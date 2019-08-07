Исповедь водителя автобуса: «Никакого уважения к нам нет. Читаешь комментарии — все такие плохие»

Уже 13 лет как я работаю водителем общественного транспорта. 9 лет работал на 28-м маршруте, и вот уже пятый год здесь, на 60-м. Близко к дому гараж, автобусы в нашем парке — одни из лучших в городе. Для меня это лучше, чем ехать по трассе на грузовике. Там один и тот же темп — едешь, едешь куда-то. А здесь нет. Отработал день, автобус посмотрел, поставил, помыл. На следующий день сел, разулся, в салоне чистота, порядочек.

Остаются у нас самые стойкие, потому что проблем полно, не каждый выдержит. Взять наши конечки. Ту же Затулинку, Полевую, где отстойник. Сейчас на улице солнце, жара — мы задыхаемся там в пыли. Чуть маленько дождь — мы тонем там в болоте, невозможно из кабины вылезти. На Затулинке хотя бы есть туалет, где кран, там можно руки помыть, умыться. На Дюканова этого нет. Плиты там положили, и больше никаких условий, только деревянный туалет, который весь светится. Он стоит на брёвнах, в него заходишь, он качается — такое ощущение, что сейчас упадешь в яму вместе с этим туалетом.



Наверное, всё это можно решить, но не получается почему-то уже несколько лет. Мне просто кажется, что никому это всё не надо.

Водители молчат — значит, всё хорошо. Возмущаются — тогда кто-то придёт, посмотрит, скажет, что денег нет, извините, до свидания.

Пробки с каждым годом всё длиннее. В пробках никакого уважения к общественному транспорту нет. Водители едут и не думают, что в салоне может быть его мама, бабушка, тётя, дядя. Подрезают, возмущаются, когда с остановки, к примеру, выезжаешь. Подрезали, я по тормозам, бабушка упала — виноват я.

Пассажиры говорят, что стоим долго. А что значит долго? Иногда заезжаю на «СовСибирь», вижу, по пешеходному переходу идёт бабушка с тележкой, костылём тебе машет, чтобы я дождался. Всё, начинается: «Почему так долго стоим, вы постоянно стоите». Весь негатив, всё, что на работе не так, все проблемы — это выплёскивают на водителя и кондуктора.

У меня была такая ситуация — с улицы Дюканова утром выход в 6:38, я в 6:38 тронулся с конечной, в 6:40 поступила жалоба в ЦУГАЭТ, что я долго стоял на остановке. За две минуты где бы я успел постоять? Или помню, когда работал на 28-м маршруте, мне два раза подряд за десять минут звонил диспетчер, говорил, что у меня в салоне кто-то жалуется. Первая жалоба — потому что я медленно еду. Я ускорился, побыстрее поехал. Вторая жалоба была — что я «летаю».



У меня по маршруту есть остановка «Кристалл». Вот там всегда будешь виноват. Остановка маленькая, метров десять, там места хватит только троллейбусу и автобусу, а дальше забор. Стоишь, ждёшь, когда транспорт отъедет, а народ уже тебе тарабанит: что не выпускаешь. А ты двери открыл — «трёшка» [3000 рублей] штраф. И каждый четверг приезжают транспортные инспекции, проверяют. А там маршруты: 4-й троллейбус, 8-й троллейбус, 6-й автобус, 14-й автобус, 4-й автобус, 60-й автобус и плюс ещё маршрутки. Все на одну маленькую остановку. Иногда хочется сказать ревизору: «Зайди в салон, послушай, что у меня там творится». А я что сделаю? В итоге у всех виноват. Мы сколько раз просили: «Уберите забор». Нет.

Столько негатива вокруг. Читаешь комментарии: водители такие плохие, врачи плохие, полиция плохая. Для всех все плохие. Что люди хотят от жизни, я не знаю.

Все автобусы я знаю по номерам. Впереди едет автобус, я знаю, какой это маршрут, кто за рулем, у меня есть номер телефона водителя. Я могу созвониться с ним, объяснить ситуацию — где-то пробка, где авария. Он мне тоже позвонит, скажет. А молодые приходят, и, чтобы со всеми познакомиться, нужно как минимум полгода, чтобы войти в эту колею, понять, как работать.



А дефицит водителей почему? Просто молодым тяжело получить категорию и дорого. Не у каждого молодого человека после армии, например, найдётся 60 тысяч наличкой, чтобы их отдать за курсы и время — полгода, чтобы отучиться на категорию Д. А организация зачем будет учить? Он потом неделю–две поработает, скажет, что всё это не надо, развернётся и уйдёт.

Так что главное, что нужно молодым, — это терпение. Если действительно хочет работать в этой сфере, надо понять эту всю работу, и потом будет легче. Это как в армии — первые три месяца тяжело, а потом привыкаешь, нормально, так же и здесь. 31 января мы даже пассажирам мандаринки раздавали.



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