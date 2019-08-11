«Я паркуюсь, как чудак»: Lexus 999 на парковке «Сибмолла» запер машину с детьми на жаре

В новом, 139-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: стоянка Lexus на «Сибмолле», лишившая других водителей возможности уехать, «мерседесы» на тротуаре и «мастера парковки» на железной дороге.



«Фото сделано на парковке "Сибирского Молла". "Лексус" припаркован в проезде, перпендикулярно парковочным местам. Нам пришлось около 30 минут тарабанить по колесам. Сигнализация срабатывала, чудак так и не вышел. В авто кроме меня и супруги были двое детей — дочь, три года, и сын, три месяца. Сидеть и ждать на солнцепёке было не очень приятно. Удалось выехать, только рискуя задеть другие припаркованные автомобили. Зазор между автомобилями во время выезда был около двух сантиметров», — рассказывает свою историю читатель Николай.



Стоянка на газоне Фото: читатель НГС

«Коллективная стоянка на газоне около дома по адресу Белинского, 3», — сообщает Олег.



«Мерседес» на тротуаре Фото: читатель НГС

Всё красиво — лето, дети, белый «Мерседес».



Еще один «Мерседес» на тротуаре Фото: читатель НГС

«Когда ты владелец своей пекарни на Вертковской, то можно и на пешеходную зону заезжать, чтобы свой драндулет ставить», — недоволен Алексей.

Стоянка в охранной зоне Фото: читатель НГС

Парковаться возле речки нельзя. Таковы российские законы, но кто их соблюдает?



«Ниссан» на тротуаре Фото: читатель НГС

«Взгромоздился на тротуар, облетайте», — информирует Дмитрий.



«Лексус» в пешеходной зоне Фото: читатель НГС

«Лексус» на тротуаре? Это нормально.



Парковка на детской площадке Фото: читатель НГС

«Улица Чемская, при наличии парковочных мест паркуется на детской площадке возле подъезда. Видимо, так удобнее», — пишет читательница Валентина.



«Ауди» на тротуаре Фото: читатель НГС

Засилье автомобилей, как тут людям пробраться?



Стоянка в тени деревьев Фото: читатель НГС

«Так на Юго-Западном ж/м решили проблему нехватки парковок. Паркуют машины прямо на газон», — рассказывает Ольга.



Внедорожник обходят пешеходы Фото: читатель НГС

Водитель решил, что на тротуаре его обойдут. Так и происходит.



На железной дороге тоже есть чудаки Фото: читатель НГС

Оказывается, электричка (поезд, автомотриса) тоже может парковаться «криво». «Стояла на станции "Восточная" на единственном переходе через пути — не меньше, чем двадцать минут. Со включенным двигателем и машинистом внутри кабины. Стояла на первом пути. Люди, ожидавшие электрички, не имели возможности цивилизованно добраться до третьего пути. Пришлось лезть через рельсы», — жалуется читательница Наталья.

