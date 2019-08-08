Москвичей послали к дьяволу: собянинский трамвай перекрасили и отправили на 13-й маршрут

В Новосибирск приехали две партии вагонов, доставшихся городу с московского плеча. Всего мэрия Москвы подарила Новосибирску 20 трамваев, первые 8 уже ремонтируют, чтобы выпустить на маршруты правобережья. Перевозка трамваев из столицы обошлась городу в 11 миллионов рублей. Для трамваев выбрали красно-белую цветовую гамму. Первый обновлённый вагон вышел на линию 8 августа по 13-му маршруту. Корреспонденты посмотрели, как выглядит московский трамвай внутри и снаружи. Подробности — в репортаже НГС.



Первый вагон из партии собянинских трамваев уже подготовили, покрасили и выпустили на линию. 8 августа он начал ходить по самому зловещему маршруту Новосибирска (если судить по фольклору и количеству ДТП) — № 13.



В Москве трамваи ходили по маршрутам практически перед отправкой Фото: Ольга Бурлакова

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, по которому мэрия Москвы передала Новосибирску партию подержанных столичных трамваев модели 71–619 К 2000–2005 годов выпуска. Сами вагоны достались Новосибирску бесплатно, на доставку из городского бюджета потратили 11 миллионов рублей. 8 трамваев из 20 пришли в Новосибирск в июле. Оставшиеся должны прибыть до конца августа.



В прибывших вагонах, которые ещё ремонтируют, остались старые информационные листовки Фото: Ольга Бурлакова

«Перед отправкой практически все вагоны прошли капитальный ремонт», — рассказал начальник правобережного трамвайного филиала ГЭТ Евгений Назаров. Капитальный ремонт, объяснил он, предполагает практически полную замену основных составляющих, в том числе ходовой части, тягловых агрегатов.



На первом фото — московский трамвай, который не прошёл подготовку. На втором — перед выходом на линию в Новосибирске Фото 1: Ольга Бурлакова Фото 2: Ольга Бурлакова

Перед отправкой в Новосибирск трамваи ещё ходили по московским маршрутам, соответственно, были в рабочем состоянии, так что теоретически могли сразу же выйти на линию и в Новосибирске.



Перед выпуском на линию трамваи проверили Фото: Ольга Бурлакова

«Мы провели этому вагону, так скажем, расширенный ТО-2. Когда обычный осмотр — проверяем ходовые части, смотрим на предмет повреждения изоляции, двери, стёкла, — объяснил Назаров. — Здесь — расширенный, более углубленный». В том числе где-то обновили проводку, заменили какие-то части, почистили кресла, отмыли пол, поменяли таблички.



На обновление вагона нужно около 150 тысяч рублей Фото: Ольга Бурлакова

Пассажир ничего из этого не заметит, кроме свежей покраски вагона. Как и трамваи, отремонтированные «БКМ-Сибирь», московские будут красно-белыми, хотя на недавнем выездном совещании с участием мэра представители департамента транспорта предлагали оставить вагоны в московской расцветке, чтобы немного сэкономить.



Первый собянинский вагон вышел на линию 8 августа Фото: Ольга Бурлакова

Комплексная подготовка одного вагона занимает около двух недель и обходится ГЭТ в 150 тысяч рублей, озвучил цифры начальник правобережного трамвайного филиала «Горэлектротранспорта» Евгений Назаров.

Обшивку кресел обновлять не пришлось Фото: Ольга Бурлакова

В трамвае 32 места, общая вместимость — порядка 50 человек. «Под каждой сидушкой есть обогрев. Это самая тёплая модель», — отметили в «Горэлектротранспорте». В отличие от предыдущей модели, в этой четыре двери вместо трёх. В вагоне пять видеокамер — по одной напротив каждой двери и одна в кабине водителя. Кстати, место водителя в этом вагоне расположено лучше, так как находится посередине, а не слева. Это улучшает обзор, объяснили сотрудники ГЭТ.

Место водителя в этих моделях расположено посередине, в предыдущих — с левой стороны Фото: Ольга Бурлакова

Трамваи этой модели удобны для Новосибирска, так как в городе уже есть вагоны той же модификации. «Приводы, ходовые части — всё идентично, поэтому гораздо легче обслуживание», — отметил Назаров.



В вагонах четыре двери, напротив каждой — видеокамера Фото: Ольга Бурлакова

В том числе, не придётся переучивать персонал, так как водители уже работают на идентичных моделях, которые ходят по маршруту № 13.



Все 20 подаренных Новосибирску трамваев прибудут в город до конца августа Фото: Ольга Бурлакова

Собянинские трамваи останутся на правом берегу, все двадцать вагонов распределят между всеми правобережными маршрутами — № 11, 13 и 14.

В ГЭТ отметили, что в трамваях есть все составляющие, которые не пришлось восстанавливать Фото: Ольга Бурлакова

Сотрудники «Горэлектротранспорта» утверждают, что москвичи прислали все комплектующие вагонов и даже сцепки, которые не обязаны были класть. «У нас не на всех новых автобусах молоточки», — отметил Назаров.



Все собянинские трамваи будут ходить по правому берегу Фото: Ольга Бурлакова