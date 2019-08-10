Замуж за границу: 6 историй девушек, которые стали жёнами иностранцев

Эти девушки и не предполагали, что когда-то выйдут замуж за иностранцев. Кто-то просто скучал дома, кто-то случайно оказался с подругами на майские праздники в Турции, а кто-то продал квартиру, чтобы осуществить мечту. У шести героинь нашей подборки совершенно разные истории, но все они приводят к одному — трогательной и счастливой жизни, как в вашем любимом сериале.

Анастасия Крицкая, из Ростова в Мексику

Настя сменила ростовские пейзажи на Мексику Фото: Анастасия Крицкая / Vk.com

«Тако, тако, буррито, буррито», — только это и знала на мексиканском ростовчанка Анастасия Крицкая до лета 2018 года. Но футбольный чемпионат мира, который прошел в России, внес свои коррективы в словарь девушки, да и в остальную судьбу. Она работала волонтером на матчах мундиаля, и 23 июня, пока Южная Корея утирала слезы поражения от сборной Мексики, один горячий сомбрероносец подошел к нашей героине и попросил поставить телефон на зарядку. Подкат сработал, и вот через месяц парень позвал девушку на свадьбу. Правда, пока только к своему другу, но уже в качестве спутницы.

Спустя еще несколько месяцев Эдуардо оказался более настойчив и склонил Анастасию к совместному проживанию. На родине ей терять особенно было нечего, лучшие подруги давно жили за рубежом, и девушка согласилась. Правда, пока пара живет, как это принято называть в России, гражданским браком, а без замужества Настя находится в стране на правах туриста, поэтому не может устроиться на работу. Но гражданства с трудоустройством она и не просит.



Что же нужно девушке от отношений с иностранцем, знают на 161.RU.

Ольга Тумино, из Уфы в Италию

Ольга очень гордится тем, что стала женой потомственного гондольера Фото: olgatumino / Instagram.com

Путешествие с подругами в Италию для Ольги Тумино из Уфы обернулось крепким замужеством. Да еще каким— гондольер в четвертом поколении (в России это примерно как нефтяные магнаты — немногие становятся, но все стараются продержаться подольше) приударил за ней в венецианском кафе, когда она зашла туда перекусить с другими девушками. Анжело за пару минут успел заглянуть в ее глаза, взял номер телефона и почти договорился о новой встрече. Хотя на следующий день Ольга была уже в другом городе, Римини, для влюбленного гондольера 250 километров — не расстояние.

Они провели этот день вдвоем, а потом девушка улетела домой. Впрочем, Анжело не остановило и это. Мужчина не желал сдаваться, заваливал возлюбленную письмами, дважды приезжал в Уфу. Хрупкое женское сердечко наконец дрогнуло, и теперь настало время Ольге нанести ответный визит. Закончилась эта авантюра предложением руки и сердца, от которого девушка не смогла отказаться.

Быт в новой стране и новой семье дался Ольге нелегко. Она долго привыкала к ритму жизни, непонятному языку и зависимости от супруга, который мог сутками пропадать на работе в сезон. Да и по родной стране частенько скучает.



Смотрите, как справляется Ольга с тяготами и лишениями заграничной супружеской жизни, в материале UFA1.RU.

Вероника Головина, из Волгограда в Швецию

Вероника уволилась, чтобы отдохнуть, но встретила будущего мужа Фото: Вероника Головина / V1.RU

Вероника Головина — тоже из тех девушек, чью жизнь изменил мундиаль. Она и без того, конечно, собиралась покинуть родной Волгоград ради испанского ПМЖ, но карты (в том числе мира) немного спутались и легли иначе. Перед чемпионатом наша героиня уволилась с работы, от безделья начала общаться в соцсетях с иностранцами и договорилась встретить группу туристов в аэропорту, но на месте тех уже кто-то перехватил. Тогда она обратилась к другому своему другу по переписке, китайцу Джеффу, который прилетел на матч в Волгограде из Швеции, где работал.

Проведя в городе-герое вдвоем три дня, молодые люди расстались, а по приезде в Швецию Джефф сломал ключицу и впал в депрессию. Ну а кто спасет от ангедонии лучше, чем русские девушки? Вероника быстро сделала визу, ее китайский друг взял на себя расходы на билеты, и парочка воссоединилась. На неделю. Когда девушка вернулась домой после небольшого путешествия, депрессия началась теперь уже у нее. Как настоящие неразлучные, молодые ребята быстро поняли причины своей хандры и вновь воссоединились в Швеции.

Тот случай, когда влюбленные не могли найти места друг без друга Фото: Вероника Головина / V1.RU

Чем живет пара и какие перспективы есть в Швеции у двух иностранцев, читайте на V1.RU.

