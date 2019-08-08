«Где дороги?»: Первомайский сквер пришел в упадок, а на Большевичке навалили земли — даёшь пыль!

В новом, 39-м выпуске проекта «Где дороги?»: новые источники пыли в Новосибирске, убогое ограждение Первомайского сквера, ужасы Левобережья и мёртвое дерево на площади Калинина.



«Откуда пыль в городе? Идёт реконструкция улицы Большевистской. Остановки «Инструментальный завод» и «Лента». Хотят засыпать подходы к автобусам землёй. А скоро начнутся дожди. А трава нескоро вырастет на этой земле», — беспокоятся наши читатели.

Первомайский сквер Фото: читатель НГС

«Ограждение Первомайского сквера как будто не в третьем по величине городе, а в захолустной глубинке», — пишет читатель Дмитрий.

Типичное Левобережье Фото: читатель НГС

Каких только ужасов не присылают из Левобережья. Так там выглядят дворовые проезды.

Тротуары на Новогодней Фото: читатель НГС

«Фото разбитого до ужаса тротуара по ул. Новогодней, ломай ноги не хочу. Тротуар по другую сторону проезжей части, у НГТУ, был отремонтирован, это заметно, а здесь, видимо, горожане обойдутся», — пишет нам читательница Татьяна.

Опасные ямы на Троллейной Фото: читатель НГС

«Возле дома по ул. Троллейная, 71 возле дорожки, по которой ходят дети, вырыли по бокам два погреба, образовались опасные ямы. ЖЭУ халатно относится к своей работе, им делали многократные звонки, никаких действий с их стороны не последовало. На фото опасная тропинка по середине, осыпается с двух сторон», — беспокоится Роман.



Вечное мёртвое дерево на площади Калинина Фото: читатель НГС

«Прошёл год с моей прошлой публикации про засохшие липы на площади Калинина. Как стояли мёртвые деревья у остановки так и стоят. Где хозяин города, на Мальдивах? Почему у нас здоровые и зелёные деревья сносят на ура, а сухостой на центральной площади никому не нужен?!» — ведет наблюдение Владимир.

Дерево на детской площадке Фото: читатель НГС

«В середине июля при ливневых дождях и штормовом ветре на детской площадке, находящейся между домами по улице Тимирязева, 73 и 75, завалилось дерево. До сих пор дерево коммунальными службами не убрано. Детская площадка находится в плачевном состоянии. Идя в детский сад, нужно проходить под завалившимся деревом или через траву, которая с рост ребенка. Кругом кучи мусора», — жалуется Татьяна.

Улица Чаплыгина Фото: Дмитрий Косенко

И снова наша познавательная страничка о прогулках по Тихому центру. Улица Чаплыгина от Красного до Советской — это набор разбитых ям, где можно сильно приложиться колесом, каких-то торчащих колодцев, колеи, перепада дорожного покрытия. И это напротив офиса богатейшей энергетической компании — скинулись бы на пару лопат асфальта что ли.

Полигон для проверки подвески авто Фото: читатель НГС