Рататуй, Тарантино и бесплатная фотосессия: 11 лучших событий наступающих выходных

Пока лето еще на месте, пользуемся случаем и продолжаем отдыхать на свежем воздухе — смотрим кино на траве, заедая вкусной пиццей, слушаем фортепианный концерт на берегу (прямо как в кино — романтика). Собаки из городского приюта тоже не желают сидеть в своих вольерах и выходят на прогулку — уж очень им хочется общения, и чтобы почесали за ушком. В кино стоит пойти только ради того, чтобы упиваться любовью к Тарантино и восторженно смотреть на дуэт Брэда и Леонардо. Пока голливудские парни разбираются со своими проблемами, смелая девочка Дора пытается понять тайну затерянной цивилизации, группа подростков в очередной раз влипла в историю и сбегает от монстров и привидений, а двое друзей совершают безумный рейв по свадьбам и пытаются не влюбиться друг в друга.



Уже привычное пятничное развлечение — «Кино на траве». На этот раз смотрим мультфильм «Рататуй» — невозможно пропустить историю целеустремленного мышонка.

До фильма будет работать семейная площадка с настольными играми и розыгрыш подарков Фото: vk.com/letsgonsk



Где: Нарымский сквер

Когда: 9 августа

Во сколько: начало программы в 18:00, фильм в 21:00

Сколько стоит: вход свободный Большая акция «Велостояние» во имя возвращения маршрута Сибирского велопробега — все неравнодушные соберутся на пешеходной зоне Коммунального моста вместе со своим двухколесным транспортом. Власти города решили, что ездить колонной по городу небезопасно, а любители коллективных поездок решили отстоять любимый маршрут.



Фото: Александр Ощепков / НГС

Где: пешеходная зона Коммунального моста

Когда: 10 августа

Во сколько: с 12:00 до 12:30 Сколько стоит: вход свободный Ночь настольных игр — это не только Мафия, но новый формат общения, где можно познакомиться с единомышленниками. Бонусом идёт фотосессия в бронежилете с автоматом Калашникова и винтовкой Мосина. Организаторы призывают не бояться приходить по одиночке — администратор все расскажет и покажет. Чай, кофе, плюшки и Sony PlayStation прилагаются.



Где: антикафе «Бродвей», улица Новогодняя 24/2, цокольный этаж (вход не со двора) Когда: с 10 на 11 августа

Во сколько: начало в 21:00

Сколько стоит: 300 рублей В рамках выставки «Сибирь.Ню» (НГС сходил на мероприятие — подробности здесь) пройдет фотовечеринка Арт-Бульон — шикарные кадры сделает Алексей Персиков. Обещают разные фотозоны и инсталляции, а на самом мероприятии будет работать визажист — можно не переживать, что помада не сочетается с румянами — все поправят на месте.

Моделей призывают быть достаточно интересными для фотографа и самим приготовить свой образ, а просто гости вечеринки могут не беспокоиться об этом и просто наслаждаться

Фото: Александр Ощепков / НГС

Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 11 августа

Во сколько: 17:00

Сколько стоит: 700 рублей, моделям вход бесплатный Продолжается пора мероприятий на берегу Оби — на пляже «Звезда» пройдет концерт авторских музыкальных произведений на фортепиано «Музыка у воды». Пианистка и композитор Рената Миронова исполнит для слушателей свои сочинения разных лет.



Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Где: пляж «Звезда», улица Бердский тупик, 9А (концерт состоится возле кайт-школы «Ветру-Да!») Когда: 10 августа

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: вход свободный В воскресенье у вас есть отличная возможность порадовать собак из приюта и приятно провести время — акция «Тест-драйв» пройдет в Первомайском сквере. Вы сможете поиграть, погулять, потискать и понежить добрейших пёсиков — им очень нужна социализация и общение с вами.



Кроме того, во время акции будет работать ярмарка с сувенирными изделиями и яркая фотозона. Все вырученные средства пойдут в помощь подопечным приюта Фото: Александр Ощепков / НГС

Где: Первомайский сквер

Когда: 11 августа

Во сколько: с 12:00 до 15:00

Сколько стоит: вход свободный Еще один вариант времяпрепровождения с собаками — сходить к ним в гости, посмотреть кино и закусить попкорном. В пёсокафе Dog House предлагается всю ночь смотреть комедии и почесывать пузо местным лохматым обитателям. К просмотру предлагают «Притворись моей женой» и «Знакомство с родителями».



В стоимость билета включены — один напиток из бара, безлимитный чай и кофе, попкорн и кексы Фото: vk.com/cafe_doghouse



Где: пёсокафе Dog House, Советская, 8, цоколь под «Металлинвестбанком», последняя дверь Когда: 10 августа

Во сколько: с 22:00

Сколько стоит: 400 рублей На этой неделе к просмотру вышло всего 5 кинопремьер, но это не беда — многие еще не успели посмотреть и предыдущие. Запасаемся попкорном. Безусловно, самым ожидаемым фильмом стала очередная лента Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Комбо в виде Брэда Питта и Леонардо ДиКаприо, плюс режиссерская работа магнитом потянула зрителей в кинотеатры еще вчера.



Голливуд 1969 года, закат золотого века. Известный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

18+

Фото: kinopoisk.ru

Приключения девочки, чьи родители занимаются исследованиями в джунглях — в фильме «Дора и Затерянный город». Дора практически все детство провела в отдалении с семьей, и самая обычная школа стала для нее настоящим испытанием. Плюс при странных обстоятельствах пропали мама и папа девочки. Решив взять дело в свои руки, смелая Дора взялась за поиски и наткнулась на тайну потерянной цивилизации. 6+

Фото: kinopoisk.ru

Очередной хоррор из серии — да мы и так знали, что так будет, кровь из кетчупа и тому подобное. «Страшные истории для рассказа в темноте» — название как раз под стать. Компании подростков предстоит разгадать тайну смертей, которые наводят ужас на всю округу.

16+



Фото: kinopoisk.ru

Комедийная мелодрама «Плюс один» — в самую свадебную пору, то есть летом, закоренелый холостяк Бен и его подруга Элис, которая только что рассталась со своим парнем, приглашены сразу на десять свадеб. Чтобы не искать плюс один, ребята решают притвориться влюбленной парой.

18+