Зоя Комлева, из Челябинска в Корею



Чтобы осуществить мечту, Зоя продала квартиру, а уже потом встретила жениха Фото: Зоя Комлева / 74.RU



Зоя Комлева из Челябинска всегда испытывала страсть ко всему корейскому. Сериалы, люди, язык — всё вызывало в ней особенный трепет. Поэтому еще на третьем курсе филфака начала искать возможность выучить корейский, а по окончании учебы продала квартиру и укатила в Страну утренней свежести. На родине в такой переезд верили только пара лучших друзей и мама, но в Корее девушка прижилась.

Вместе с мужем Зоя ведет собственный блог, но времени на него не так много

Знакомые помогли оформить документы, поступить в местный вуз и найти жилье (правда, комната в общежитии, где пришлось ютиться девушке, была три на три метра). Благодаря высокому по корейским меркам росту Зоя устроилась работать моделью.

Муж да жена — одна 탄 Фото: Зоя Комлева / 74.RU

Выделяющаяся среди азиаток южноуралочка достаточно быстро нашла бойфренда. С будущим мужем ее познакомил очередной знакомый. Как настоящая русская женщина, она стала ему опорой и поддержкой. Нет подходящей работы? Зоя крутится как пчела, чтобы милый не растрачивался по мелочам и искал место, где сможет раскрыть весь потенциал. Но и с его стороны какая-никакая помощь всё же есть.

Муж старше Зои всего на год, но выглядит куда младше Фото: Зоя Комлева / 74.ru

О том, как поддерживает корейский муж свою русскую жену, особенностях национальный свадьбы и конкуренции российских красавиц за место под азиатским солнцем читайте на 74.ru.

Наталья Шестакова, из Рыбинска в Чили



Чили встретило Наталью температурой в пять градусов, дождем и заснеженными вершинами гор Фото: Наталья Шестакова / Vk.com

Из ярославского Рыбинска Наталья Шестакова переехала в Чили в 2012 году и на вопросы друзей о том, что же она будет делать в Латинской Америке, отвечала: «Отдыхать». Так оно и получилось. Во-первых, местные мужчины очень ласковые, и муж всегда называет Наталью не иначе как «королева моя» или «любовь моей жизни», а, во-вторых, женщинам здесь совсем не обязательно работать. Мужья вполне комфортно чувствуют себя в качестве добытчика, а роль домохозяйки считается такой же работой, как и все остальные. И нашей героине такая профессия оказалась по плечу.

Чилийские мужчины глазами не пропустят ни одной юбки, поэтому Наталья предпочитает джинсы Фото: Наталья Шестакова / Vk.com

Есть, конечно, национальные местные привычки и пристрастия, с которыми Наталья не может свыкнуться даже спустя семь лет жизни в Чили. Например, с морскими ежами, которые на вкус «как губка с привкусом морской воды», и тем, что гости здесь никогда не приходят в назначенное время.

К морским ежам Наталья не может привыкнуть даже спустя несколько лет Фото: Наталья Шестакова / Vk.com

Чем занять свое время домохозяйке в Чили, сколько стоят роды в Латинской Америке и к какой диете стоит быть готовыми, смотрите на 76.RU.

Алена Рейнгардт, из Красноярска в США

Счастливая семья уже несколько лет живет между Америкой и Сибирью Фото: Алена Рейнгардт / NGS24.RU

Красноярский инженер Алена Рейнгардт никогда даже не задумывалась о том, чтобы переехать жить в США. Но, как известно, расскажи о своих планах, когда хочешь кого-то там рассмешить. И вот она вместе с мужем Энтоном уже воспитывает сына на том берегу океана. Познакомилась пара в Турции во время майских каникул, куда Алена с подругами улетела спонтанно. Познакомились с компанией мужчин, потанцевали, обменялись контактами и разошлись. Но Энтон не собирался сдаваться: писал девушке, когда она уже уехала, а та считала, что это отличный повод прокачать английский с носителем. Но вскоре стало понятно, что одними только языковыми уроками дело не ограничится.

Алена не планировала выходить замуж за американца, но судьба распорядилась иначе Фото: Алена Рейнгардт / NGS24.RU

Сначала молодой человек предложил девушке быть его спутницей на свадьбе у друга, а потом и вовсе приехал к ней в Красноярск, где прожил целый год. Теперь уже отчетливо запахло свадьбой, и бракосочетание не заставило себя долго ждать.



У Энтона отличные отношения с родителями Алены, но те не знают английского, и девушка выступает переводчиком Фото: Алена Рейнгардт / NGS24.RU

Женились молодые в США в узком семейном кругу: с родственниками и друзьями жениха, родители невесты — по скайпу. Сейчас семья живет на два берега: то в Америке, то в Сибири. Энтон любит русскую зиму и маленькие города и очень расстраивается, когда заканчивается снег. Алена же ждет, когда ее российский диплом подтвердят в США, чтобы начать работать по специальности.



Сибирь очаровала американца, и он с удовольствием сюда приезжает Фото: Алена Рейнгардт / NGS24.RU