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Проблема

«Где дороги?»: Первомайский сквер пришел в упадок, а на Большевичке навалили земли — даёшь пыль!

Разрушения ограды в Первомайском сквере никто не видит, пыль на Большевичке сама пройдет — зимой

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Земля на Большевистской

Фото: читатель НГС

В новом, 39-м выпуске проекта «Где дороги?»: новые источники пыли в Новосибирске, убогое ограждение Первомайского сквера, ужасы Левобережья и мёртвое дерево на площади Калинина. 

«Откуда пыль в городе? Идёт реконструкция улицы Большевистской. Остановки «Инструментальный завод» и «Лента». Хотят засыпать подходы к автобусам землёй. А скоро начнутся дожди. А трава нескоро вырастет на этой земле», — беспокоятся наши читатели. 

Первомайский сквер

Первомайский сквер

«Ограждение Первомайского сквера как будто не в третьем по величине городе, а в захолустной глубинке», — пишет читатель Дмитрий.

Типичное Левобережье

Типичное Левобережье

Каких только ужасов не присылают из Левобережья. Так там выглядят дворовые проезды. 

Тротуары на Новогодней

Тротуары на Новогодней

«Фото разбитого до ужаса тротуара по ул. Новогодней, ломай ноги не хочу. Тротуар по другую сторону проезжей части, у НГТУ, был отремонтирован, это заметно, а здесь, видимо, горожане обойдутся», — пишет нам читательница Татьяна.

Опасные ямы на Троллейной

Опасные ямы на Троллейной

«Возле дома по ул. Троллейная, 71 возле дорожки, по которой ходят дети, вырыли по бокам два погреба, образовались опасные ямы. ЖЭУ халатно относится к своей работе, им делали многократные звонки, никаких действий с их стороны не последовало. На фото опасная тропинка по середине, осыпается с двух сторон», — беспокоится Роман. 

Вечное мёртвое дерево на площади Калинина

Вечное мёртвое дерево на площади Калинина

«Прошёл год с моей прошлой публикации про засохшие липы на площади Калинина. Как стояли мёртвые деревья у остановки так и стоят. Где хозяин города, на Мальдивах? Почему у нас здоровые и зелёные деревья сносят на ура, а сухостой на центральной площади никому не нужен?!» — ведет наблюдение Владимир. 

Дерево на детской площадке

Дерево на детской площадке

«В середине июля при ливневых дождях и штормовом ветре на детской площадке, находящейся между домами по улице Тимирязева, 73 и 75, завалилось дерево. До сих пор дерево коммунальными службами не убрано. Детская площадка находится в плачевном состоянии. Идя в детский сад, нужно проходить под завалившимся деревом или через траву, которая с рост ребенка. Кругом кучи мусора», — жалуется Татьяна. 

Улица Чаплыгина

Улица Чаплыгина

И снова наша познавательная страничка о прогулках по Тихому центру. Улица Чаплыгина от Красного до Советской — это набор разбитых ям, где можно сильно приложиться колесом, каких-то торчащих колодцев, колеи, перепада дорожного покрытия. И это напротив офиса богатейшей энергетической компании — скинулись бы на пару лопат асфальта что ли. 

Полигон для проверки подвески авто

Полигон для проверки подвески авто

Шикарная дорога в Новосибирске для тестирования подвески автомобиля. Настоящий полигон. 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте разбор аварии «Куда ты рулишь?»: «Ленд-Крузер» НСО выезжает на встречку и таранит машину — почему он прав (видео).

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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КОММЕНТАРИИ (18)

Каппа
8 авг 2019 в 08:14

За 5 лет Локтя в должности, левый берег скатился ниже некуда, настоящее гетто стал.

Ёжик
8 авг 2019 в 08:13

Мда, с такими тротуарами только ноги ломать, но в Мэрии все похоже на машинах, откуда им знать про это.

Полубарон Фафл
8 авг 2019 в 08:11

Да, похорошел город при Анатолии Евгеньевиче...