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Беби, хамон! Угадайте, какие продукты научились имитировать в России

Самый санкционный тест, который покажет, насколько вы разбираетесь в импортозамещении

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За пять лет фермеры научились делать хамон, пармезан... Или нет?

За пять лет фермеры научились делать хамон, пармезан... Или нет?

Фото: Дарья Селенская

Ровно пять лет назад в России вступил в силу указ президента о продовольственном эмбарго. Сначала он вызвал панику, потом массу надежд на то, что теперь уж точно отечественный производитель возьмётся за дело и обеспечит страну продуктами, а в конце — массу шуток про белорусские мидии и ананасы. В канун первого юбилея самое время проверить, что из всего этого оправдалось в большей степени.

Мы приготовили для вас тест, в котором собрали как настоящих бизнесменов, научившихся делать «санкционочку», так и выдуманные нами бренды. Попробуйте угадать: какие из этих компаний и продуктов существуют на самом деле, а какие — всего лишь плод фантазии. Кстати, не забывайте, что продуктовое эмбарго нам продлили вновь.

                      ТЕКСТ

                      ТЕГИ

                      Санкциипродуктыимпортозамещение

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                      6 авг 2019 в 09:13

                      Научились названия печатать?

                      "Зачем-зачем? Потому что его не будет - вашего итальянского сыра!)))))))" (с) Дж. Уолкер.

                      демократ
                      6 авг 2019 в 09:05

                      за такой, сырок... и родину продам

                      ,))
                      6 авг 2019 в 09:04

                      мы без сыру не можем - исключительно за 1000 рублей за килограмм - нас так замучил "царь, что едим только \его - а нас решили сыру этого (, приходится с, контробандой ввозить