«Родственники привозят два КамАЗа»: новосибирцам подкидывают кабачки. НГС узнал, что с ними делать

Главная национальная идея России (ну или как минимум Сибири) в августе: «Надо кому-то сбагрить кабачки». Растут они дружно, урожай каждый год богатый, и в конце лета в офисах начинается извечная игра «А вам кабачки случайно не нужны?». Некоторые новосибирцы даже устроили в соцсетях традиционное обсуждение: что можно приготовить из этого овоща. НГС вышел на улицы города и попросил горожан рассказать, как они страдают от переизбытка кабачков, с чем и как их готовят и почему год от года весь город страдает от полезного, казалось бы, овоща.

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Татьяна, работает в сфере финансов: «У бабушки есть свой огород: она выращивает кабачки, у неё их очень много, и она раздаёт нам и всем своим друзьям. Мне рецепты нетрудно придумывать: сейчас для этого совершенно много есть способов, чтобы узнать их, — в первую очередь интернет, где можно найти много разных рецептов и приготовить кабачки по-новому, вкусно. У меня дети очень любят оладьи из кабачков: они традиционно готовятся как обычные оладьи, просто добавляются туда кабачки натёртые. А я люблю тушёные кабачки с курицей, яйцами и помидорами. Кабачки очищаются, нарезаются кубиками, тушатся. Туда добавляется нарезанная морковь, лук, филе куриное и помидоры. Всё это можно сдобрить различными приправами, базиликом».

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Алексей, работает в сфере телекоммуникаций: «Бывает такое, что у родителей, как у многих, большой урожай кабачков нарастает и приходится между делом предлагать друзьям, знакомым. Как часто? Наверное, каждый год помаленечку, так скажем. А так, чтобы у друзей принимать кабачки — наверное, реже, но бывает.

Такой момент: всегда есть понимание и желание посадить поменьше, но есть же успешные всходы, есть неуспешные, и сложно предугадать в итоге, сколько нужно посадить, чтобы и хватило, и не осталось. Поэтому методом уменьшения каждый год потихонечку уменьшают, но пока природа берёт своё и их становится больше в какой-то момент, чем ожидали. Ой, я люблю кабачки на гриле: кабачочек порезать кружочками, в маслице его со специями обмакнуть — и на гриль. Можно на открытом огне, как на углях, а можно дома, на электрическом гриле. Мне и так, и так нравится».

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Аня, экономист: «Я бы не советовала сбагрить [урожай], я бы посоветовала кабачки положить на гриль и приправить маслом с травами, а можно просто отдать нам, можно отдать в зоопарк, можно, если мы, например, говорим про тыквы, можно отдать на Хеллоуин, или кабачки, которые похожи на тыквы, можно отдать в рестораны. Я много что жарю на гриле, мне нравится именно этот способ приготовления. У некоторых хозяек хорошо получаются оладушки из кабачков, можно туда добавить яблочко, например, для вкуса».



Фото: Густаво Зырянов / НГС

Александр, предприниматель: «Нам да, постоянно пытаются [сбагрить кабачки] родственники в основном. Неожиданно: приезжаем в гости к родственникам, к родителям, например, и когда собираемся назад, нам собирают пакетик с дачи, так сказать, в том числе и с кабачками. Ненавязчиво навязывают, назовём это так».

Анастасия с дочкой Фото: Густаво Зырянов / НГС

Анастасия, индивидуальный предприниматель: «Да, мы с этим очень часто сталкиваемся, потому что свекровь на даче выращивает обычно очень много и не понятно, что с ними делать в конце: кабачковую икру вроде уже наделали и нажарили их и ничего с ними делать не хочется больше. Раздаю знакомым, знакомым знакомых и знакомым знакомых знакомых. В WhatsApp в группе иногда пишу. Но так обычно через знакомых удаётся пристроить весь урожай. Я люблю жаренные кабачки в духовке и сверху фарш».

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Валентина Петровна, пенсионерка: «У меня нет дачи, земли, поэтому у меня нет возможности что-то посадить, вырастить. Конечно, друзья делятся при возможности. Я очень люблю кабачки, я вообще предпочитаю овощи. Меньше мяса, поэтому я люблю рыбу и овощи. Кабачки в течение сезона очень активно использую в своём меню.

Например, очень вкусно кабачки нарезать кубиками небольшими, обжарить на сильном огне на сковородке, прям на сильном огне, до золотистой корочки, быстро их переворачивая. Потом, сняв их с жара, посыпать молотым орехом и посыпать укропом зелёным. Ну очень вкусно и необычно, пикантно. Можно ещё завернуть рулетики: нарезать длинными пластинками, обжарить, а во внутрь — это уже дело фантазии. Вы можете положить всё что угодно, начиная от ветчины, фарша, а можно овощи, например, баклажаны, перец или кусочек шпика какого-то. Завернуть рулетиком, проткнуть палочкой, а сверху смазать майонезом или сметаной. Настолько нежно, вкусно, необычно, калорийно, я так полагаю».

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Юлия, студентка: «Наша семья очень любит кабачки, у меня есть родственники в деревне, которые отдают нам кабачки. Я очень люблю сама готовить тушёные кабачки, а моя мама готовит оладушки из кабачков с помидорками. А блюда новые, наверное, не изобретаем, потому что всё самое вкусное — это хорошо уже заготовленные рецепты, которые с каждым годом все в принципе готовят».

Евгения — слева, Татьяна — справа Фото: Густаво Зырянов / НГС

Евгения, студентка, Татьяна, домохозяйка: «Не часто, но бывает, что знакомые пытаются отдать нам кабачки. Жарим, парим, тушим, делаем оладьи, закуски. Кабачки очень любим: они очень полезные, всем советуем».

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Наиля, компьютерный оператор: «У меня есть соседи, у которых нет дачи, и они всегда очень рады получить кабачки. И потом мы же всегда делаем заготовки в том числе, поэтому мы перерабатываем. В этом году, к сожалению, не очень много, а обычно да — хватает двум–трём подружкам и соседям по площадке. А мы их садим всего пять кустиков — казалось бы, совсем чуть-чуть, но вырастают. Мы просто не успеваем снимать их в маленьком размере, когда они вот такие. Они вырастают такие поросята, и потом думаешь, что же с ними делать. Я очень люблю делать лодочки из кабачков, фаршированные мясом, когда разрезается кабачок вдоль, выковыривается серединка и туда мяско, помидорки сверху и в духовку. А ещё быстрее это делать в микроволновке — 20 минут и готово. Лёгкая такая и нежирная пища для лета как раз».

Тимофей — слева, Михаил — справа Фото: Густаво Зырянов / НГС

Тимофей Гончаров, работает на железной дороге: «Я люблю кабачки и блюда из них. Любимое — фаршированные кабачки с мясом». Михаил Гончаров, работает на железной дороге: «Я не люблю кабачки, я в принципе люблю мясо. Кабачки — ну ладно, если с мясом, тогда тоже буду. Если одни кабачки, то нет».



Фото: Густаво Зырянов / НГС

Артём, музыкант: «Да, обычно это происходит так, что просто родственники такие: "Ну мы сейчас приедем", ты такой: "Да, приезжайте". Привозят два КамАЗа кабачков. После этого ты просто звонишь им через неделю, говоришь: "Я к вам в гости", они такие: "Да, давай приезжай". И ты им привозишь уже один КамАЗ кабачков. Потому что иногда что-то съедаешь, иногда тоже так раздаёшь, и в принципе такой обмен происходит. Никто особо не замечает, все привыкли. А потом они уже просто путешествуют по миру — когда у кабачков жизнь интереснее происходит, чем у меня».