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Он и она
Обзор

Замуж за границу: 6 историй девушек, которые стали жёнами иностранцев

Любить в гондоле, съесть собаку в семейной жизни в Корее и другие истории зарубежного счастья

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Настоящей любви не помеха ни расстояния, ни языковой барьер

Фото: герои публикации

Эти девушки и не предполагали, что когда-то выйдут замуж за иностранцев. Кто-то просто скучал дома, кто-то случайно оказался с подругами на майские праздники в Турции, а кто-то продал квартиру, чтобы осуществить мечту. У шести героинь нашей подборки совершенно разные истории, но все они приводят к одному — трогательной и счастливой жизни, как в вашем любимом сериале.

Анастасия Крицкая, из Ростова в Мексику

Настя сменила ростовские пейзажи на Мексику

Настя сменила ростовские пейзажи на Мексику

«Тако, тако, буррито, буррито», — только это и знала на мексиканском ростовчанка Анастасия Крицкая до лета 2018 года. Но футбольный чемпионат мира, который прошел в России, внес свои коррективы в словарь девушки, да и в остальную судьбу. Она работала волонтером на матчах мундиаля, и 23 июня, пока Южная Корея утирала слезы поражения от сборной Мексики, один горячий сомбрероносец подошел к нашей героине и попросил поставить телефон на зарядку. Подкат сработал, и вот через месяц парень позвал девушку на свадьбу. Правда, пока только к своему другу, но уже в качестве спутницы.

Спустя еще несколько месяцев Эдуардо оказался более настойчив и склонил Анастасию к совместному проживанию. На родине ей терять особенно было нечего, лучшие подруги давно жили за рубежом, и девушка согласилась. Правда, пока пара живет, как это принято называть в России, гражданским браком, а без замужества Настя находится в стране на правах туриста, поэтому не может устроиться на работу. Но гражданства с трудоустройством она и не просит.

Что же нужно девушке от отношений с иностранцем, знают на 161.RU.

Ольга Тумино, из Уфы в Италию

Ольга очень гордится тем, что стала женой потомственного гондольера

Ольга очень гордится тем, что стала женой потомственного гондольера

Путешествие с подругами в Италию для Ольги Тумино из Уфы обернулось крепким замужеством. Да еще каким— гондольер в четвертом поколении (в России это примерно как нефтяные магнаты — немногие становятся, но все стараются продержаться подольше) приударил за ней в венецианском кафе, когда она зашла туда перекусить с другими девушками. Анжело за пару минут успел заглянуть в ее глаза, взял номер телефона и почти договорился о новой встрече. Хотя на следующий день Ольга была уже в другом городе, Римини, для влюбленного гондольера 250 километров — не расстояние. 

Они провели этот день вдвоем, а потом девушка улетела домой. Впрочем, Анжело не остановило и это. Мужчина не желал сдаваться, заваливал возлюбленную письмами, дважды приезжал в Уфу. Хрупкое женское сердечко наконец дрогнуло, и теперь настало время Ольге нанести ответный визит. Закончилась эта авантюра предложением руки и сердца, от которого девушка не смогла отказаться.

Быт в новой стране и новой семье дался Ольге нелегко. Она долго привыкала к ритму жизни, непонятному языку и зависимости от супруга, который мог сутками пропадать на работе в сезон. Да и по родной стране частенько скучает.

Смотрите, как справляется Ольга с тяготами и лишениями заграничной супружеской жизни, в материале UFA1.RU.

Вероника Головина, из Волгограда в Швецию

Вероника уволилась, чтобы отдохнуть, но встретила будущего мужа

Вероника уволилась, чтобы отдохнуть, но встретила будущего мужа

Вероника Головина — тоже из тех девушек, чью жизнь изменил мундиаль. Она и без того, конечно, собиралась покинуть родной Волгоград ради испанского ПМЖ, но карты (в том числе мира) немного спутались и легли иначе. Перед чемпионатом наша героиня уволилась с работы, от безделья начала общаться в соцсетях с иностранцами и договорилась встретить группу туристов в аэропорту, но на месте тех уже кто-то перехватил. Тогда она обратилась к другому своему другу по переписке, китайцу Джеффу, который прилетел на матч в Волгограде из Швеции, где работал.

