Рюкзачок за 15 тысяч: НГС сравнил цены на школьную форму на ярмарке и в люксовых магазинах

В Новосибирске открылись первые школьные ярмарки, которые заманивают родителей большим выбором (пока всё не разобрали) и скидками на прошлогодние товары. В поисках идеальной формы на учёбу в городе можно сойти с ума — прилавки пестрят разнообразием сарафанов и блузок, брюк и рубашек на любой ценник. НГС прошёлся по самым популярным школьным базарам и бутикам и нашёл в них самую дорогую и самую дешёвую форму — разница достигает нескольких тысяч. Подробности — в фоторепортаже НГС. Первая и, пожалуй, главная школьная ярмарка открылась на площади Маркса — палатки стоят как на традиционном месте, у ГУМа, так и на другой стороне площади, у ТЦ «Фантазия». Остальные ярмарки, которые приготовила мэрия, откроются во второй половине августа. Распродавать новые коллекции и старые начали и в магазинах — от брендовых вроде Lukse, «Синара» и «Пеплоса» до акционных рядов в гипермаркетах вроде «Ленты» и «Ашана». По заверению продавцов, они готовятся к первому массовому наплыву покупателей. А на ярмарке у «Фантазии» продавцы жалуются, что к ним почти никто не заходит, потому что на это место их поставили впервые — до этого они каждый год работали у ГУМа, а теперь растеряли постоянных клиентов.

Разброс цен по городу приличный. Корреспонденты НГС попытались примерить школьную форму на воображаемых мальчика и девочку, чтобы посмотреть, во сколько она обойдётся. Рюкзак

Рюкзак с плотной спинкой для мальчиков из «Ленты» за 999 рублей и рюкзаки из «Синара» за 2999 рублей Фото: Александр Ощепков / НГС

Очень дешёвые рюкзаки с более-менее жёсткой спинкой и множеством карманов внутри продают в «Ленте» — по 999 рублей, если у вас есть скидочная карта. Схожие с ними по качеству китайские джинсовые мальчиковые рюкзаки, например, в «Синаре» стоят сильно дороже — ценники доходят до трёх тысяч рублей.



Хорошие ранцы, если поискать, можно найти и на базаре. Самый дорогой вариант стоит 4000 (слева), но это же рынок — можно попробовать сторговаться и до 2000 Фото: Александр Ощепков / НГС

Продавцы признаются, что с каждым годом родители становятся всё более подготовленными, и если несколько лет назад прерогативу выбора рюкзака оставляли детям («Выбирай, с каким мультиком тебе нравится»), то теперь наличие жёсткой и иногда особой ортопедической спинки, лёгкого веса, удобных лямок и светоотражателей по всему периметру для многих стало принципиально важным. И это породило предложение, а вместе с тем повысило ценники. Например, на рынке простые мягкие рюкзачки продают в одной общей коробке всего по 300 рублей, а цены на самые дорогие, плотные и нетяжёлые от бренда DeLune доходят до четырёх тысяч. Но зато у синего рюкзака за 300 рублей, похожего на трансформера, светятся глаза, если по ним ударить.

Цены на рюкзаки даже одной фирмы могут разниться на 10 тысяч, а то и больше Фото: Александр Ощепков / НГС

За брендом, впрочем, иногда гоняться не стоит. Ярко-розовый ранец с бабочками для школьницы немецкой фирмы Herlitz в универмаге Lukse стоит 14 750 рублей. Синий мальчиковый рюкзак с драконом той же фирмы в «Ленте» продают на 10 тысяч дешевле — всего за 3999 рублей. Пенал

В принципе, дешёвый пенал от дорогого и брендового отличить несложно — и у многих современных детей пунктик на таких вещах Фото: Александр Ощепков / НГС

С пеналами попроще. Самый дорогой, который НГС нашёл, продают в Lukse — за 2,8 тысячи. Самые дешёвые — не считая пластиковых цилиндров с колпачком за 30 рублей — в той же «Ленте» или на базаре за 50 рублей и выше. Сарафан

Школьные платья за 700 рублей и за 14 тысяч: найдите пять отличий Фото: Александр Ощепков / НГС

Родителей школьниц ждёт огромное разнообразие сарафанов: синие, чёрные, в клеточку, с воротничком, с вырезом, с рюшечками, без рюшечек... Вообще, в среднем сарафаны, например, на пятиклассницу, продают за две тысячи. В поисках можно наткнуться на строгое итальянское платье за 14 тысяч и не менее строгое, но с игривыми цветочками на груди, из Китая за 699 рублей.

