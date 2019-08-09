Плевали всей толпой: топ-8 нарушений ПДД, которые новосибирцы творят массово — и им ничего не будет

Есть в Новосибирске такие нарушения правил дорожного движения, которые водители творят массово, никто не боится наказания. Срабатывает «эффект стада»: один поехал через сплошную — и второй за ним, один встал под знак — и ещё десять таких же. Малочисленные экипажи ГИБДД не в состоянии выявить все эти нарушения, камеры их не фиксируют, так что вероятность попасться невелика. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко проехался по городу и посмотрел, какие правила новосибирцы игнорируют «всей толпой». Езда по выделенной полосе для общественного транспорта

Выделенная полоса на ул. Жуковского Фото: Дмитрий Косенко

Там, где стоят камеры фотофиксации, водители ездят ещё более-менее дисциплинированно, например, на Красном проспекте. Во всех остальных местах выехать на выделенку — раз плюнуть. Особенно в условиях пробок. Вот, например, на Жуковке автомобили массово перестроились на полосу для автобусов. Гаишников не боятся — всех не перестреляешь. Массовая стоянка под запрещающим знаком

Запрет стоянки перед площадью Калинина Фото: Ольга Бурлакова

Если вас не пугают эвакуаторы, а тем более если вы не собираетесь выходить из машины — стоянка в запретной зоне — отличный вариант. Опять же если собратьев по нарушению много, то вероятность наказания снижается — авось поймают кого-нибудь другого. Например, городские власти специально запретили стоянку на участке Красного проспекта перед площадью Калинина (при движении в центр), чтобы задействовать правую полосу и разгрузить пробки. Но сейчас тут всё равно стоят и маршрутки, и обычные автомобили — закон не писан, пробки остались. Массовая стоянка на тротуарах

На ул. Потанинской Фото: Ольга Бурлакова

Конечно, от этого страдает прежде всего центр города. Опытным водителям известны места, где регулярно промышляют эвакуаторы, а на некоторых улочках вроде как поспокойней. Один встанет на тротуар или газон, тут же к нему присоединяются другие — думают, что здесь не увезут на штрафстоянку. Так и стоят машины целыми днями, и никто их действительно не трогает.

Тонировка лобовых и передних боковых стекол

Тонированный Nissan Фото: Ольга Бурлакова

Сколько уж было рейдов, сколько предупреждений от ГИБДД — в последнее время число незаконно тонированных авто только растёт. Штраф невелик — 500 рублей, шанс нарваться на экипаж ДПС со спецприбором — крохотный, в случае чего плёнку можно содрать перед инспектором, а потом опять наклеить — стоит копейки. Разворот через двойную сплошную

Разворот на Вокзальной магистрали Фото: Ольга Бурлакова

В городе много мест, где, развернувшись через сплошную, можно сэкономить несколько минут времени, объехать затор, попасть в нужное место. А чего такого — посмотрел по сторонам, убедился, что гаишников нет, и аккуратненько пошёл на разворот. Так, например, делают на Вокзальной магистрали, чтоб попасть через Советскую на перерытую улицу Ленина. Пользование мобильным телефоном

Использование телефона за рулем Фото: Ольга Бурлакова

Смартфоны так плотно вошли в нашу жизнь, что многие, наверное, и не помнят, что по закону телефоном в машине можно пользоваться только c «техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук». А ведь есть такой запрет в ПДД, но кого это волнует — кругом говорящие по телефону, рассматривающие Instagram, переписывающиеся в WatshApp. Выявить и доказать это нарушение достаточно сложно, да и экипажей ГИБДД на улицах опять же всё меньше и меньше.

Поворот на кольце из левой полосы направо



Движение по кольцу Фото: Ольга Бурлакова

Знаки кругового движения постепенно уходят из нашей городской жизни, но логику-то никто не отменял — хочешь с кольца уехать направо, заранее перестраивайся правее. Но есть такие, кто с левого ряда на кольце обязательно ломанется направо через все полосы, чтобы съехать с круга. Тут-то его и подобьет другой автомобиль, и будет прав. Массовое стояние вторым рядом

Парковка вторым рядом Фото: Ольга Бурлакова

Парковочных мест не хватает, вот и встают водители вторым рядом «ненадолго», запирая другие машины и оставляя записку с телефоном. В результате улицы лишаются целой полосы движения — из-за этого увеличиваются заторы. Эвакуаторщики как-то редко увозят такие автомобили, видимо, понимают, что шофёр либо в машине, либо скоро выбежит к ней — связываться с такими экономически невыгодно.

Какое самое возмутительно нарушение?