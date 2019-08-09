«Глаза Путина купил олигарх»: яркая блондинка пишет картины для богатых — ее вдохновляют мощи святых

Anush — новосибирская художница, бросившая отельный бизнес, чтобы рисовать свои странные, яркие картины, которые теперь покупают от Ямайки до США. Вчера она собрала толпы поклонников в ресторане Morricone на свою выставку. И даже продала одну из картин на благотворительном аукционе. Корреспондент НГС.Афиша тоже пришел на аукцион, чтобы полюбоваться искусством.

Уже к началу сбора гостей в семь вечера на верхнем этаже Morricone было полно народу. Гости бродили по залу со смартфонами, записывая видео для сторис и ведя прямые трансляции. Публика была преимущественно молодой и в подавляющем большинстве женской. Мужчины если и попадались на глаза, то только в сопровождении дам.



Работы Ануш были выставлены на мольбертах, перемежаясь с девушками-моделями, одетыми в тон картинам, для которых им выпало быть неожиданным аксессуаром.



У художницы оказалось много поклонников в Новосибирске Фото: Стас Соколов

Сама виновница торжества принимала практически не иссякающие поздравления. Было видно, что её действительно знают. Хотя сама она, возможно, не всегда могла понять, что за люди так рады её видеть, но улыбалась им как родным. Через полчаса в зале было уже по-настоящему тесно, вечеринка началась.

«Здесь присутствуют олигархи, бизнесмены, блогеры. Не ожидала увидеть столько гостей», — растроганно сказала девушка.



К каждой картине была приставлена модель в одежде марки Etro Фото: Стас Соколов

Как рассказала Ануш, еще два с половиной года назад ничто в её жизни не предвещало такого успеха на ниве искусства. Девушка работала в отельном бизнесе, в крупных международных сетевых проектах. Но оказавшись в Бари у мощей Николая Мирликийского, она вдруг почувствовала непреодолимое желание нарисовать этого святого, и, по её словам, отпустило её только после того, как картина была закончена. Потому были Будда и Христос, и разобравшись с духовными авторитетами, начинающая художница перешла к автопортрету. Точнее восьми картинам, на которым были изображены женщины, являющиеся разными ипостасями её самой.



«И тут люди, знакомые сказали — мы хотим у тебя их купить. И с этого момента начался официальный путь художника», — говорит Ануш.



Наряды подбирались к каждому полотну отдельно Фото: Стас Соколов

С тех пор художник активно пишет и продает картины и даже работает на заказ. Покупатели находят её через общих знакомых и через аккаунт в Instagram, где у неё почти 25 тысяч подписчиков (примерно на половине фотографий сама Ануш).

«У меня все про радость, про празднование жизни. И сейчас уже просто по миру пошли картины. Одна сейчас на выставке в штате Индиана», — рассказывает художник.

Новосибирцы, правда, в празднике жизни принимают участие слабо, признается Ануш. Покупатели в основном из США, Европы, Дубая и Москвы. За два года художница продала, по её словам, уже больше 80 работ, цены за полотно колеблются от от 300 до 800 долларов.



Главным успехом мастера на текущий момент можно считать полотно «Глаза Путина», которое к тому же было куплено высокотехнологичным современным способом — за биткоины. По нынешнему курсу за картину удалось выручить 1000 долларов. Ценителем прекрасного оказался «какой-то олигарх из Москвы».



Несмотря на скопление людей, особенного энтузиазма аукцион не вызвал Фото: Стас Соколов