Погорельцы из Мошково, расправа над рыжим котом и клон Пола Уокера из Сибири — главное за неделю

Истории девочки из Мошково, убитого кота и парня, который удивительно похож на Пола Уокера, стали самыми обсуждаемыми на НГС
Фото: Александр Ощепков, Густаво Зырянов / НГС; Влад Деморчук
На этой неделе что ни день — то событие, однако далеко не всегда они радостные. Например, жители Академгородка нашли своего кота расчленённым в мусорном баке — в жестоком убийстве животного обвиняют молодую соседку, позже из её квартиры следователи вынесли несколько коробок, полных останков животных. Также житель Академгородка умер от укуса клеща — он обратился к врачам сразу после укуса, но лекарства не справились с инфекцией. О чём говорили в Новосибирске с 5 по 9 августа — в обзоре НГС.
- На долю семьи Некрасовых выпало немало бед. Сперва они пережили аварию, из-за которой парализовало их маленькую дочь, а весной сгорел их дом в 70 километрах от Новосибирска. Пожар вспыхнул мгновенно и оставил после себя лишь пепелище — огонь уничтожил практически всё, включая инвалидную коляску и тренажёры 12-летней Ани. Все остались живы, но у семьи не было денег, чтобы с нуля строить новое жильё, — чиновники лишь разводили руками.
Погорельцам помогли волонтёры — через них удалось собрать сотни тысяч рублей для Некрасовых, и мужская половина семьи теперь строит дом в рекордные сроки. Корреспонденты НГС побывали в посёлке Мошковского района, где живут сильные люди.
- Жительница Новосибирска пожаловалась на дискриминацию при приёме в лицей — она купила прописку для дочери и написала президенту после того, как всё вскрылось. Родители считают, что ребёнка отчислили незаконно, так как «факт предоставления подложных документов не доказан», а приказ об отчислении девочки уже вышел. Как сообщили в прокуратуре Железнодорожного района Новосибирска, ведомство начало проверку, когда одной из жительниц микроучастка, к которому относится лицей, не хватило места в первом классе.
- Новосибирец Влад Лабецкий умер в реанимации от тяжелой формы клещевого энцефалита — о его смерти в соцсетях сообщил музыкант, лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский, который дружил с сибиряком. По словам друзей, в середине июня Влада укусил клещ на оживлённой тропинке на улице Терешковой в Академгородке, парень обратился в больницу, где ему поставили иммуноглобулин, а клеща забрали на проверку. Анализ показал, что он был переносчиком энцефалита и боррелиоза.
- На маршрут
№ 13вышел первый подаренный Новосибирску мэрией Москвы трамвай — всего столица подарила городу 20 вагонов, сейчас их ремонтируют и красят. Корреспонденты посмотрели, как выглядит московский трамвай внутри и снаружи. Подробности — в репортаже НГС.
- В среду, 7 августа, сразу несколько самолётов авиакомпании «Сибирь» перенесли вылеты из-за угрозы теракта. Сперва задержали рейс Новосибирск — Сеул, потому что одна из пассажирок пожаловалась на подозрительное поведение соседки: ей показалось, что пассажирка на соседнем кресле обсуждала в телефонном разговоре взрыв. Экипаж принял решение вернуть самолёт к месту стоянки для проведения дополнительного досмотра сотрудниками полиции и спецслужб.
В тот же день в Екатеринбурге задержали рейс до Новосибирска — в аэропорту Кольцово проверили 6 самолётов из-за анонимного сообщения о бомбе.
- В Академгородке потерялся рыжий кот Мартин, а спустя сутки его нашли расчлененным в мусорном баке соседнего подъезда. В жестокой расправе над котом соседи обвиняют девушку, которая живёт в том же подъезде. Как утверждают жители дома, они слышали крики и визги животных из квартиры девушки, а также рассказали о невыносимом запахе и других чёрных пакетах, которые им приходилось выбрасывать за ней из подъезда. Полиция провела обыски в её квартире — по словам одной из женщин, сотрудники вынесли несколько коробок с костями животных.
- Уникальное историческое панно «Рождение Оби» новосибирского художника Владимира Сокола, которое долгое время считалось утерянным после пожара в здании Речного вокзала в 2003 году, выставили на торги за 300 тысяч долларов на онлайн-аукционе. Как рассказал автор объявления, панно не сгорело, а у его хозяина есть расписки, подтверждающие подлинность работы.
Однако после новости о продаже панно продавец решил снять объявление с аукциона — владелец решил пока отложить продажу работы художника.
- Сибиряк поймал в Оби в Новосибирской области щуку весом в 14 килограммов — на берег её вытаскивали с помощью подсака. Один из рыбаков рассказал, как удалось поймать такую большую щуку.
- Нечасто встретишь такое сходство двух людей из разных стран — новосибирский автослесарь Влад Деморчук удивительно похож на звезду Форсажа Пола Уокера, словно они братья (особенно если небритый). О сходстве с голливудским актёром Владу начали говорить ещё в старших классах школы, а в армии майор удивлялся, что новобранец вылитый коп Брайан О'Коннер — недавно благодаря внешности Влада пригласили на хорошую работу.
- Кажется, это главное событие августа — на Михайловской набережной открыли новое колесо обозрения, которое намного выше предыдущего. Один круг стоит для взрослого 350 рублей, но за 600 рублей можно кататься сколько угодно.