Варианты со средней ценой — от 950 слева до 2990 рублей Фото: Александр Ощепков / НГС

Из более средних и в соотношении «цена/качество» — сарафаны от новосибирской фабрики «Синар» за 2990 (под него можно не надевать блузку — он сразу с белым воротничком) или по 950 киргизского производства на школьном базаре.

Сорочки

Сорочка за 699 рублей слева и за 7600 справа Фото: Александр Ощепков / НГС

Белая сорочка — обязательный предмет гардероба школьника любого возраста. Даже обязательнее, чем маленькое чёрное платье в гардеробе каждой женщины. На это и делают ставку не самые добросовестные производители. За ценником в 200 рублей из рубашки будут торчать нитки, неаккуратные швы. В прошлом году, когда корреспонденты НГС прошлись по школьным ярмаркам с экспертом, вообще выяснилось, что у некоторых сорочек даже длина рукавов не совпадает. Большую роль сыграет и материал. Качественная, полностью хлопковая и очень приятная сорочка неяркого, но белого цвета есть в прошлогодней коллекции Lukse за 7600 рублей. Если для вас это слишком, дорога вам в «Ленту» — к сорочкам с торчащими швами и непонятным составом за 699. Блузки

Цены на блузки под юбки или платья от 550 рублей до нескольких тысяч Фото: Александр Ощепков / НГС

Без блузок для школы в Новосибирске остаться, кажется, невозможно — их огромное количество. Самые дорогие НГС нашёл в том же Lukse — итальянская хлопковая за 8300 рублей. К слову, здесь можно найти и за три тысячи — на аукционных рядах. Надо сказать, что в Lukse ещё только начали обставлять свой школьный базар и обещают наполнить его вполне доступными предложениями. Для максимально бюджетного выбора придётся опять ехать в «Ленту» — блузки, как и мальчиковые сорочки, здесь по 699. На школьной ярмарке у «Фантазии», к слову, вполне приличные варианты под платье продают и по 550 рублей.

Брюки

Эксперты советуют выбирать брюки с особым вниманием, ведь в них ребёнок проводит больше всего времени, и синтетика в составе — не лучшая идея Фото: Александр Ощепков / НГС

Для мальчиковых брюк работают те же правила, что и для сорочек: наличие состава, одинаковых штанин и отсутствие торчащих швов. Разнообразием мальчиковые брюки не отличаются, разве что фасоном — в моде до сих пор свободные и немного зауженные к низу штанины, как итальянские в Lukse за 11 тысяч. Можно сэкономить и порыться на прилавках «Синара» в поисках российских за 800 или 2200 рублей, китайских в «Ленте» за 800–1000 рублей или киргизских на ярмарке за 600 рублей. Туфли

Туфли из «Ленты» за 599 и из Lukse за 16 тысяч Фото: Александр Ощепков / НГС

Обувь, советуют эксперты, лучше искать всё же в фирменных обувных магазинах, в которых уже начались скидки. Обращайте внимание на симметричность колодок и высоту каблука: 3,5 сантиметра — это максимум, так что не стесняйтесь приходить с линейкой. Обувь, наверное, самая главная вещь, ведь ребёнок в ней постоянно. Дешёвые модели в «Ленте» за 599 рублей, конечно, привлекают ценниками и, наверное, милыми бантиками, но едва ли девочка сможет долго в таких учиться.

Туфли из «Ленты» за 599 рублей и из Lukse за 22 500 рублей Фото: Александр Ощепков / НГС