Проведя в городе-герое вдвоем три дня, молодые люди расстались, а по приезде в Швецию Джефф сломал ключицу и впал в депрессию. Ну а кто спасет от ангедонии лучше, чем русские девушки? Вероника быстро сделала визу, ее китайский друг взял на себя расходы на билеты, и парочка воссоединилась. На неделю. Когда девушка вернулась домой после небольшого путешествия, депрессия началась теперь уже у нее. Как настоящие неразлучные, молодые ребята быстро поняли причины своей хандры и вновь воссоединились в Швеции.

Тот случай, когда влюбленные не могли найти места друг без друга

Тот случай, когда влюбленные не могли найти места друг без друга

Чем живет пара и какие перспективы есть в Швеции у двух иностранцев, читайте на V1.RU.

Зоя Комлева, из Челябинска в Корею

Чтобы осуществить мечту, Зоя продала квартиру, а уже потом встретила жениха

Чтобы осуществить мечту, Зоя продала квартиру, а уже потом встретила жениха

Зоя Комлева из Челябинска всегда испытывала страсть ко всему корейскому. Сериалы, люди, язык — всё вызывало в ней особенный трепет. Поэтому еще на третьем курсе филфака начала искать возможность выучить корейский, а по окончании учебы продала квартиру и укатила в Страну утренней свежести. На родине в такой переезд верили только пара лучших друзей и мама, но в Корее девушка прижилась. 

Вместе с мужем Зоя ведет собственный блог, но времени на него не так много

Знакомые помогли оформить документы, поступить в местный вуз и найти жилье (правда, комната в общежитии, где пришлось ютиться девушке, была три на три метра). Благодаря высокому по корейским меркам росту Зоя устроилась работать моделью.

Муж да жена — одна&nbsp;탄

Муж да жена — одна 탄

Выделяющаяся среди азиаток южноуралочка достаточно быстро нашла бойфренда. С будущим мужем ее познакомил очередной знакомый. Как настоящая русская женщина, она стала ему опорой и поддержкой. Нет подходящей работы? Зоя крутится как пчела, чтобы милый не растрачивался по мелочам и искал место, где сможет раскрыть весь потенциал. Но и с его стороны какая-никакая помощь всё же есть.

Муж старше Зои всего на год, но выглядит куда младше

Муж старше Зои всего на год, но выглядит куда младше

О том, как поддерживает корейский муж свою русскую жену, особенностях национальный свадьбы и конкуренции российских красавиц за место под азиатским солнцем читайте на 74.ru.

Наталья Шестакова, из Рыбинска в Чили

Чили встретило Наталью&nbsp;температурой в пять градусов, дождем и заснеженными вершинами гор

Чили встретило Наталью температурой в пять градусов, дождем и заснеженными вершинами гор

Из ярославского Рыбинска Наталья Шестакова переехала в Чили в 2012 году и на вопросы друзей о том, что же она будет делать в Латинской Америке, отвечала: «Отдыхать». Так оно и получилось. Во-первых, местные мужчины очень ласковые, и муж всегда называет Наталью не иначе как «королева моя» или «любовь моей жизни», а, во-вторых, женщинам здесь совсем не обязательно работать. Мужья вполне комфортно чувствуют себя в качестве добытчика, а роль домохозяйки считается такой же работой, как и все остальные. И нашей героине такая профессия оказалась по плечу.

