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Погорельцы из Мошково, расправа над рыжим котом и клон Пола Уокера из Сибири — главное за неделю

Главные истории и новости этой недели, которые обязательно стоит прочитать

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Истории девочки из Мошково, убитого кота и парня, который удивительно похож на Пола Уокера, стали самыми обсуждаемыми на НГС

Фото: Александр Ощепков, Густаво Зырянов / НГС; Влад Деморчук

На этой неделе что ни день — то событие, однако далеко не всегда они радостные. Например, жители Академгородка нашли своего кота расчленённым в мусорном баке — в жестоком убийстве животного обвиняют молодую соседку, позже из её квартиры следователи вынесли несколько коробок, полных останков животных. Также житель Академгородка умер от укуса клеща — он обратился к врачам сразу после укуса, но лекарства не справились с инфекцией. О чём говорили в Новосибирске с 5 по 9 августа — в обзоре НГС.

  • На долю семьи Некрасовых выпало немало бед. Сперва они пережили аварию, из-за которой парализовало их маленькую дочь, а весной сгорел их дом в 70 километрах от Новосибирска. Пожар вспыхнул мгновенно и оставил после себя лишь пепелище — огонь уничтожил практически всё, включая инвалидную коляску и тренажёры 12-летней Ани. Все остались живы, но у семьи не было денег, чтобы с нуля строить новое жильё, — чиновники лишь разводили руками.


Погорельцам помогли волонтёры — через них удалось собрать сотни тысяч рублей для Некрасовых, и мужская половина семьи теперь строит дом в рекордные сроки. Корреспонденты НГС побывали в посёлке Мошковского района, где живут сильные люди

  • Жительница Новосибирска пожаловалась на дискриминацию при приёме в лицей — она купила прописку для дочери и написала президенту после того, как всё вскрылось. Родители считают, что ребёнка отчислили незаконно, так как «факт предоставления подложных документов не доказан», а приказ об отчислении девочки уже вышел. Как сообщили в прокуратуре Железнодорожного района Новосибирска, ведомство начало проверку, когда одной из жительниц микроучастка, к которому относится лицей, не хватило места в первом классе.
  • Новосибирец Влад Лабецкий умер в реанимации от тяжелой формы клещевого энцефалита — о его смерти в соцсетях сообщил музыкант, лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский, который дружил с сибиряком. По словам друзей, в середине июня Влада укусил клещ на оживлённой тропинке на улице Терешковой в Академгородке, парень обратился в больницу, где ему поставили иммуноглобулин, а клеща забрали на проверку. Анализ показал, что он был переносчиком энцефалита и боррелиоза.


  • На маршрут № 13 вышел первый подаренный Новосибирску мэрией Москвы трамвай — всего столица подарила городу 20 вагонов, сейчас их ремонтируют и красят. Корреспонденты посмотрели, как выглядит московский трамвай внутри и снаружи. Подробности — в репортаже НГС

Синие московские вагоны перекрасили в Новосибирске в бело-красные

Синие московские вагоны перекрасили в Новосибирске в бело-красные

  • В среду, 7 августа, сразу несколько самолётов авиакомпании «Сибирь» перенесли вылеты из-за угрозы теракта. Сперва задержали рейс Новосибирск — Сеул, потому что одна из пассажирок пожаловалась на подозрительное поведение соседки: ей показалось, что пассажирка на соседнем кресле обсуждала в телефонном разговоре взрыв. Экипаж принял решение вернуть самолёт к месту стоянки для проведения дополнительного досмотра сотрудниками полиции и спецслужб.

Оба самолёта вылетели по маршруту спустя несколько часов

Оба самолёта вылетели по маршруту спустя несколько часов

В тот же день в Екатеринбурге задержали рейс до Новосибирска — в аэропорту Кольцово проверили 6 самолётов из-за анонимного сообщения о бомбе.

  • Уникальное историческое панно «Рождение Оби» новосибирского художника Владимира Сокола, которое долгое время считалось утерянным после пожара в здании Речного вокзала в 2003 году, выставили на торги за 300 тысяч долларов на онлайн-аукционе. Как рассказал автор объявления, панно не сгорело, а у его хозяина есть расписки, подтверждающие подлинность работы. 

Владимир Сокол создал деревянное панно размером 15x4 метра в 1976 году

Владимир Сокол создал деревянное панно размером 15x4 метра в 1976 году

Однако после новости о продаже панно продавец решил снять объявление с аукциона — владелец решил пока отложить продажу работы художника.

  • Сибиряк поймал в Оби в Новосибирской области щуку весом в 14 килограммов — на берег её вытаскивали с помощью подсака. Один из рыбаков рассказал, как удалось поймать такую большую щуку.

Новосибирец рассказал, что, чтобы взвесить рыбу, держать весы пришлось вдвоём

Новосибирец рассказал, что, чтобы взвесить рыбу, держать весы пришлось вдвоём

  • Нечасто встретишь такое сходство двух людей из разных стран — новосибирский автослесарь Влад Деморчук удивительно похож на звезду Форсажа Пола Уокера, словно они братья (особенно если небритый). О сходстве с голливудским актёром Владу начали говорить ещё в старших классах школы, а в армии майор удивлялся, что новобранец вылитый коп Брайан О'Коннер — недавно благодаря внешности Влада пригласили на хорошую работу.
Сам Влад Деморчук не считает, что сильно похож на Уокера

Сам Влад Деморчук не считает, что сильно похож на Уокера

Высота нового колеса — почти 70 метров в наивысшей точке. Отсюда видно почти весь город

Высота нового колеса — почти 70 метров в наивысшей точке. Отсюда видно почти весь город

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