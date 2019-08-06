Беби, хамон! Угадайте, какие продукты научились имитировать в России

Ровно пять лет назад в России вступил в силу указ президента о продовольственном эмбарго. Сначала он вызвал панику, потом массу надежд на то, что теперь уж точно отечественный производитель возьмётся за дело и обеспечит страну продуктами, а в конце — массу шуток про белорусские мидии и ананасы. В канун первого юбилея самое время проверить, что из всего этого оправдалось в большей степени.



Мы приготовили для вас тест, в котором собрали как настоящих бизнесменов, научившихся делать «санкционочку», так и выдуманные нами бренды. Попробуйте угадать: какие из этих компаний и продуктов существуют на самом деле, а какие — всего лишь плод фантазии. Кстати, не забывайте, что продуктовое эмбарго нам продлили вновь.