Как запахи нашего тела, которые мы не чувствуем, влияют на сексуальный интерес противоположного пола

По мнению сексолога, одним из важных условий для сексуального возбуждения является наша чувствительность к запахам

Момент влюбленности далеко не так загадочен, как мы себе представляем. Это скорее похоже на математическую формулу. Пока вы только смотрите на симпатичного парня на кассе в магазине — мозг уже получает информацию о том, состоите ли вы в родстве, здоров ли он и годен ли для совместных ужинов (как и его мозг про вас, если угодно). Это все происходит несознательно и молниеносно. Не последнюю роль в этом играет феромонная коммуникация. Специально для SHE.НГС Полина Герасимова, психолог, магистр психологии, специализирующаяся на сложностях в сексуальной cфере, объяснила, как мы выбираем сексуального партнера по запаху и почему самые модные и дорогие духи могут оттолкнуть от вас потенциального партнера.

Именно на чувствительности к запахам строится то, что ученые называют феромонной коммуникацией и феромонным сексуальным возбуждением. «Нет, это не тот запах, который мы чувствуем и сознательно расцениваем как приятный или не очень. Хотя и это тоже. Это те вещества, выделяемые человеком, улавливая которые наш мозг командует: "Это тот, кто нам нужен, вперед!"», — рассказывает сексолог Полина Герасимова. Половые феромоны вырабатываются за счет половых гормонов. В природе (в том числе и человеческой) мужской особи для выработки феромонов сексуального действия должно хватать тестостерона, а женской особи нужны яичники, вырабатывающие эстроген. «Феромоны воспринимаются вомероназальным органом (он находится в носовой перегородке), который пересылает полученную информацию в мозг», — объясняет эксперт.



Мы чувствительны к сексуальным феромонам, только если у нас самих достаточно высокий уровень тестостерона (у мужчин) и эстрогена (у женщин)

Фото: pixabay.com

Полина объясняет, что наши феромоны передают массу информации. Например, о том, какого мы пола и здоровы ли. Также они сообщают об эмоциональном состоянии. Так, запах испуганного человека будет содержать больше глюкокортикоидов, и наш мозг не расценит его как привлекательный.



«Самое интересное — феромоны сообщают о том, состоим ли мы в родстве. Работа нашего вомероназального органа, реагирующего на феромоны и другие летучие ароматные вещества и позволяющего распознавать близость генома, еще исследуется учеными. Но эксперименты, где женщинам предлагались футболки, которые носили различные мужчины, позволили установить, что, например, женщины оценивают запах близких родственников как неприятный, а незнакомых мужчин — как более приятный», — объясняет психолог. Мозг обрабатывает всю эту информацию за считаные секунды, и наша гормональная система начинает активно откликаться. И вот уже перед нами не просто незнакомец, а вполне себе привлекательный человек, к которому у нас проснулся интерес. Обмануть природу Эксперт уточняет: когда мы говорим о таких эффектах, как сексуальная привлекательность, феромонная коммуникация — лишь один из биологических механизмов, регулирующих наше социальное и половое поведение.

Психика человека устроена несколько сложнее, чем у других видов, и поэтому сексуальная привлекательность партнеров включает и другие аспекты: внешность, особенности поведения и собственные эстетические предпочтения Фото: pixabay.com

«Сами феромоны практически не обладают запахами, и поэтому их достаточно легко "перебить", а парфюмерная промышленность предлагает нам широкий выбор средств для изменения нашего природного запаха. Гели для душа, лосьоны для тела с различными запахами, дезодоранты и духи позволяют нам полностью изменить свой природный запах и стать более привлекательным для другого. Но сложности начинаются, когда настоящий запах нашего партнера проявляется — и он нам совсем не нравится», — предупреждает психолог.



Мы перебиваем запах собственного тела (в том числе и феромонов, которые практические не обладают запахом) средствами для мытья, лосьонами, гелями, парфюмом, но в какой-то момент он проявляется. «Нам может очень сильно не нравиться запах пота нашего партнера, но это не про феромоны, так как в поту содержится всего около 10% феромонов. И здесь речь идет уже про более широкое понятие — ольфакторную коммуникацию. Ольфакторная коммуникация — это взаимодействие посредством запахов, которые мы можем чувствовать», — рассказывает Герасимова. Возбуждение на разлив Полина объясняет, что история с использованием феромонов в духах достаточно давняя. Изначально в духи добавляли животные феромоны. «Мужские феромоны добавляли в женскую парфюмерию. Тогда эти ароматы нравятся женщинам, и они их покупают. Чистый маркетинг. Наверняка такие духи или туалетная вода мужчинам не нравятся», — объясняет психолог.

Эксперт уточняет, что мы — тот самый вид, представителей которого в большей степени возбуждают мысли, возникающие в ответ на стимул, чем сам стимул Фото: pixabay.com

Поэтому значение феромонов производителями парфюмерии, по мнению Полины, несколько преувеличено.



На новенького Реакция на феромоны и выработка феромонов зависит от многих обстоятельств: фазы менструального цикла, состояния здоровья, уровня стресса и настроения. По мнению эксперта, также на реакцию влияет новизна контакта между партнерами. «Здесь работает эффект Кулиджа. Суть феномена в том, что новизна контакта обуславливает высокий уровень половой активности. Это связывают с увеличением уровня дофамина», — рассказывает Полина Герасимова.

Дело в том, что все новое для нас является более привлекательным, в том числе феромоны и запахи. А дофамин — это нейромедиатор, вырабатываемый у нас в мозге, в гипоталамусе. Эксперт объясняет, что именно он является очень важной частью «системы вознаграждения», так как вызывает чувство удовольствия Фото: pixabay.com