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Фоторепортаж

Москвичей послали к дьяволу: собянинский трамвай перекрасили и отправили на 13-й маршрут

Вагоны достались Новосибирску в подарок, они нашпигованы камерами и печками

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Первая партия московских вагонов пришла в Новосибирск в июле 

Фото: Ольга Бурлакова

В Новосибирск приехали две партии вагонов, доставшихся городу с московского плеча. Всего мэрия Москвы подарила Новосибирску 20 трамваев, первые 8 уже ремонтируют, чтобы выпустить на маршруты правобережья. Перевозка трамваев из столицы обошлась городу в 11 миллионов рублей. Для трамваев выбрали красно-белую цветовую гамму. Первый обновлённый вагон вышел на линию 8 августа по 13-му маршруту. Корреспонденты посмотрели, как выглядит московский трамвай внутри и снаружи. Подробности — в репортаже НГС. 

Первый вагон из партии собянинских трамваев уже подготовили, покрасили и выпустили на линию. 8 августа он начал ходить по самому зловещему маршруту Новосибирска (если судить по фольклору и количеству ДТП) — № 13.

В Москве трамваи ходили по маршрутам практически перед отправкой&nbsp;

В Москве трамваи ходили по маршрутам практически перед отправкой 

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, по которому мэрия Москвы передала Новосибирску партию подержанных столичных трамваев модели 71–619 К 2000–2005 годов выпуска. Сами вагоны достались Новосибирску бесплатно, на доставку из городского бюджета потратили 11 миллионов рублей. 8 трамваев из 20 пришли в Новосибирск в июле. Оставшиеся должны прибыть до конца августа.

В прибывших вагонах, которые ещё ремонтируют, остались старые информационные листовки

В прибывших вагонах, которые ещё ремонтируют, остались старые информационные листовки

«Перед отправкой практически все вагоны прошли капитальный ремонт», — рассказал начальник правобережного трамвайного филиала ГЭТ Евгений Назаров. Капитальный ремонт, объяснил он, предполагает практически полную замену основных составляющих, в том числе ходовой части, тягловых агрегатов.

На первом фото — московский трамвай, который не прошёл подготовку. На втором — перед выходом на линию в Новосибирске

Фото 1: Ольга Бурлакова
Фото 2: Ольга Бурлакова

Перед отправкой в Новосибирск трамваи ещё ходили по московским маршрутам, соответственно, были в рабочем состоянии, так что теоретически могли сразу же выйти на линию и в Новосибирске.

Перед выпуском на линию трамваи проверили

Перед выпуском на линию трамваи проверили

«Мы провели этому вагону, так скажем, расширенный ТО-2. Когда обычный осмотр — проверяем ходовые части, смотрим на предмет повреждения изоляции, двери, стёкла, — объяснил Назаров. — Здесь — расширенный, более углубленный». В том числе где-то обновили проводку, заменили какие-то части, почистили кресла, отмыли пол, поменяли таблички.

На обновление вагона нужно около 150 тысяч рублей

На обновление вагона нужно около 150 тысяч рублей

Пассажир ничего из этого не заметит, кроме свежей покраски вагона. Как и трамваи, отремонтированные «БКМ-Сибирь», московские будут красно-белыми, хотя на недавнем выездном совещании с участием мэра представители департамента транспорта предлагали оставить вагоны в московской расцветке, чтобы немного сэкономить.

Первый собянинский вагон вышел на линию 8 августа

Первый собянинский вагон вышел на линию 8 августа

Комплексная подготовка одного вагона занимает около двух недель и обходится ГЭТ в 150 тысяч рублей, озвучил цифры начальник правобережного трамвайного филиала «Горэлектротранспорта» Евгений Назаров.

Обшивку кресел обновлять не пришлось&nbsp;

Обшивку кресел обновлять не пришлось 

В трамвае 32 места, общая вместимость — порядка 50 человек. «Под каждой сидушкой есть обогрев. Это самая тёплая модель», — отметили в «Горэлектротранспорте». В отличие от предыдущей модели, в этой четыре двери вместо трёх. В вагоне пять видеокамер — по одной напротив каждой двери и одна в кабине водителя. Кстати, место водителя в этом вагоне расположено лучше, так как находится посередине, а не слева. Это улучшает обзор, объяснили сотрудники ГЭТ.

Место водителя в этих моделях расположено посередине, в предыдущих — с левой стороны

Место водителя в этих моделях расположено посередине, в предыдущих — с левой стороны

Трамваи этой модели удобны для Новосибирска, так как в городе уже есть вагоны той же модификации. «Приводы, ходовые части — всё идентично, поэтому гораздо легче обслуживание», — отметил Назаров.

В вагонах четыре двери, напротив каждой — видеокамера

В вагонах четыре двери, напротив каждой — видеокамера

В том числе, не придётся переучивать персонал, так как водители уже работают на идентичных моделях, которые ходят по маршруту № 13. 

Все 20 подаренных Новосибирску трамваев прибудут в город до конца августа

Все 20 подаренных Новосибирску трамваев прибудут в город до конца августа

Собянинские трамваи останутся на правом берегу, все двадцать вагонов распределят между всеми правобережными маршрутами — № 11, 13 и 14.

В ГЭТ отметили, что в трамваях есть все составляющие, которые не пришлось восстанавливать

В ГЭТ отметили, что в трамваях есть все составляющие, которые не пришлось восстанавливать

Сотрудники «Горэлектротранспорта» утверждают, что москвичи прислали все комплектующие вагонов и даже сцепки, которые не обязаны были класть. «У нас не на всех новых автобусах молоточки», — отметил Назаров. 

Все собянинские трамваи будут ходить по правому берегу

Все собянинские трамваи будут ходить по правому берегу

Московские трамваи постепенно введут на маршруты вместо устаревших вагонов. Главное, чтобы они смогли ездить по трамвайным рельсам, которые годами не ремонтируются. «Мириться с этим просто нельзя», — заявил недавно мэр Анатолий Локоть, добавив, что без рельсов в новых трамваях нет смысла. А ректоры двух новосибирских университетов посоветовали мэрии построить 2 километра новых трамвайных путей, чтобы запустить по ним транспорт по двум оживлённым магистралям правого берега. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

торчок. ёлка
8 авг 2019 в 09:04

При Бойко, новые покупать будем! Знайте это. И три станции метро в планах есть выкопать. В том числе и на Затулинку! Локоть ты плохой - уходи!