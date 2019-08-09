Всего в часе езды от Новосибирска есть места с идеальными пасторальными пейзажами

До конца лета осталось чуть больше трёх недель, а в пригородах Новосибирска уже вовсю зреют подсолнухи, колосится рожь и на полях уже собрали сено в стога. После рабочей недели так и хочется сменить обстановку, уехать подальше из суетящегося города и ненадолго окунуться в размеренную сельскую атмосферу. Чем новосибирцы и пользуются, судя по социальным сетям: такое ощущение, что Instagram завалило сеном. НГС подготовил карту живописных полей, куда можно быстро доехать, чтобы погулять и подышать свежим воздухом, а также собрал лучшие кадры из этих мест.

Пасторальные пейзажи можно найти совсем рядом с городом, например, недалеко от посёлка Кольцово.

Окрестности деревни Бурмистрово в Искитимском районе, кажется, лидируют по числу самых живописных стогов и полей. Там можно провести все выходные — рядом Обское море и спокойные пляжи, где не так многолюдно, как на берегу Академгородка. Вдобавок до Караканского бора рукой подать — всего полчаса на автомобиле.

Велопрогулка возле Бурмистрово тоже будет куда приятнее, чем в пыльном городе — в любой момент можно доехать до реки и искупаться.

Фотограф Мила Хомутская рекомендует искать стога вдоль Ордынской трассы, а лучшие кадры, по её словам, получаются в лучах заката.

До Верх-Тулы из центра Новосибирска ехать меньше часа — сюда можно привезти детей на прогулку, и они совсем не утомятся в дороге, зато восторг от огромных стогов у городских детей гарантирован.

Поля вокруг Колывани созданы для пасторальных пейзажей.

По дороге в Криводановку можно найти десятки стогов для фотосессий.

Золотые поля с миллионами колосков в Ордынском районе выглядят как бескрайнее море.

В пшеничных полях невольно можно ощутить себя Кхалиси Великого травяного моря.

Никаких рук не хватит обнять сибирские просторы.

Поля с подсолнухами ещё нужно найти, встречаются они под Новосибирском не так часто, но рядом с Ордынкой можно найти всё что угодно. Опытные фотографы рекомендуют отправиться в небольшое путешествие в Алтайский край или поехать на поле за Толмачёво.

Ещё одно солнечное поле расположено в Красном Яре — такие подсолнухи оценил бы даже Ван Гог.