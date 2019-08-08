Ненужный город: колонка журналиста НГС — о том, почему городская история оказалась под угрозой

Ровно год назад на левом берегу начали сносить кинотеатр «Металлист», но работы удалось остановить — с тех пор полуразрушенное здание находится в подвешенном состоянии, а с городских улиц постепенно исчезают другие потенциальные памятники

Новосибирск — город, безусловно, молодой. Эта молодость, с одной стороны, нам на руку (перефразируя расхожую шутку: нам всего 126, у нас ещё всё впереди), с другой — очень мешает восприятию города с точки зрения истории. Ну какая там история, часто пишут комментаторы НГС, чем нам тут гордиться-то. Вот в столицах — там да, там улицы не только последнего, но и всех предыдущих царей помнят.

Купеческие дома с искусной резьбой горожане воспринимают как хибары, которым не место в центре Новосибирска. Конструктивистский минимализм, который приводит в восторг заезжих архитекторов и редких туристов, — как некрасивые, ничем не примечательные коробки. Если что и может затронуть какие-то струны в душе среднего новосибирца — так это сталинский ампир. И то неясно — из чувства прекрасного или по инерции.



Каких-то конкретных требований к городской достопримечательности никто никогда не формулировал. Это не может быть возраст — ведь мы так легко соглашаемся на снос целой купеческой улицы конца позапрошлого века. Красота изначально субъективна. Важность того или иного исторического события сейчас вообще зависит от политической повестки.

И что в таком случае мы оставим потомкам, кроме оперного театра?

Это пренебрежение к истории будто в воздухе витает. Именно оно в первую очередь — главная причина сноса даже признанных памятниками зданий и перестраивания до неузнаваемости тех, что ещё остались. Зачем сохранять то, что не интересно ни чиновникам, ни самим горожанам. Это не обошло даже пресловутый оперный театр, работы в котором безрезультатно критикуют уже не первый год, но сделать ничего не могут: с ремонтом, хоть и совершенно не соответствующим зданию, ведь лучше, чем без ремонта? По такому же принципу отремонтировали и главный новосибирский вокзал.

Памятники, конечно, нужно приспосабливать к современным реалиям. В частности, для того, чтобы они не висели на балансе мёртвым грузом, а могли себя окупать, были безопасными и комфортными. Оттого что люди будут жить или работать в человеческих условиях, историческая атмосфера не испортится. Это может быть, в том числе, смена назначения здания: как кинотеатр «Космос» сегодня превращают в спортцентр, так и кинотеатр «Металлист» или скандальный ЖАКТ на Каменской могли бы стать чем-то новым, кроме стройплощадки очередной высотки.



В Новосибирске провисают самые важные звенья цепочки сохранения городской истории. Во-первых, огромное количество зданий могут быть признаны ценными, но инициировать этот процесс инспекция по охране памятников не может — должен быть обязательно тот, кто самостоятельно соберёт всю необходимую информацию о здании и приложит к просьбе сохранить тот или иной дом целый пакет документов.

Во-вторых, у нас нет действительно жёсткого контроля — государственного и общественного — за тем, какие работы ведутся и как. В результате здания теряют в том числе и важные элементы, которые могли бы многое рассказать о времени, в которое они были построены: декор, особенности планировки, благоустройство территории, которое часто предусматривалось архитекторами на старте.

Есть и другая проблема: в России ремонт исторических зданий могут проводить только лицензированные организации, прошедшие торги — то есть предложившие самую низкую цену за свою работу. Но то, что у организации есть лицензия, не гарантирует, что у каждого наёмного рабочего есть нужные квалификация и опыт, а низкая стоимость работ часто гарантирует скорее обратное. И в итоге, как при скандальных реставрациях в Москве и Петербурге, вместо искусной мозаики мы видим поделку, а вместо красивой скульптуры — карикатуру.



Руководитель областной инспекции по охране объектов культурного наследия Елена Медведева на круглом столе о приспособлении памятников архитектуры под современные нужды призналась, что придерживается «презумпции добросовестности»: подрядчики бывают разные, а не ошибается только тот, кто ничего не делает. Инспекция, разумеется, наказывает за недобросовестную работу. Но лепнину (барельеф, фреску, мозаику) это не вернёт.

Академик Геннадий Чибряков говорит, что беда Новосибирска — в управлении, непрофессиональном и даже невежественном. Но винить во всём руководство — это так просто. Не быть равнодушным к тому, что происходит за стенами твоей отремонтированной квартиры, не только в комментариях к статьям — гораздо сложнее.



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