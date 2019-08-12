Группа разбора: Opel летел на жёлтый, Datsun поворачивал налево

Сценарий этой аварии очень типичен: один из автомобилей поворачивает налево, второй — летит на жёлтый. Результат впечатляющий: от удара Datsun перевернулся, а в Opel Astra сработали подушки безопасности. Кто больше виноват?

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области

Datsun пропускал встречный поток, чтобы повернуть налево, но когда загорелся жёлтый и Lada Largus в среднем ряду остановилась перед стоп-линией, Datsun поехал. Строго говоря, даже при таких исходных данных нужно убедиться, что на встречной полосе никого нет. Но здесь водителю Datsun обзор закрывал стоящий автомобиль, кроме того, жёлтый сигнал уже «догорал»: красный включился ещё до удара.



Водитель Opel Astra пытался проскочить, возможно, как следует разогнавшись, что сделало удар столь эффектным.

Недавние разъяснения Верховного суда РФ пояснили, что если один из водителей грубо нарушал, например, ехал на красный сигнал светофора или по обочине, то при разборе ДТП можно считать, что у него не было приоритета.

— В конкретной ситуации постановление Верховного суда РФ не имеет значения, поскольку оно относится к грубым нарушениям. Здесь ситуация пограничная, поскольку один из участников проехал на жёлтый сигнал, — поясняет автоюрист Лев Воропаев.

Является ли жёлтый запрещающим? Формально — да, но пункт 6.14 ПДД допускает проезд, если при включении сигнала водитель не способен остановиться без экстренного торможения. И эта оговорка значительно усложняет разбор ситуации.

Как установить, имел ли водитель Opel Astra возможность остановиться перед стоп-линией без экстренного торможения? Лев Воропаев говорит, что для этого проводится автотехническая экспертиза, в ходе которой эксперт прямо отвечает на этот вопрос: да или нет.



— Но автотехническую экспертизу назначают не всегда, и в данном случае многое будет зависеть от травм, которые получили участники, — объясняет юрист. — Если причинён средний или лёгкий вред здоровью, возбуждается административное дело за нарушение правил одним из водителей, и автотехническая экспертиза назначается редко — по опыту, в одном случае из пяти. То есть решение в основном принимает сотрудник ГИБДД: грубо говоря, кому он напишет нарушение, тот и будет виновным.

Водителя Datsun извлекли из машины с большим трудом Фото: пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области

Таким образом, водителя Opel могут обвинить в нарушении пунктов 6.13 и 6.14 ПДД, а водителя Datsun — пункта 13.4 ПДД. Лев Воропаев добавляет:

— Из практики чаще всего вину возлагают на того, кто поворачивал налево. Теоретически могут усмотреть нарушения в действиях обоих водителей.

Водители могут быть наказаны по статье 12.24 КоАП: за лёгкий вред здоровью грозит штраф до 5000 рублей или лишение прав на срок до полутора лет, за средний — штраф до 25 тысяч или лишение на срок до двух лет. Лев Воропаев при этом подчеркивает, что статью 12.24 КоАП не могут применить к самому пострадавшему, даже если его признают виновным в аварии.



Ситуация меняется, если травмы водителю Datsun посчитают тяжелыми: в этом случае возбуждается уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ, максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до 2 лет.

— В этом случае автотехническая экспертиза, как правило, назначается: если выяснится, что водитель Opel имел возможность остановиться на желтый сигнал без экстренного торможения, он может стать виновным в аварии, — комментирует Лев Воропаев. — Правда, на моей практике эксперты чаще приходили к выводам, что водитель не имел технической возможности остановиться на жёлтый.

Юрист говорит, что параллельно будет исследоваться вопрос о нарушении пункта 10.1 ПДД, который требует от водителя при обнаружении опасности снизить скорость до полной остановки: эксперта попросят ответить и на этот вопрос.

А как быть со скоростью движения? Проскакивая на жёлтый, многие поддают газу, поэтому порой в самом деле не имеют возможности остановиться — слишком высока скорость. Попутно они отягощают последствия ДТП.



— Эксперты будут исходить из разрешенной скорости на данном участке, то есть оправдания из серии: «Я не успел остановиться, потому что ехал 200 км/час» — в данном случае не сработают, — поясняет Лев Воропаев. — Тормозной и остановочный путь будет оцениваться исходя из скорости, которая не выходит за рамки лимитов.

И, кстати, в городе предельная скорость — 60 км/час, а те самые +20 км/час, за которые вроде бы не штрафуют, при разборе таких аварий не служат оправданием.

Что получается в итоге? Если бы Opel проехал стоп-линию на красный, почти наверняка виновником ДТП признали бы его. Проезд на жёлтый вносит в ситуацию элемент неоднозначности, но, исходя из практики, с большей вероятностью виновным признают водителя Datsun.

Тем не менее маневр Opel опасен: автомобиль, шедший перед ним, остановился перед стоп-линей, а значит, это мог сделать и водитель «Астры».

Кто, на ваш взгляд, больше виноват в этом ДТП?