Чилийские мужчины глазами не пропустят ни одной юбки, поэтому Наталья предпочитает джинсы

Чилийские мужчины глазами не пропустят ни одной юбки, поэтому Наталья предпочитает джинсы

Есть, конечно, национальные местные привычки и пристрастия, с которыми Наталья не может свыкнуться даже спустя семь лет жизни в Чили. Например, с морскими ежами, которые на вкус «как губка с привкусом морской воды», и тем, что гости здесь никогда не приходят в назначенное время.

К морским ежам Наталья не может привыкнуть даже спустя несколько лет

К морским ежам Наталья не может привыкнуть даже спустя несколько лет

Чем занять свое время домохозяйке в Чили, сколько стоят роды в Латинской Америке и к какой диете стоит быть готовыми, смотрите на 76.RU.

Алена Рейнгардт, из Красноярска в США

Счастливая семья уже несколько лет живет между Америкой и Сибирью

Счастливая семья уже несколько лет живет между Америкой и Сибирью

Красноярский инженер Алена Рейнгардт никогда даже не задумывалась о том, чтобы переехать жить в США. Но, как известно, расскажи о своих планах, когда хочешь кого-то там рассмешить. И вот она вместе с мужем Энтоном уже воспитывает сына на том берегу океана. Познакомилась пара в Турции во время майских каникул, куда Алена с подругами улетела спонтанно. Познакомились с компанией мужчин, потанцевали, обменялись контактами и разошлись. Но Энтон не собирался сдаваться: писал девушке, когда она уже уехала, а та считала, что это отличный повод прокачать английский с носителем. Но вскоре стало понятно, что одними только языковыми уроками дело не ограничится. 

Алена не планировала выходить замуж за американца, но судьба распорядилась иначе

Алена не планировала выходить замуж за американца, но судьба распорядилась иначе

Сначала молодой человек предложил девушке быть его спутницей на свадьбе у друга, а потом и вовсе приехал к ней в Красноярск, где прожил целый год. Теперь уже отчетливо запахло свадьбой, и бракосочетание не заставило себя долго ждать.

У Энтона отличные отношения с родителями Алены, но те не знают английского, и девушка выступает переводчиком

У Энтона отличные отношения с родителями Алены, но те не знают английского, и девушка выступает переводчиком

Женились молодые в США в узком семейном кругу: с родственниками и друзьями жениха, родители невесты — по скайпу. Сейчас семья живет на два берега: то в Америке, то в Сибири. Энтон любит русскую зиму и маленькие города и очень расстраивается, когда заканчивается снег. Алена же ждет, когда ее российский диплом подтвердят в США, чтобы начать работать по специальности.

Сибирь очаровала американца, и он с удовольствием сюда приезжает

Сибирь очаровала американца, и он с удовольствием сюда приезжает

В NGS24.RU узнали историю русско-американской семьи, и это очень душевно. 

И это далеко не все истории о девушках, которые нашли свое счастье и любовь за границей. Читайте еще больше трогательных рассказов в подборке.

Если вам тоже есть что рассказать на всю страну, а вы или ваши знакомые оказались за границей по любви, скорее шлите свои истории нам на почту rednews@iportal.ru, и мы расскажем их всем!

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КОММЕНТАРИИ (37)

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10 авг 2019 в 10:26

не знаю. лично по мне, быть бабой и желать уехать из своей родины - это самое глупое, что можно придумать.

эффект какой-то нахлебницы проглядывается в стиле «лишь бы чтобы». жить еще и вдали от своих родных, приобщаться пытаться к чужим традициям, лицемерить...
фу, противно

вова
10 авг 2019 в 10:58

Девки вышли замуж за иностранцев, вот это новость. Да они за черта выйдут, был бы при деньгах.

10 авг 2019 в 10:27

инста-дурочки. если кто из вас не в курсе, то это не гражданский брак у нас называется, а сожительство и разврат))) потом понарожают от иностранцев, потом сбегут обратно домой к маме, а потом будут лить крокодильи слезы в наших сми, когда бывшие "прынцы" начнут у них детей отбирать....