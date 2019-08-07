Разденут любую: рассматриваем 7 знойных новосибирских мачо в деталях (очки не понадобятся)

Про сибирских красоток редакция НГС пишет довольно часто. Дамы в купальниках и нижнем белье с подтянутыми формами привлекают читателей и особенно комментаторов, но при этом одновременно вызывают диссонанс — а где же сибирские красивые мужчины? Вы просили — мы сделали. Корреспондент SHE.НГС пообщалась с фитнес-тренерами и самыми обычными парнями, которым просто нравится спорт. Они рассказали, сколько раз ходят в зал и что именно делают, чтобы без лишней скромности демонстрировать свои формы и привлекать женские взгляды в жару у бассейна.





Игорь Кибанов (27 лет) основательно занимается спортом — триатлон, бег, плавание, велосипед, зимой сноуборд. Поднялся на вершину Эльбруса в 2016 году, а в 2017 году участвовал в соревнованиях Ironman. Молодой человек говорит, что для того, чтобы поддерживать себя в форме, ему достаточно регулярно подстригаться.



«Спорта становится больше, когда работы становится меньше. Тогда же обычно я начинаю перемещаться по планете и делюсь своим опытом путешествий в Instagram», — говорит Игорь.

Действительно, профиль пестрит яркими фотографиями с разных уголков планеты — не так давно Игорь отдыхал на Филиппинах и плавал рядом с акулой: «Она не ест мясо, только планктон», — уточнил путешественник.

Михаилу Запороцкому 25 лет, он работает косметологом.

Михаил регулярно посещает зал и говорит, что совершенствует свое тело во благо здоровья.



Андрей Севастьянов уже 5 лет работает в сфере фитнеса. В спорте молодой человек с 8 лет — в прошлом он профессиональный спортсмен и мастер спорта по греко-римской борьбе.



«Сейчас мое хобби — работа. Я сертифицированный тренер и нутрициолог, мне нравится помогать людям наладить сбалансированное питание, обрести фигуру мечты, полюбить свое отражение в зеркале и обрести уверенность в себе», — говорит Андрей SHE.



Сейчас спортсмен выступает на соревнованиях по кроссфиту и говорит, что в большей степени из-за них столько тренируется и поддерживает себя в форме. Ему важно быть примером для своих подопечных, в которых, по его словам, он вкладывает очень много.

Василий Щегорец (32 года) работает в магазине по продаже и ремонту Apple-техники. Фитнес считает своим хобби и говорит, что оно сопровождает его ещё со времен школы.

Василий посещает зал, даже несмотря на усталость после работы Фото: Василий Щегорец

«В зал стараюсь ходить 3 раза в неделю, в независимости от того, устал я на работе или нет. На тренировках, наоборот, я заряжаюсь энергией и черпаю силы. Это хороший способ борьбы с агрессией. Занимаюсь для себя, уважаю свой организм и своё тело. Не курю и не употребляю алкоголь, летом стараюсь больше гулять», — говорит Василий.

Алексей Попов (27 лет) занимается развитием франшизных сетей и работает маркетологом, а ещё, судя по профилю в Instagram, любит фотографироваться.



Алексей практически каждый день бегает: «В парке, по городу, неважно где, после 10 лет занятий лыжными гонками не представляю жизнь без спорта и тем более бега».

Молодой человек тренируется 4–5 раз в неделю в зале, плюсом к бегу, и говорит, что мотивация проста: «Стараюсь становиться лучше, чем вчера, сравниваю свою форму лишь с собой. Плюс постоянные тренировки держат в тонусе мышцы и поддерживают эластичность кожи».

Алексей Климюк (26 лет) работает исключительно в сфере спорта — ведет групповые и персональные тренировки, кроме того, выступает на соревнованиях и развивает свой собственный проект по тренировкам для девушек в домашних условиях.

Алексей говорит, что его физическая форма — это следствие образа жизни, а не основная цель. «Основная цель — постоянное совершенствование своих физических возможностей и чемпионство в кроссфите».



Алексей Бареев (27 лет) тоже занимается кроссфитом — направление явно популярно, как среди мужчин, так и среди женщин. В своем профиле в Instagram он пишет: «Подсажу на бёрпи, персональный пинок под ленивый зад». Когда тренер с юмором, занятия явно проходят чуточку полегче.

Алексей — профессиональный тренер по кроссфиту Фото: Алексей Бареев

Корреспонденту Алексей сказал: «Помимо работы моим основным увлечением является моя семья».

