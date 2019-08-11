«Я паркуюсь, как чудак»: Lexus 999 на парковке «Сибмолла» запер машину с детьми на жаре

«Лексус» запер машины на парковке
Фото: читатель НГС
В новом, 139-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: стоянка Lexus на «Сибмолле», лишившая других водителей возможности уехать, «мерседесы» на тротуаре и «мастера парковки» на железной дороге.
«Фото сделано на парковке "Сибирского Молла". "Лексус" припаркован в проезде, перпендикулярно парковочным местам. Нам пришлось около 30 минут тарабанить по колесам. Сигнализация срабатывала, чудак так и не вышел. В авто кроме меня и супруги были двое детей — дочь, три года, и сын, три месяца. Сидеть и ждать на солнцепёке было не очень приятно. Удалось выехать, только рискуя задеть другие припаркованные автомобили. Зазор между автомобилями во время выезда был около двух сантиметров», — рассказывает свою историю читатель Николай.
«Коллективная стоянка на газоне около дома по адресу Белинского, 3», — сообщает Олег.
Всё красиво — лето, дети, белый «Мерседес».
«Когда ты владелец своей пекарни на Вертковской, то можно и на пешеходную зону заезжать, чтобы свой драндулет ставить», — недоволен Алексей.
Парковаться возле речки нельзя. Таковы российские законы, но кто их соблюдает?
«Взгромоздился на тротуар, облетайте», — информирует Дмитрий.
«Лексус» на тротуаре? Это нормально.
«Улица Чемская, при наличии парковочных мест паркуется на детской площадке возле подъезда. Видимо, так удобнее», — пишет читательница Валентина.
Засилье автомобилей, как тут людям пробраться?
«Так на Юго-Западном ж/м решили проблему нехватки парковок. Паркуют машины прямо на газон», — рассказывает Ольга.
Водитель решил, что на тротуаре его обойдут. Так и происходит.
Оказывается, электричка (поезд, автомотриса) тоже может парковаться «криво». «Стояла на станции "Восточная" на единственном переходе через пути — не меньше, чем двадцать минут. Со включенным двигателем и машинистом внутри кабины. Стояла на первом пути. Люди, ожидавшие электрички, не имели возможности цивилизованно добраться до третьего пути. Пришлось лезть через рельсы», — жалуется читательница Наталья.
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