Рататуй, Тарантино и бесплатная фотосессия: 11 лучших событий наступающих выходных

Самым ожидаемым фильмом недели стала очередная лента Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Фото: www.kinopoisk.ru
Пока лето еще на месте, пользуемся случаем и продолжаем отдыхать на свежем воздухе — смотрим кино на траве, заедая вкусной пиццей, слушаем фортепианный концерт на берегу (прямо как в кино — романтика). Собаки из городского приюта тоже не желают сидеть в своих вольерах и выходят на прогулку — уж очень им хочется общения, и чтобы почесали за ушком. В кино стоит пойти только ради того, чтобы упиваться любовью к Тарантино и восторженно смотреть на дуэт Брэда и Леонардо. Пока голливудские парни разбираются со своими проблемами, смелая девочка Дора пытается понять тайну затерянной цивилизации, группа подростков в очередной раз влипла в историю и сбегает от монстров и привидений, а двое друзей совершают безумный рейв по свадьбам и пытаются не влюбиться друг в друга.
Уже привычное пятничное развлечение — «Кино на траве». На этот раз смотрим мультфильм «Рататуй» — невозможно пропустить историю целеустремленного мышонка.
Где: Нарымский сквер
Когда: 9 августа
Во сколько: начало программы в 18:00, фильм в 21:00
Сколько стоит: вход свободный
Большая акция «Велостояние» во имя возвращения маршрута Сибирского велопробега — все неравнодушные соберутся на пешеходной зоне Коммунального моста вместе со своим двухколесным транспортом. Власти города решили, что ездить колонной по городу небезопасно, а любители коллективных поездок решили отстоять любимый маршрут.
Где: пешеходная зона Коммунального моста
Когда: 10 августа
Во сколько: с 12:00 до 12:30
Сколько стоит: вход свободный
Ночь настольных игр — это не только Мафия, но новый формат общения, где можно познакомиться с единомышленниками. Бонусом идёт фотосессия в бронежилете с автоматом Калашникова и винтовкой Мосина. Организаторы призывают не бояться приходить по одиночке — администратор все расскажет и покажет. Чай, кофе, плюшки и Sony PlayStation прилагаются.
Где: антикафе «Бродвей», улица Новогодняя 24/2, цокольный этаж (вход не со двора)
Когда: с 10 на 11 августа
Во сколько: начало в 21:00
Сколько стоит: 300 рублей
В рамках выставки «Сибирь.Ню» (НГС сходил на мероприятие — подробности здесь) пройдет фотовечеринка Арт-Бульон — шикарные кадры сделает Алексей Персиков. Обещают разные фотозоны и инсталляции, а на самом мероприятии будет работать визажист — можно не переживать, что помада не сочетается с румянами — все поправят на месте.
Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 11 августа
Во сколько: 17:00
Сколько стоит: 700 рублей, моделям вход бесплатный
Продолжается пора мероприятий на берегу Оби — на пляже «Звезда» пройдет концерт авторских музыкальных произведений на фортепиано «Музыка у воды». Пианистка и композитор Рената Миронова исполнит для слушателей свои сочинения разных лет.
Где: пляж «Звезда», улица Бердский тупик, 9А (концерт состоится возле кайт-школы «Ветру-Да!»)
Когда: 10 августа
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: вход свободный
В воскресенье у вас есть отличная возможность порадовать собак из приюта и приятно провести время — акция «Тест-драйв» пройдет в Первомайском сквере. Вы сможете поиграть, погулять, потискать и понежить добрейших пёсиков — им очень нужна социализация и общение с вами.
Где: Первомайский сквер
Когда: 11 августа
Во сколько: с 12:00 до 15:00
Сколько стоит: вход свободный
Еще один вариант времяпрепровождения с собаками — сходить к ним в гости, посмотреть кино и закусить попкорном. В пёсокафе Dog House предлагается всю ночь смотреть комедии и почесывать пузо местным лохматым обитателям. К просмотру предлагают «Притворись моей женой» и «Знакомство с родителями».
Где: пёсокафе Dog House, Советская, 8, цоколь под «Металлинвестбанком», последняя дверь
Когда: 10 августа
Во сколько: с 22:00
Сколько стоит: 400 рублей
На этой неделе к просмотру вышло всего 5 кинопремьер, но это не беда — многие еще не успели посмотреть и предыдущие. Запасаемся попкорном.
Безусловно, самым ожидаемым фильмом стала очередная лента Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Комбо в виде Брэда Питта и Леонардо ДиКаприо, плюс режиссерская работа магнитом потянула зрителей в кинотеатры еще вчера.
Голливуд 1969 года, закат золотого века. Известный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.
18+
Приключения девочки, чьи родители занимаются исследованиями в джунглях — в фильме «Дора и Затерянный город». Дора практически все детство провела в отдалении с семьей, и самая обычная школа стала для нее настоящим испытанием. Плюс при странных обстоятельствах пропали мама и папа девочки. Решив взять дело в свои руки, смелая Дора взялась за поиски и наткнулась на тайну потерянной цивилизации.
6+
Очередной хоррор из серии — да мы и так знали, что так будет, кровь из кетчупа и тому подобное. «Страшные истории для рассказа в темноте» — название как раз под стать. Компании подростков предстоит разгадать тайну смертей, которые наводят ужас на всю округу.
16+
Комедийная мелодрама «Плюс один» — в самую свадебную пору, то есть летом, закоренелый холостяк Бен и его подруга Элис, которая только что рассталась со своим парнем, приглашены сразу на десять свадеб. Чтобы не искать плюс один, ребята решают притвориться влюбленной парой.
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