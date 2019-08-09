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Фоторепортаж

Плевали всей толпой: топ-8 нарушений ПДД, которые новосибирцы творят массово — и им ничего не будет

Ежедневно в Новосибирске тысячи водителей нарушают правила — почему их не наказывают

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Lexus припарковался вторым рядом

Фото: Ольга Бурлакова

Есть в Новосибирске такие нарушения правил дорожного движения, которые водители творят массово, никто не боится наказания. Срабатывает «эффект стада»: один поехал через сплошную — и второй за ним, один встал под знак — и ещё десять таких же. Малочисленные экипажи ГИБДД не в состоянии выявить все эти нарушения, камеры их не фиксируют, так что вероятность попасться невелика. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко проехался по городу и посмотрел, какие правила новосибирцы игнорируют «всей толпой».

Езда по выделенной полосе для общественного транспорта

Выделенная полоса на ул. Жуковского

Выделенная полоса на ул. Жуковского

Там, где стоят камеры фотофиксации, водители ездят ещё более-менее дисциплинированно, например, на Красном проспекте. Во всех остальных местах выехать на выделенку — раз плюнуть. Особенно в условиях пробок. Вот, например, на Жуковке автомобили массово перестроились на полосу для автобусов. Гаишников не боятся — всех не перестреляешь. 

Массовая стоянка под запрещающим знаком

Запрет стоянки перед площадью Калинина

Запрет стоянки перед площадью Калинина

Если вас не пугают эвакуаторы, а тем более если вы не собираетесь выходить из машины — стоянка в запретной зоне — отличный вариант. Опять же если собратьев по нарушению много, то вероятность наказания снижается — авось поймают кого-нибудь другого. Например, городские власти специально запретили стоянку на участке Красного проспекта перед площадью Калинина (при движении в центр), чтобы задействовать правую полосу и разгрузить пробки. Но сейчас тут всё равно стоят и маршрутки, и обычные автомобили — закон не писан, пробки остались. 

Массовая стоянка на тротуарах

На ул. Потанинской

На ул. Потанинской

Конечно, от этого страдает прежде всего центр города. Опытным водителям известны места, где регулярно промышляют эвакуаторы, а на некоторых улочках вроде как поспокойней. Один встанет на тротуар или газон, тут же к нему присоединяются другие — думают, что здесь не увезут на штрафстоянку. Так и стоят машины целыми днями, и никто их действительно не трогает.

Тонировка лобовых и передних боковых стекол

Тонированный Nissan

Тонированный Nissan

Сколько уж было рейдов, сколько предупреждений от ГИБДД — в последнее время число незаконно тонированных авто только растёт. Штраф невелик — 500 рублей, шанс нарваться на экипаж ДПС со спецприбором — крохотный, в случае чего плёнку можно содрать перед инспектором, а потом опять наклеить — стоит копейки.

Разворот через двойную сплошную

Разворот на Вокзальной магистрали

Разворот на Вокзальной магистрали

В городе много мест, где, развернувшись через сплошную, можно сэкономить несколько минут времени, объехать затор, попасть в нужное место. А чего такого — посмотрел по сторонам, убедился, что гаишников нет, и аккуратненько пошёл на разворот. Так, например, делают на Вокзальной магистрали, чтоб попасть через Советскую на перерытую улицу Ленина.

Пользование мобильным телефоном

Использование телефона за рулем

Использование телефона за рулем

Смартфоны так плотно вошли в нашу жизнь, что многие, наверное, и не помнят, что по закону телефоном в машине можно пользоваться только c «техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук». А ведь есть такой запрет в ПДД, но кого это волнует — кругом говорящие по телефону, рассматривающие Instagram, переписывающиеся в WatshApp. Выявить и доказать это нарушение достаточно сложно, да и экипажей ГИБДД на улицах опять же всё меньше и меньше. 

Поворот на кольце из левой полосы направо

Движение по кольцу

Движение по кольцу

Знаки кругового движения постепенно уходят из нашей городской жизни, но логику-то никто не отменял — хочешь с кольца уехать направо, заранее перестраивайся правее. Но есть такие, кто с левого ряда на кольце обязательно ломанется направо через все полосы, чтобы съехать с круга. Тут-то его и подобьет другой автомобиль, и будет прав.

Массовое стояние вторым рядом

Парковка вторым рядом&nbsp;

Парковка вторым рядом 

Парковочных мест не хватает, вот и встают водители вторым рядом «ненадолго», запирая другие машины и оставляя записку с телефоном. В результате улицы лишаются целой полосы движения — из-за этого увеличиваются заторы. Эвакуаторщики как-то редко увозят такие автомобили, видимо, понимают, что шофёр либо в машине, либо скоро выбежит к ней — связываться с такими экономически невыгодно. 

Какое самое возмутительно нарушение?

    Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте разбор аварии «Куда ты рулишь?»: «Ленд-Крузер» НСО выезжает на встречку и таранит машину — почему он прав (видео).

    Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Ириска
    9 авг 2019 в 08:15

    Проделана божественная аналитическая работа. К чему только?)

    Феdя
    9 авг 2019 в 08:13

    мало экипажей - пусть так, но нечего кататься и эвакуировать. Самостоятельно могут кататься, фиксировать нарушения и выписывать штрафы. Но нет, нам надо депутата кормить.

    9 авг 2019 в 08:10

    Чему удивляться? Что позволяют себе водители автомобилей администрации, то в точности повторяют все остальные. "Закон для всех един".