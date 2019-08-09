«Мы решили разводиться»: Саше ставили бесплодие, но она отказалась от работы и брюк и сразу родила

Александра Литвинова — мама двоих детей и сейчас в ожидании третьего. В её семье царит мир и гармония. Муж носит жену на руках, а Александра старается сделать все возможное, на что только способна женщина, чтобы помочь себе и своим близким обрести комфорт. Девушка не носит брюки не только из соображений женственности — юбки помогают ей, как она говорит, замедлить время и не бежать вперед паровоза. Корреспондент SHE поговорила с сибирячкой — та рассказала ей о своих взглядах на жизнь и объяснила, почему это так важно.



Сейчас Александра занимается собой и своей семьей, и говорит, что никогда раньше у нее не было столько времени для чтения и образования.

«Для нашего общества это ужасно звучит, все сразу кричат про эгоизм и нахлебницу. У нас считают, что женщина должна быть загнанной лошадью, иначе она бесполезна. Но я думаю, что уставшая и обессилившая женщина, не может ни любви, ни счастья принести миру, и тогда вокруг копится лишь недовольство и грусть», — объясняет молодая мама и добавляет, что они с мужем не занимаются воспитанием детей, просто следят за собой, а дети копируют своих взрослых автоматически. В их семье нет физических наказаний, критики или унижения, Саша считает, что подобное отношение разрушает детскую психику. В обязанностях у Александры сейчас дом, уют в нем, питание. Хотя раньше все было несколько иначе.

Александре 27 лет, она замужем, воспитывает двоих детей, сейчас в ожидании третьего Фото: Александра Литвинова

Раньше пара жила о-другому — работали сутками напролет, от этого часто ссорились. Саша 5 лет проработала ветеринаром с плотным графиком — ночные смены, круглосуточная работа на вызовной службе, одна смена сменяла другу. Девушка работала по принципу — выкладываться по полной, и бывало, проводила в ветлечебнице несколько суток подряд. В какой-то момент они с мужем поняли, что стали, будто чужими друг другу. У них не получалось завести ребенка, Саше ставили бесплодие, и это тоже сказалось на их отношениях.



Саша говорит, что в профессию шла по любви, но возвращаться сейчас не хочет Фото: Александра Литвинова

«Мы решили разводиться. Затормозили в последний момент, когда уже пожили раздельно и поняли, что ещё можем попытаться. Начали искать информацию, семинары, книги, психологов. Прекратили курить и пить, вообще. Я ушла с работы, и буквально сразу пришла беременность. Рождение дочери лишь подтолкнуло нас к тому, что мы выбрали правильное направление», — рассказывает Саша. С мужем, тоже Александром, они вместе уже 10 лет, познакомились еще в студенчестве — год не замечали друг друга, а потом приглянулись. Еще год встречались, а потом поженились.

Саша про себя говорит, что раньше была совсем другой: «Я громче всех кричала, что никаких замуж, и дети это жесть. Потом подросла». В своих рассуждениях в профиле Instagram она часто говорит о том, что сейчас нет ценности материнства: «Каждый норовит укусить маму с ребёнком побольнее, подначить, уколоть. Чего стоят огромные сообщества в соцсетях с этой целью. Эта тенденция пугает, особенно когда видишь такое от взрослых людей, а не подростков». Кроме того, она добавляет, что сейчас в целом любят женщину во всем обвинить, причем сами же женщины. Для Александры женщина в семье — это мягкость, любовь и забота, вдохновение для мужа.

Супруги пережили кризис в отношениях до рождения детей и появление дочери никак не сказалось на них Фото: Александра Литвинова

Многие пары переживают кризис после рождения детей, но Александра с мужем пережили его еще до этого момента.

«Если что-то не нравится, я говорю сразу, не терплю пока накопится и рванет. Мы стараемся решать проблемы в зародыше. Поскольку беременность пришла не сразу, у нас было время подготовиться к ребёнку — я знала все установки мужа по быту и детям, и меня не ждал сюрприз после родов. И самое главное, любовь — это действие, это работа. Влюбленность приходит и уходит, а любовь каждая семья растит сама, — объясняет сибирячка. — После родов маме очень легко раствориться в ребёнке и заботе о нем, пока заброшенный муж грустит в стороне. Но в итоге никакое воспитание, развивашки и ментальная математика не дадут столько плюшек ребёнку в будущем, сколько жизнь в счастливой полноценной семье, где папа и мама любят друг друга и своих детей, и относятся к ним не как к вложению в своё будущее водоснабжение, а по сердцу». Саша сейчас беременна третьим ребенком и говорит, что они хотят много детей, и в будущем видят себя в роли приемных родителей.

Саша говорит, что нужно любить себя такой, какая ты есть Фото: Александра Литвинова

Большую роль в жизни Саши и её семьи играет экология. После увиденного в Таиланде пляжа с мусором, девушка всерьез озадачилась этой глобальной проблемой и начала изучать вопрос. Она считает, что экология начинается с материнства — ведь мамы прививают детям любовь и сострадание к миру и всему живому.

«Мамы огромные потребители одноразовых загрязнителей — подгузники, влажные салфетки, упаковки из под пюре. Всё это не разлагается, и то, в каких количествах оно поступает в мир, скоро приведёт всех нас, включая наших детей к катастрофе», — уже больше полугода, как Александра отказалась от одноразовых товаров по уходу за ребенком и прекрасно обходится многоразовыми средствами, включая самые обычные пеленки, которыми пользовались наши мамы. Саша не пользуется неорганической косметикой и уходовыми средствами. Отказалась от гель-лака на ногтях и прочих процедур, она говорит, что осознала что ей больше не нужно покрытие на ногтях: «У меня красивые ногти, отличный цвет. Зачем мне мазать сверху эти растворы с жутким составом и спонсировать индустрию, которая пытается убедить меня в собственном несовершенстве».



Александра вегетарианка, её муж — нет. Девушка следит за питанием, но иногда может позволить себе картошку фри Фото: Александра Литвинова

Александра считает, что у женщин все проблемы от низкой самооценки и не любви к себе. По ее словам, женщины думают, что что-то в жизни не ладится из-за размера груди или губ, но все идет из головы.

«Часто бывает что женщина уже вроде всё в себе переделала — и ресницы до бровей, губы и грудь огромные, волосы и ногти перекрасила, а любви всё нет. Потому что она сама себя не любит. И вот пока она это не изменит, физические переделки роли не сыграют. Счастье идёт из головы. Поэтому так много женщин, которые вроде и не мисс мира, а при этом реально счастливы в жизни и отношениях. И так много грустных и одиноких красоток», — рассуждает она.



Александра не красит волосы и не подстригает их, говорит, что ей так лучше по ощущениям Фото: Александра Литвинова

Сибирячка не носит брюки, говорит, что в юбках она замедляется, начинает чувствовать умиротворение.

«Я не буду осуждать женщину в джинсах. Желание носить юбки — это состояние до которого доходят постепенно, и это наше национальное. Сильным женщинам удобнее тушить избы в штанах. Большинство из нас не учили, что сила женщины не в соперничестве с мужчиной, а в развитии своих, женских качеств», — объясняет свою философию женственности она.