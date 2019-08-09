Всего в часе езды от Новосибирска есть места с идеальными пасторальными пейзажами
Фото: Мила Хомутская
До конца лета осталось чуть больше трёх недель, а в пригородах Новосибирска уже вовсю зреют подсолнухи, колосится рожь и на полях уже собрали сено в стога. После рабочей недели так и хочется сменить обстановку, уехать подальше из суетящегося города и ненадолго окунуться в размеренную сельскую атмосферу. Чем новосибирцы и пользуются, судя по социальным сетям: такое ощущение, что Instagram завалило сеном. НГС подготовил карту живописных полей, куда можно быстро доехать, чтобы погулять и подышать свежим воздухом, а также собрал лучшие кадры из этих мест.
Пасторальные пейзажи можно найти совсем рядом с городом, например, недалеко от посёлка Кольцово.
Окрестности деревни Бурмистрово в Искитимском районе, кажется, лидируют по числу самых живописных стогов и полей. Там можно провести все выходные — рядом Обское море и спокойные пляжи, где не так многолюдно, как на берегу Академгородка. Вдобавок до Караканского бора рукой подать — всего полчаса на автомобиле.
Велопрогулка возле Бурмистрово тоже будет куда приятнее, чем в пыльном городе — в любой момент можно доехать до реки и искупаться.
Фотограф Мила Хомутская рекомендует искать стога вдоль Ордынской трассы, а лучшие кадры, по её словам, получаются в лучах заката.
До Верх-Тулы из центра Новосибирска ехать меньше часа — сюда можно привезти детей на прогулку, и они совсем не утомятся в дороге, зато восторг от огромных стогов у городских детей гарантирован.
Поля вокруг Колывани созданы для пасторальных пейзажей.
По дороге в Криводановку можно найти десятки стогов для фотосессий.
Золотые поля с миллионами колосков в Ордынском районе выглядят как бескрайнее море.
В пшеничных полях невольно можно ощутить себя Кхалиси Великого травяного моря.
Никаких рук не хватит обнять сибирские просторы.
Поля с подсолнухами ещё нужно найти, встречаются они под Новосибирском не так часто, но рядом с Ордынкой можно найти всё что угодно. Опытные фотографы рекомендуют отправиться в небольшое путешествие в Алтайский край или поехать на поле за Толмачёво.
Ещё одно солнечное поле расположено в Красном Яре — такие подсолнухи оценил бы даже Ван Гог.
Если по пути нет ни сена, ни подсолнухов, то всегда можно сфотографироваться с ромашками — они сейчас очень пышно цветут.
Понравилось? Тогда езжайте за своими крутыми кадрами (и не забывайте присылать их потом нам, конечно же). Редакция НГС составила карту мест для фотосессий на природе недалеко от Новосибирска. Зелёным цветом отмечены живописные поля, оранжевым — стога сена, а жёлтым — подсолнухи. Не благодарите (хотя мы кокетничаем, конечно, ваше «спасибо» в комментариях будет нам приятно)!