Погорельцы из Мошково, расправа над рыжим котом и клон Пола Уокера из Сибири — главное за неделю

На этой неделе что ни день — то событие, однако далеко не всегда они радостные. Например, жители Академгородка нашли своего кота расчленённым в мусорном баке — в жестоком убийстве животного обвиняют молодую соседку, позже из её квартиры следователи вынесли несколько коробок, полных останков животных. Также житель Академгородка умер от укуса клеща — он обратился к врачам сразу после укуса, но лекарства не справились с инфекцией. О чём говорили в Новосибирске с 5 по 9 августа — в обзоре НГС.



На долю семьи Некрасовых выпало немало бед. Сперва они пережили аварию, из-за которой парализовало их маленькую дочь, а весной сгорел их дом в 70 километрах от Новосибирска. Пожар вспыхнул мгновенно и оставил после себя лишь пепелище — огонь уничтожил практически всё, включая инвалидную коляску и тренажёры 12-летней Ани. Все остались живы, но у семьи не было денег, чтобы с нуля строить новое жильё, — чиновники лишь разводили руками.