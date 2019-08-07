Путин отказался от «Мерседеса» S-класса: в Новосибирске такие распродают по цене «Логана»

К середине 2019 года президент России Владимир Путин окончательно отказался от служебного Mercedes-Benz S-класса, пересев на отечественный лимузин «Аурус Сенат». Формально «Аурус» стал новой машиной Путина с 7 мая 2018 года, когда прошла инаугурация, но во многие заграничные поездки для президента ещё возили старый добрый S-класс в кузове W221. Затем уже и за границу начали возить «Аурус», а Mercedes-Benz c президентским штандартом окончательно исчез из кадров трансляций. Что это был за автомобиль и за сколько сейчас можно купить подержанный S-класс «как у Путина» — в обзоре НГС.АВТО.

Владимир Путин передвигался на автомобилях Mercedes-Benz с самого начала своего правления, с 2000 года, но дольше всего его возил Mercedes-Benz S-класса в кузове W221 (выпуск с 2005 года), он же стал и последней иномаркой президента. Для Путина была закуплена бронированная удлиненная версия Pullman, но иногда его возили и на обычном «коротком» S-классе. Мало того, президент частенько и сам садился за руль S-класса — он известный любитель поводить машину.

S-класс в кузове W221 в Новосибирске, визит Путина в феврале 2018 года Фото: Александр Ощепков

Удивительно, но факт — Путин никогда не ездил на самом последнем поколении S-класса в кузове W222, вышедшем в 2013 году, он так и довольствовался старой машиной — может, экономили бюджетные деньги? Между тем старые «Мерседесы» W221, которым уже по 10 лет и более, продолжают использоваться в президентском кортеже как машины сопровождения — это можно увидеть на кадрах трансляций, в последних записях кортежа на YouTube. Купить себе Mercedes «как у Путина» — поступок отважный, ведь содержание премиального седана потребует значительных расходов, хоть и стоит сам автомобиль даже меньше миллиона рублей.

Mercedes-Benz S-класса 2008 года Фото: auto.ru

Вот, например, экземпляр 2008 года с пробегом 175 000 км за 895 000 рублей. Седан оснащен 5,5-литровым 388-сильным двигателем, автоматом, полным приводом. Множество опций — кожаный салон, климат, электроприводы, мультимедиа, биксенон, люк и так далее.

Салон Mercedes-Benz S-класса Фото: auto.ru

Выглядит машина достойно, а владелец утверждает, что с 2010 года седан в одних руках и денег на обслуживание не жалели.

Mercedes-Benz S-класса 2013 года Фото: auto.ru

Можно поехать в Москву и поискать там автомобиль посвежее, уже нашего десятилетия. Например, S-класс 2013 года выпуска с пробегом 148 000 км стоимостью 1 235 000 рублей. Машину перепродает официальный дилер Mercedes-Benz, он обещает отличное состояние и отсутствие вложений. Этот автомобиль оснащен более скромным 3,5-литровым 306-сильным мотором — налог и бензин обойдутся дешевле.

Удлиненный Mercedes-Benz Pullman Фото: auto.ru

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