Как в тебя влезло: что происходит с организмом, когда вы голодаете и переедаете (у всех одна ошибка)

По мнению эксперта, прежде чем испытывать на себе модные периодические голодания — нужно разобраться в теме

Два таких противоположных явления, как голодание и переедание, тесно связаны между собой и порождают друг друга. В повседневной жизни мы редко улавливаем связь между пропущенным завтраком, обедом на бегу и исключительно плотным ужином, порой сами не понимаем, как же в нас столько влезло, а главное — зачем. Про такой синдром говорят: «Не успел даже моргнуть». Специально для НГС.Афиша эндокринолог, диетолог Областного центра клинической диетологии и коррекции веса, ассистент кафедры госпитальной терапии НГМУ Ирина Татарникова рассказала о связи этих двух явлений, их влиянии на наш вес и состояние организма.

Эксперт объясняет, что если вы голодаете по любым причинам, то организм находится в стрессе. Часто причиной голодания становится желание похудеть, но этот метод далеко не для всех будет эффективным. «Если говорить про использование жировых запасов — жировое депо как раз и нужно для того, чтобы организм выжил, и свои запасы он будет расходовать в последнюю очередь. На фоне стресса при экстремальном голодании, вероятнее всего, организм будет сначала съедать мышцы, а только потом сжигать жир», — рассказывает Ирина. Периоды голода и переедания бывают связаны с нарушением пищевого поведения, например пропуском завтрака и поздним обильным ужином. «Человек на ночь наедается — ночью организм должен отдыхать и восстанавливаться, а приходится заниматься перевариванием пищи. С утра, скорее всего, он проснётся разбитым и у него не будет аппетита. Вот отсутствие аппетита утром — это чаще всего следствие переедания вечером», — объясняет диетолог. Ирина уточняет, что для кого-то длительные перерывы между приемами пищи будут переноситься нормально. На это влияет генетика, наличие либо отсутствие инсулинорезистентности и образ жизни.

Но для большинства людей большие паузы между основными приёмами пищи, например пропуск завтрака или обеда, будут вести к перееданию за ужином. Когда человек пришёл домой и таким образом «расслабился», формируется замкнутый круг. Важно помнить, что основное количество пищи должно приходиться на первую половину дня. Периодическое голодание Во время голода происходит процесс аутофагии, который открыл японец Ёсинори Осуми и получил за это Нобелевскую премию. Это естественный процесс регенерации, происходящий на клеточном уровне, уменьшающий вероятность возникновения некоторых заболеваний и продлевающий жизнь. Ирина объясняет, что этот термин известен давно, а ученый открыл только некоторые его механизмы и, безусловно, внес вклад в эту большую тему, которая исследуется, но проводил испытание не на людях, а на дрожжах. «Но его открытия почему-то начали экстраполировать на людей. И то, что полезно для дрожжей, не факт, что будет полезно для людей», — считает эксперт. Эта тема сейчас активно исследуется, и в ней есть как положительные моменты (снижается инсулинорезистентность), так и отрицательные. Ирина подчеркивает, что ученые до сих пор не пришли к единому мнению, нужно или нет каким-то образом влиять на естественный процесс аутофагии, — это только изучается, и говорить о полезных свойствах голода в контексте аутофагии у людей некорректно.

В вопросе похудения, по мнению эксперта, периоды голода не выигрывают перед обычным ограничением калорий и нормальным распределением еды в течение дня Фото: pixabay.com

«Если, допустим, мы берем рацион в 2000 калорий, человек употребляет его за один прием пищи и остальное время голодает. И возьмем другого похожего человека и разделим эти 2000 калорий на три приема пищи. Попросим их питаться месяц по такой схеме. Вероятнее всего, вес у обоих будет снижаться одинаково и периодическое голодание не окажет на это никакого влияния», — объясняет диетолог.

В этой системе есть и еще один существенный минус — часто после периода голода идет срыв, человек переедает, не может контролировать себя и получает лишнюю нагрузку на организм. Дома ждут ужин и диван «Если вы съели непривычно много для себя, то, естественно, вам лучше увеличить активность в течение дня. Но когда люди начинают заниматься спортом, чтобы подбодрить себя, они могут съедать даже больше калорий, чем сожгли во время занятий. Поэтому не всегда получается нивелировать избыточное поступление калорий какой-то физической активностью», — предупреждает известное заблуждение диетолог. У многих людей есть синдром сонливости после еды. По мнению эксперта, это нельзя считать нормой.

Если человек не переел — ему не должно хотеться лечь после еды Фото: pixabay.com

«Здесь либо вы не выспались, либо переели — возможно, с избытком простых углеводов. Но это, скорее, показатель общего самочувствия. Здоровый человек, без каких либо дефицитов, должен сохранять активность в течение дня, и ее спад или подъем не должен зависеть от приемов пищи», — объясняет Татарникова. Но даже если очень хочется, сразу ложиться после еды нельзя — и не потому, что так все съеденное отложится в жир. Это как раз распространенное заблуждение.

Вам часто хочется лечь после еды?