«Куда ты рулишь?»: Туарег таранит «Тойоту» на Красном проспекте — провокатор аварии уехал (видео)

В проекте «Куда ты рулишь?» сегодня очередное ДТП на перекрестке Красного проспекта и улицы Гоголя — это место впору объявлять аварийным. Большой перекресток двух 6-полосных дорог — водители иногда просто не видят друг друга. На этот раз столкнулись Volkswagen Touareg и Toyota Corolla Spacio, частично спровоцировала эту аварию другая машина, которая благополучно уехала. Разберёмся в обстоятельствах с экспертом по безопасности дорожного движения. Большой перекресток Красного проспекта и улицы Гоголя, здесь часто происходят аварии, в том числе и с машинами, летящими по выделенной полосе для общественного транспорта. Это ДТП произошло 7 августа в 12.42. Для потока машин, движущихся по Красному проспекту, горит зеленый свет, соответственно легковушки, собравшиеся на середине перекрестка, пропускают поток. Но двум машинкам невтерпеж, и они начинают залезать на левую полосу Красного. Первым это делает голубенький Honda Fit, за ним, повинуясь «инстинкту толпы», лезет зеленая Toyota Corolla Spacio. Приближающийся внедорожник Volkswagen Touareg обруливает Fit, но врезается в Corolla Spacio — смотрите видео.

Видео с камеры «Электронного города»

После удара столкнувшиеся автомобили остаются на перекрестке, а Fit, в чём-то спровоцировавший удар, благополучно уезжает. Возможно, из-за маневров «Фита» водитель «Тойоты» и не увидел приближающийся внедорожник, был сбит с толку. «Он [Туарег] ехал под зеленый, они обязаны были его пропустить, они не пропустили транспортное средство, пользующееся преимуществом на дороге. И видно, как по встречной полосе Красного проспекта машины продолжают движение. Из-за неё ["Хонды Фит"], возможно, не было видно, но водитель «Тойоты» совершал маневр поворота налево, он должен был убедиться в его безопасности. У нас нет такого — если не видно, то не виноват. В любом случае должен был убедиться», — объясняет эксперт, председатель коллегии адвокатов «Бойко и партнеры» Татьяна Бойко. Справка: Пункт 8.1. «Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота. При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения».

Пункт 8.8 ПДД. «При повороте налево или развороте вне перекрестка водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам». В подобных ситуациях на напряженных масштабных перекрестках водителям стоит помедленнее приближаться к пересечению дорог, по возможности держаться подальше от левой полосы, на которую прежде всего выскакивают торопыги. Ну а если вы сами совершаете левый поворот или разворот, посмотрите в обе стороны не один, а два-три раза — не помешает.

Кто виноват?