женаты и воспитывают сына. Михаил — пилот самолёта и совершает по 10 рейсов за месяц. Корреспондент SHE спросила сибирячку, как это — быть женой пилота, отпускать любимого далеко в небеса и не ревновать к стюардессам.
«Это был очень смешной подкат», — рассказывает Лиза и добавляет, что раньше уже заходила на его страницу и думала, что у парня есть жена и дети, потому что выглядел он старше своего возраста. В профиле стояла фотография Михаила в форме на фоне самолета. Тем не менее, девушка удивилась сообщению, но обрадовалась.
Ей было 18 лет, ему — 19, и, как это обычно бывает в таком возрасте, отношения закрутились стремительно. На тот момент Михаил был еще студентом авиационного училища.
В то время Лиза даже не думала о семье, просто наслаждалась моментом и не смотрела так далеко в будущее, и тем более не видела себя мамой.
«Я хотела просто как можно больше общаться, ни на что не надеялась», — вспоминает она. Молодые люди планировали пожениться после окончания обучения Миши. Но получилась немного быстрее.
«В 2016 году летом я приехала к нему в Ульяновск. Мы прожили вместе два месяца, и по приезду в Новокузнецк я узнала, что мы ждём Тёму. На тот момент мы были вместе почти четыре года, поэтому у нас даже не было сомнений ждать дальше», — вспоминает Лиза.
Предложение, как и положено, было. Миша попросил руки любимой у её родителей, а Лизе надел на палец кольцо от бутылки: «Я ему как-то сказала, что выйду за него, даже если он мне сделает предложение не с кольцом, а с колечком от горлышка бутылки. Это было очень трогательно», — продолжает рассказ Елизавета. После Михаил всё же достал нормальное кольцо. Свадьба прошла в узком семейном кругу.
«Я думала, что пилоты не находятся дома вообще — постоянно в командировках, постоянно со стюардессами. Меня, конечно, это пугало, но морально я была к этому готова», — сильных страхов у Елизаветы не было, она настроила себя так, что всё будет хорошо.
«Быть женой пилота — это увлекательно: нестандартный график работы, командировки, которые позволяют отдохнуть друг от друга, что немаловажно для отношений. Ты можешь путешествовать гораздо больше, так как есть свои привилегии», — объясняет Лиза SHE.
Самая продолжительная командировка Михаила длилась пять дней — в Гонконг. Лиза говорит, что иногда накрывают периоды дикой тоски, но скучать ей не даёт ребёнок — всё свободное время она проводит с сыном, — а с мужем они созваниваются каждый день по FaceTime.
В среднем у Михаила около 10 рейсов в месяц. Лиза может летать с ним в командировки, но пока что ей не довелось это сделать — не с кем оставить ребёнка.
«Много плюсов, и не только для жены: например, билеты на рейс более 20 авиакомпаний по особому тарифу», — не сказать, что семья успевает использовать все отпуска по максимуму, но и дома они не сидят.
Вопрос о ревности к стюардессам и не только к ним в паре отсутствует: «Это признак неуверенности в себе и недоверия к партнёру. Муж не даёт мне повода. Мелкие подколы присутствуют, но чтобы прям переживать и мозги выносить — такого у нас нет».
Сибирячка говорит, что у Михаила идеальный график, и она даже не представляет, что чувствовала бы, если бы её муж каждый день уходил на работу с утра до вечера.
«Мы очень много времени проводим вместе, за это я люблю его работу еще больше. Ни разу у нас не случалось конфликтов из-за нее. Миша не так часто отсутствует, чтобы это как-то отражалось на нашем ребёнке. Тёма всегда ждет папу, скучает, а когда Миша приезжает, то буквально не отлипает от него». Сама же девушка с нетерпением ждет мужа домой. Говорит, что они уже привыкли, ведь во время учёбы бывало, что они виделись всего один или два раза в год.
Сама Лиза сейчас не работает, занимается воспитанием сына: «Звучит ужасно, знаю, но после декрета я даже не представляю, чем бы я хотела заниматься. Миша поддержит любую идею и всегда говорит, чтобы я занималась тем, что по душе. Возможно, в будущем я всё-таки решусь заняться фотографией — пока это то, к чему у меня лежит душа, и то, что приносит мне удовольствие».