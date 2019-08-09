Дольше любви: новосибирцы с ипотекой разводятся реже. Но если уходят из семьи — перестают платить

Эксперты НАПКА заявили, что пары с ипотекой реже разводятся, но после развода почти половина из них задерживают с оплатой кредита

Около 40% ипотечных должников не могут вовремя выплачивать кредит из-за разводов, выяснили в совместном исследовании аналитики Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств и бюро кредитных историй «Эквифакс». Примерно пятая часть из всех должников задерживает оплату на 90 и более дней. Корреспондент НГС выяснил у экспертов рынка, как ипотека стала главной семейной скрепой у современных новосибирцев.

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и бюро кредитных историй «Эквифакс» провели исследование на рынке ипотечных кредитов и обнаружили связь между ипотечными долгами и семейными разводами.



Как утверждают авторы исследования, ипотечные долги, бракоразводные процессы и семейные отношения взаимосвязаны. Примерно 40% семейных ипотечников после принятия решения о разводе допускают несущественные задержки платежей, связанные с внутренним конфликтом между супругами. Около 20% всех просроченных долгов из 25 тысяч ипотечных договоров по всей России, действовавших в первом полугодии 2019 года, имеют задержку по выплатам от 90 дней и выше.

«Однако в общей статистике лишь 2% ипотечников разводятся, это минимальный показатель. В среднем же по стране доля разводов достигает 20%. Поэтому, как бы громко ни звучало, семьи с ипотекой более крепкие. <…> Немаловажную роль здесь играет ответственность: принимая решение о столь крупном займе, пары, как правило, уверены не только в своих финансовых возможностях, но и в психологическом состоянии семьи, так как квартира будет находиться под залогом, а факт развода породит много вопросов и проблем, требующих урегулирования на юридическом уровне», — прокомментировал корреспонденту НГС директор СРО «НАПКА» Борис Воронин.

При разводе супругов, на которых оформлена совместная ипотека, возникает вопрос, кому останется квартира и кто будет дальше платить по кредиту. Однозначного ответа, как уточнили эксперты, тут нет: всё зависит от того, как, на кого и когда (до или во время брака) покупалась квартира, кто платил и есть ли вообще разногласия по этому вопросу. У разводящихся супругов есть несколько вариантов решения проблемы: выплачивать кредит на прежних условиях, поделить квартиру и долги, погасить ипотеку досрочно и продать квартиру или перестать платить кредит и дождаться, пока банк сам продаст квартиру на аукционе.

«Отметим, что последний вариант невыгоден как самим заёмщикам, так и банку: для первых — это потеря в деньгах, для второго — бумажная волокита и трудовые затраты. Поэтому кредитор заинтересован мирно урегулировать вопрос и не допустить выхода заёмщиков в дефолт», — пояснил Борис Воронин.

В «Сбербанке» уточнили корреспонденту НГС, что вопрос о разводе на фоне совместной ипотеки решается «полностью в правовом поле». Например, кредит могут разделить между бывшими супругами.



«Судом может быть разделено также имущество и задолженность по кредиту. Если это происходит, то в дальнейшем банк взаимодействует с тем заёмщиком, который определён решением суда. В случае если раздела задолженности не происходит, для банка сторонами по кредитному договору остаются заёмщики и созаёмщики, несмотря на факт бракоразводного процесса. Поэтому банк вправе обращаться ко всем участникам сделки и требовать возврата задолженности, в том числе и в судебном порядке», — прокомментировали корреспонденту НГС в пресс-службе Сибирского банка ПАО «Сбербанк».

В случае возникающих задержек по оплате ипотеки, как уточнили в «Сбербанке», банк может предложить разные варианты урегулирования долга вплоть до добровольной реализации должником заложенного имущества. Более конкретные схемы взаимоотношений с ипотечными должниками «Сбербанк» не описал, уточнив, что это «предмет конструктивного диалога между банком и клиентом».

Эксперты советуют бывшим супругам мирно решать вопросы по разделу ипотечного жилья: продавать квартиру — крайний случай, невыгодный всем Фото: Густаво Зырянов

Бывшая семейная пара Андрей и Кристина прожили в браке 8 лет, после чего оба поняли, что любовь между ними куда-то исчезла. За эти годы они успели взять в ипотеку двухкомнатную квартиру, которую оплачивал Андрей. Кристина внесла свою небольшую долю только в качестве первоначального платежа. Как заметил корреспонденту НГС Андрей, разводились они спокойно, без каких-либо ссор и громкого дележа имущества. Так же мирно решили и вопрос с ипотекой: Андрей возвращает бывшей супруге её вложенную долю, и они переоформляют в банке ипотеку с двух созаёмщиков на него одного.



Юрист Екатерина Владимирова, которая занимается и бракоразводными процессами, заметила, что какого-то единого совета по семейным разводам на фоне совместной ипотеки нет. Лучше договариваться мирно, заметила юрист, высчитать долю внесённых денег одного из супругов, а второму, если он хочет оставить квартиру себе, вернуть эти деньги при разводе.

В случае если кто-то из супругов не хочет идти на мирное решение вопроса, второй может вернуть через суд свои вложенные деньги, если докажет, что они у него были накоплены до брака, и плюс к этому ещё получить половину от оставшейся стоимости квартиры. В крайнем случае придётся продавать квартиру, чтобы не портить себе кредитную историю и делить деньги уже после продажи.

«Но обычно одна сторона просто требует компенсацию, которую выплачивает вторая сторона. <…> В банке вообще не любят переоформлять все эти договоры — они с кем заключили, с тем заключили. По большому счёту, им нужно, чтобы платили. <…> И банки не могут менять условия договора, если супруги поменяли статус <…>, как заключили — так и заключили», — пояснила юрист Владимирова.

