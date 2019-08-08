«Разрыв шаблона — в одежде и на пляже»: откровения сибирячки, которая купается только в буркини

Думаю, можно пересчитать по пальцам людей в столице Сибири, которые знают слово «буркини» и легко ответят, что это. А между тем это всего лишь разновидность купальника. Точнее, костюма для купания. Он шьется из такой же ткани, что и обычные купальники, но закрывает всё тело. Состоит из брюк или лосин и удлиненной туники с длинным рукавом.

Буркини изобрели для мусульманок, но его нередко приобретают женщины других конфессий, не желая публично оголяться или из косметических соображений.

Я не большой любитель пляжного отдыха, но, конечно, иногда бывала на пляже. До 2013 года одевалась, как все, носила обычные сплошные или раздельные купальники. Но когда в мою жизнь вошла более закрытая одежда (длинные юбки, платок), даже мысли не было о том, чтобы раздеться на пляже. Поэтому несколько лет просто иногда прогуливалась по берегу в обычной одежде.



Про приобретение буркини уже не раз задумывалась, но так как они стоят весьма ощутимо (6000–7000 рублей), покупка откладывалась. Но оказавшись прошлым летом во время поездки в ситуации, когда на крыше гостиницы есть бассейн, а я не могу купаться из-за отсутствия буркини, решила планово им обзавестись. Я долго искала подходящий вариант среди готовых в интернет-магазинах (мне кажется, у нас в городе их нет в продаже), но так и не смогла найти по своему вкусу. Плюс у меня нестандартная фигура, поэтому был риск, что будет не очень хорошо сидеть. А при такой цене рисковать не хочется. Поэтому я решила, что нужно шить. Но скажу честно, после купания я подумала, что стоит купить.

У нас в России есть несколько фирм, кто шьет такие костюмы. Обычно в Москве и Казани. Можно и по интернету заказать. Но они сшиты по самым строгим нормам шариата. Турецкие же фирмы делают более демократичные фасоны, поэтому я думаю заказать на турецком сайте. Кстати, хочу заметить, что в мире существует ещё средний вариант. Обычно его носят соблюдающие иудейки. А также он может понравиться тем, кто просто хочет не сильно оголяться на пляже. Это майка с рукавом до локтя и штаны до колена. Отличие от обычных футболки и велосипедок в специальном материале.

Стилист обновила купальник на известных пляжах и бассейнах города Фото: архив НГС

В первый раз мы с подругой выбрались на пляж в теплый, но не жаркий день и ближе к вечеру. Свежий ветерок обдувал так, что даже в таком костюме я подмерзла. Поэтому до бассейна дело не дошло. Просто посидели на шезлонгах и прогулялись по территории. Ни одного взгляда, никакой особой реакции.

Благодаря нашей переменчивой погоде второй выезд случился очень не скоро. Зато это был жаркий погожий день на живописном берегу. Сменив одежду на пляжную в тесной кабинке раздевалки (она явно не рассчитана на такое основательное переодевание), я почувствовала на себе взгляды. Любопытствующие, но в пределах приличия. Пальцами никто не тыкал, головы не сворачивали. Просто обращали внимание. Оно и понятно — не каждый день на наших пляжах такое. Купаться в буркини было комфортно и легко. Не хотелось выходить. Высох костюм относительно быстро. При температуре +28 и легком теньке первые признаки просыхания я заметила через 15 минут, а почти полное случилось минут через 40 после выхода из воды. После этого уже начало становиться жарко и снова захотелось купаться.

Бассейн «Ремикс» мы тоже опробовали ради такого случая. Ребенок, плавая рядом со мной, глянул немного удивленно.

Думаю, это всё же разрыв шаблона — в одежде и на пляже.

Вопросов и косых взглядов от персонала тоже не было. Кстати, заметила одну женщину, которая купалась в рубашечке поверх обычного купальника. Но на практике в таком костюме нашелся минус — он облегает тело в первые моменты после выхода из воды. Я сейчас начала опрос тех, кто тоже купается в буркини (наших российских женщин, далеко не всегда мусульманок). Может быть, какие-то экземпляры способны совсем не прилипать. И еще я слышала, что в зависимости от типа воды, пресная или соленая, материал немного по-разному ведет себя. При выходе из Обского моря костюм прилип на считанные секунды, после того как я его поправила рукой (отлепила), все стало нормально. А вот при выходе из бассейна было хуже. Там же резко поднимаешься из воды. Выходом оказалось парео, которым меня выручила подруга. Но через пару минут мне уже удалось вернуться в нормальный вид. Обычно к буркини идет шапочка из того же материала. Но я пока предпочла повязывать обычный легкий платочек. Так как я купаюсь немного и просто стараюсь не окунать голову, то вполне хорошо.

А вас бы удивила женщина на пляже в буркини?