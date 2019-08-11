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Я паркуюсь как чудак
Фоторепортаж

«Я паркуюсь, как чудак»: Lexus 999 на парковке «Сибмолла» запер машину с детьми на жаре

Lexus 999 запер чужие машины на парковке, а поезд перегородил пассажирам проход на перрон

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«Лексус» запер машины на парковке

Фото: читатель НГС

В новом, 139-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: стоянка Lexus на «Сибмолле», лишившая других водителей возможности уехать, «мерседесы» на тротуаре и «мастера парковки» на железной дороге. 

«Фото сделано на парковке "Сибирского Молла". "Лексус" припаркован в проезде, перпендикулярно парковочным местам. Нам пришлось около 30 минут тарабанить по колесам. Сигнализация срабатывала, чудак так и не вышел. В авто кроме меня и супруги были двое детей — дочь, три года, и сын, три месяца. Сидеть и ждать на солнцепёке было не очень приятно. Удалось выехать, только рискуя задеть другие припаркованные автомобили. Зазор между автомобилями во время выезда был около двух сантиметров», — рассказывает свою историю читатель Николай.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

«Коллективная стоянка на газоне около дома по адресу Белинского, 3», — сообщает Олег.

«Мерседес» на тротуаре&nbsp;

«Мерседес» на тротуаре 

Всё красиво — лето, дети, белый «Мерседес».

Еще один&nbsp;«Мерседес» на тротуаре

Еще один «Мерседес» на тротуаре

«Когда ты владелец своей пекарни на Вертковской, то можно и на пешеходную зону заезжать, чтобы свой драндулет ставить», — недоволен Алексей.

Стоянка в охранной зоне

Стоянка в охранной зоне

Парковаться возле речки нельзя. Таковы российские законы, но кто их соблюдает?

«Ниссан» на тротуаре

«Ниссан» на тротуаре

«Взгромоздился на тротуар, облетайте», — информирует Дмитрий. 

«Лексус» в пешеходной зоне

«Лексус» в пешеходной зоне

«Лексус» на тротуаре? Это нормально. 

Парковка на детской площадке

Парковка на детской площадке

«Улица Чемская, при наличии парковочных мест паркуется на детской площадке возле подъезда. Видимо, так удобнее», — пишет читательница Валентина.

«Ауди» на тротуаре

«Ауди» на тротуаре

Засилье автомобилей, как тут людям пробраться?

Стоянка в тени деревьев

Стоянка в тени деревьев

«Так на Юго-Западном ж/м решили проблему нехватки парковок. Паркуют машины прямо на газон», — рассказывает Ольга. 

Внедорожник обходят пешеходы

Внедорожник обходят пешеходы

Водитель решил, что на тротуаре его обойдут. Так и происходит. 

На железной дороге тоже есть чудаки

На железной дороге тоже есть чудаки

Оказывается, электричка (поезд, автомотриса) тоже может парковаться «криво». «Стояла на станции "Восточная" на единственном переходе через пути — не меньше, чем двадцать минут. Со включенным двигателем и машинистом внутри кабины. Стояла на первом пути. Люди, ожидавшие электрички, не имели возможности цивилизованно добраться до третьего пути. Пришлось лезть через рельсы», — жалуется читательница Наталья. 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте разбор аварии «Куда ты рулишь?»: «Ленд-Крузер» НСО выезжает на встречку и таранит машину — почему он прав (видео).

Рубрика «Я паркуюсь, как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
11 авг 2019 в 00:05

Нищета и нытики снова вылезли

Гость
11 авг 2019 в 00:20

Как хочу так и паркуюсь, вас тут всех не спросил нищета!!!!

пчела Майя
11 авг 2019 в 00:19

папаше в Сибмолл с малолетними детьми
жизненно важно ?
нельзя детей увезти домой,а потом в ТЦ ехать
что за срочность
что за беспечность