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Разденут любую: рассматриваем 7 знойных новосибирских мачо в деталях (очки не понадобятся)

Эти мужчины как будто материализовались из жарких женских фантазий и сразу взялись за штангу

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Алексей Попов (слева) занимается спортом более 10 лет<br>Михаил Запороцкий (справа) тренируется для здоровья

Алексей Попов (слева) занимается спортом более 10 лет
Михаил Запороцкий (справа) тренируется для здоровья

Фото: Алексей Попов / Михаил Запороцкий

Про сибирских красоток редакция НГС пишет довольно часто. Дамы в купальниках и нижнем белье с подтянутыми формами привлекают читателей и особенно комментаторов, но при этом одновременно вызывают диссонанс — а где же сибирские красивые мужчины? Вы просили — мы сделали. Корреспондент SHE.НГС пообщалась с фитнес-тренерами и самыми обычными парнями, которым просто нравится спорт. Они рассказали, сколько раз ходят в зал и что именно делают, чтобы без лишней скромности демонстрировать свои формы и привлекать женские взгляды в жару у бассейна. 


Игорь Кибанов (27 лет) основательно занимается спортом — триатлон, бег, плавание, велосипед, зимой сноуборд. Поднялся на вершину Эльбруса в 2016 году, а в 2017 году участвовал в соревнованиях Ironman. Молодой человек говорит, что для того, чтобы поддерживать себя в форме, ему достаточно регулярно подстригаться. 

«Спорта становится больше, когда работы становится меньше. Тогда же обычно я начинаю перемещаться по планете и делюсь своим опытом путешествий в Instagram», — говорит Игорь.

Действительно, профиль пестрит яркими фотографиями с разных уголков планеты — не так давно Игорь отдыхал на Филиппинах и плавал рядом с акулой: «Она не ест мясо, только планктон», — уточнил путешественник. 

Михаилу Запороцкому 25 лет, он работает косметологом. 

Михаил регулярно посещает зал и говорит, что совершенствует свое тело во благо здоровья.

Андрей Севастьянов уже 5 лет работает в сфере фитнеса. В спорте молодой человек с 8 лет — в прошлом он профессиональный спортсмен и мастер спорта по греко-римской борьбе. 

«Сейчас мое хобби — работа. Я сертифицированный тренер и нутрициолог, мне нравится помогать людям наладить сбалансированное питание, обрести фигуру мечты, полюбить свое отражение в зеркале и обрести уверенность в себе», — говорит Андрей SHE.

Сейчас спортсмен выступает на соревнованиях по кроссфиту и говорит, что в большей степени из-за них столько тренируется и поддерживает себя в форме. Ему важно быть примером для своих подопечных, в которых, по его словам, он вкладывает очень много. 

Василий Щегорец (32 года) работает в магазине по продаже и ремонту Apple-техники. Фитнес считает своим хобби и говорит, что оно сопровождает его ещё со времен школы. 

Василий посещает зал, даже несмотря на усталость после работы

Василий посещает зал, даже несмотря на усталость после работы

«В зал стараюсь ходить 3 раза в неделю, в независимости от того, устал я на работе или нет. На тренировках, наоборот, я заряжаюсь энергией и черпаю силы. Это хороший способ борьбы с агрессией. Занимаюсь для себя, уважаю свой организм и своё тело.  Не курю и не употребляю алкоголь, летом стараюсь больше гулять», — говорит Василий.

Алексей Попов (27 лет) занимается развитием франшизных сетей и работает маркетологом, а ещё, судя по профилю в Instagram, любит фотографироваться.

Алексей практически каждый день бегает: «В парке, по городу, неважно где, после 10 лет занятий лыжными гонками не представляю жизнь без спорта и тем более бега».

Молодой человек тренируется 4–5 раз в неделю в зале, плюсом к бегу, и говорит, что мотивация проста: «Стараюсь становиться лучше, чем вчера, сравниваю свою форму лишь с собой. Плюс постоянные тренировки держат в тонусе мышцы и поддерживают эластичность кожи».

Алексей Климюк (26 лет) работает исключительно в сфере спорта — ведет групповые и персональные тренировки, кроме того, выступает на соревнованиях и развивает свой собственный проект по тренировкам для девушек в домашних условиях. 

Алексей говорит, что его физическая форма — это следствие образа жизни, а не основная цель. «Основная цель — постоянное совершенствование своих физических возможностей и чемпионство в кроссфите».

Алексей Бареев (27 лет) тоже занимается кроссфитом — направление явно популярно, как среди мужчин, так и среди женщин.

В своем профиле в Instagram он пишет: «Подсажу на бёрпи, персональный пинок под ленивый зад». Когда тренер с юмором, занятия явно проходят чуточку полегче. 

Алексей — профессиональный тренер по кроссфиту

Алексей — профессиональный тренер по кроссфиту

Корреспонденту Алексей сказал: «Помимо работы моим основным увлечением является моя семья». 

А вам кто больше приглянулся? Поделитесь мнениями в комментариях под статьей.

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КОММЕНТАРИИ (60)

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7 авг 2019 в 00:23

Все таки отдает каким то гомосексуализмом статейка не все герои конечно но в целом. Что ж будем толерантными сутра на турник хотя бы

Барышня
7 авг 2019 в 00:44

Фу, сколько самолюбования. Мальчики-у зеркала крутяльчики.

Анонимно из Канады
7 авг 2019 в 00:25

Парень с наколками в душе случайно мыло не уронил?