«Где дороги?»: Первомайский сквер пришел в упадок, а на Большевичке навалили земли — даёшь пыль!

Земля на Большевистской
Фото: читатель НГС
В новом, 39-м выпуске проекта «Где дороги?»: новые источники пыли в Новосибирске, убогое ограждение Первомайского сквера, ужасы Левобережья и мёртвое дерево на площади Калинина.
«Откуда пыль в городе? Идёт реконструкция улицы Большевистской. Остановки «Инструментальный завод» и «Лента». Хотят засыпать подходы к автобусам землёй. А скоро начнутся дожди. А трава нескоро вырастет на этой земле», — беспокоятся наши читатели.
«Ограждение Первомайского сквера как будто не в третьем по величине городе, а в захолустной глубинке», — пишет читатель Дмитрий.
Каких только ужасов не присылают из Левобережья. Так там выглядят дворовые проезды.
«Фото разбитого до ужаса тротуара по ул. Новогодней, ломай ноги не хочу. Тротуар по другую сторону проезжей части, у НГТУ, был отремонтирован, это заметно, а здесь, видимо, горожане обойдутся», — пишет нам читательница Татьяна.
«Возле дома по ул. Троллейная, 71 возле дорожки, по которой ходят дети, вырыли по бокам два погреба, образовались опасные ямы. ЖЭУ халатно относится к своей работе, им делали многократные звонки, никаких действий с их стороны не последовало. На фото опасная тропинка по середине, осыпается с двух сторон», — беспокоится Роман.
«Прошёл год с моей прошлой публикации про засохшие липы на площади Калинина. Как стояли мёртвые деревья у остановки так и стоят. Где хозяин города, на Мальдивах? Почему у нас здоровые и зелёные деревья сносят на ура, а сухостой на центральной площади никому не нужен?!» — ведет наблюдение Владимир.
«В середине июля при ливневых дождях и штормовом ветре на детской площадке, находящейся между домами по улице Тимирязева, 73 и 75, завалилось дерево. До сих пор дерево коммунальными службами не убрано. Детская площадка находится в плачевном состоянии. Идя в детский сад, нужно проходить под завалившимся деревом или через траву, которая с рост ребенка. Кругом кучи мусора», — жалуется Татьяна.
И снова наша познавательная страничка о прогулках по Тихому центру. Улица Чаплыгина от Красного до Советской — это набор разбитых ям, где можно сильно приложиться колесом, каких-то торчащих колодцев, колеи, перепада дорожного покрытия. И это напротив офиса богатейшей энергетической компании — скинулись бы на пару лопат асфальта что ли.
Шикарная дорога в Новосибирске для тестирования подвески автомобиля. Настоящий полигон.
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