«423 миллиона — это крайне мало». В СГК объяснили, почему подняли тарифы на тепло

В середине июля в Новосибирске неожиданно повысили тарифы на отопление — спустя две недели после последнего повышения. Такое решение приняли антимонопольщики после жалобы Сибирской генерирующей компании. В СГК посчитали, что платы за отопление недостаточно для того, чтобы привести в порядок трубы, а те повышения, которые были раньше, устроили чиновники. Вновь выросшие цифры в платёжках новосибирцы встретили враждебно — и устроили митинг. В СГК рассказали, почему и насколько больше новосибирцам придётся платить и куда уйдут эти деньги.

Тарифы на отопление, как и на воду, вывоз мусора и прочую «коммуналку», новосибирцам повысили 1 июля. Новые цены в платёжках рассчитал областной департамент по тарифам ещё в декабре и анонсировал повышение в обоих полугодиях 2019 года. Новый тариф на отопление для новосибирцев с 1 июля должен был составить 1331,35 рубля за гигакалорию. Но в середине июля ФАС по обращению СГК пересчитала тариф и подняла его до 1384 рублей. В правительстве Новосибирской области с решением антимонопольщиков не согласились и подали заявление в Арбитражный суд Москвы. Представители СГК ещё в декабре заявили о том, что будут оспаривать принятые тарифы. Как рассказала сегодня, 6 августа, директор по тарифообразованию СГК Екатерина Косогова, компания обратилась в ФАС, чтобы довести тариф до такой суммы, на которую можно было бы обновить сильно изношенные теплосети города. «Традиционно на перекладку сетей в тарифах было порядка 400 миллионов рублей, и эта сумма не менялась.

423 миллиона — это крайне мало для такого масштабного города как Новосибирск.

Мы говорили об этом в декабре, что 400 миллионов — это смешная цифра. <...> В ноябре 2018 года мы утвердили бюджет на ремонт новосибирских тепловых сетей на 720 миллионов рублей. <...> Средний срок службы труб около 30 лет. Минимальный объём перекладки для того, чтобы каждая труба в итоге была сроком службы меньше 30 лет, это 3,3% от общего количества труб. В нашей стране объёмы перекладки идут на уровне 1–2%, в Новосибирске даже меньше 1%», — пояснила Екатерина Косогова.

Фото: Евгения Бикунова / НГС

По её словам, в этом году тарифы выросли на индекс изменения размера платы граждан — на 3,2%. Это средний индекс — для разных населённых пунктов он может разниться. «1384,74 рубля — эта величина является поводом для митингов. Если из этой величины вычтем ту [1331,35, которую установил департамент по тарифам], которую потребитель считает правильной, выясняем, что речь идёт по сути о 53 рублях.

Митинги у нас с вами из-за 53 рублей.

Это чистый фактор СГК, всё остальное отношения к нам не имеет», — объяснила Екатерина Косогова и добавила, что повышения, которые произошли 1 января и 1 июля, с инициативами компании не связаны — это следствие изменения размера платы граждан и роста НДС. Екатерина Косогова рассказала, из чего состоит тариф, который платят новосибирцы. Основная часть — это топливо, которое СГК покупает у разных организаций. Примерно четверть — это оплата труда. Ремонт от этой суммы составляет всего около 3% — именно за счёт этой строки обычно понижают тарифы на отопление, говорит директор по тарифообразованию, потому что остальные статьи расходов, особенно топливо и зарплаты, понизить нельзя. Налоги в общей сложности занимают треть расходов, включая НДС.

«Мы сейчас бьёмся за то, и в суде будем доказывать, что источник для инвестиций в тарифе должен быть. Если его нет, то можно просто прожигать то, что есть. <...> [Если тариф останется, резких повышений в будущем] не будет, потому что это ровно те суммы средств, которые необходимы для базы ремонтов. Речь идёт о 200 миллионах рублей в год. 200 миллионов рублей в год к 400 миллионам, которые были в тарифе, — это 600 миллионов рублей», — вкупе с другими доходами компании, по словам представителя СГК, перекладку и ремонт теплосетей в городе можно провести, но чтобы привести в порядок все сети на этот тариф, понадобится около четырёх лет.

В СГК заверяют, что на новый тариф можно будет обновить городские теплосети Фото: Густаво Зырянов / НГС

«Мы так и не понимаем, в связи с чем и в какой момент времени те люди, которые производят тепловую энергию, стали врагами. Вроде бы мы производим услугу, которая гораздо более общественно востребована, нежели бензин, нежели связь.

Почему-то восприятие нас складывается исключительно из негативных эмоций.

Может, это в силу того, что мы монополисты, но мы называемся естественными монополистами, потому что это выгоднее потребителю. Да, мы можем нарезать кусочки сетей и отдать разным людям. У каждого предприятия будет свой директор, свой главный бухгалтер, свой юрист, каждый будет сдавать свои расходы в органы регулирования... — и чем это закончится?» — считает Екатерина Косогова.



В СГК также привели данные о тарифах в других городах и регионах. По их данным, в Новосибирске он самый дешёвый. Для сравнения: в Нижнем Новгороде двухставочный тариф с НДС обходится местным жителям в 2913 рублей за гигакалорию, в Москве — 2389 рублей, в Санкт-Петербурге — 2228 рублей. Одни из самых низких тарифов действуют в Самаре — 1448 рублей и в Омске — 1561 рубль, но и они выше, чем в сибирской столице. «Мы бы хотели [создать] либо такую общественную организацию, либо несколько общественных организаций, которые бы с нами проговорили ситуацию: а сколько считается достаточным? То есть, что готовы терпеть люди, чтобы платить меньше? <...> Если мы понимаем, что население недовольно ростом, давайте сдвинемся в другую сторону: какая величина тарифа должна быть правильной?» — резюмировали в СГК и пообещали изучить все, что пишут новосибирцы по этой теме. НГС решил адресовать этот вопрос читателям.

