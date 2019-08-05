«1,5 млрд не спасут отцов русской демократии»: застройщик — об итогах месяца работы по новому закону

60% застройщиков «замёрзнут»: банки им денег на работу не дадут, а с рынка их привлекать нельзя

Этот месяц был первым с обязательным кредитованием, добровольно мы брали кредиты и раньше. Очень долго, около 8 лет, могли себе позволить не влезать в кредиты вообще — мы просто поняли, что в такой ситуации работать как-то не весело. Но с 1 июля это невозможно, и никаких кредитов, кроме предусмотренных по программе эскроу-счетов, банки не дают. И, вроде, деньги есть, но проект, на который они выделены, мы не можем не только ухудшить, но и улучшить, больше нет места для манёвров, к которому мы привыкли. Развиваться, приобретать новые площадки параллельно с уже строящимися мы тоже не можем.



Ничего совсем плохого в новшествах, вроде, нет: дополнительный контроль — это даже хорошо, сама процедура кредитования не ужасна. Это обычная международная практика, во всех странах застройщики так работают, но и процент кредитования, и проценты по ипотеке в других странах намного ниже.

У нас, конечно, процент снижается пропорционально привлечённым в стройку средствам, то есть если мы накопим условные 160%, где 60% — это условная прибыль. В этом случае процент снизится до совсем не критичных 0,4–0,5%. Но такая ставка недостижима: для эконом-жилья это утопия, нет такой доходности, её не существует.

Кроме того, проценты мы платим в течение всей кредитной линии, закрыть кредит быстро нельзя, потому что нечем. Раньше мы отдавали в течение строительства: получили деньги инвесторов, и к середине дома уже нет кредита. А теперь он всей своей 10-процентной тяжестью ляжет на всё строительство и никуда нам от него не деться.

На 10–15% мы цены уже повысили, они вырастут и дальше — насколько, предсказать нельзя.

При этом небольшие застройщики кредит не смогут получить вообще, потому что у них часто нет истории отношений с банками — большинство пользовалось привлечением денежных средств покупателей. Это здорово сократит на рынке долю небольших компаний, которые не обладают большим собственным капиталом, многие могут «замёрзнуть» из-за этого и остановить строительство.



Это уже началось: у нас покупателей стало больше, потому что уменьшилось число предложений, больше стало безработных квалифицированных кадров из строительной сферы. Конечно, ниже конкуренция, но небольшие компании составляли около 60% рынка. Сокращение строительной отрасли ведёт к сокращению налоговых отчислений, деловой активности. Не надо быть суперобразованным, чтобы работать на стройке, а это всё зарплаты от 17 до 100 тысяч рублей. И это всё потихонечку съехало.

Самое обидное, что несколько лет мы платили огромные страховые взносы: больше 1,5 млрд рублей собирали с застройщиков каждый год. И перед новыми обманутыми дольщиками за эти взносы никто не ответил.

Для сравнения скажу, как работает Фонд модернизации ЖКХ. Например, на моём депутатском округе за 5 лет отремонтировали 70 домов. А за предыдущий депутатский срок — 2. Почувствуйте, что называется, разницу. Фонд работает, конкурсные процедуры действуют. Если бы те 1,5 млрд рублей в год аккумулировал такой же государственный фонд хотя бы на уровне области, мы проблему всех обманутых дольщиков давно уже решили. И люди были бы с квартирами, и закон не надо было бы менять.



А теперь будет огромный рост новых дольщиков, но уже не обманутых, а вынужденных: привлечь средства застройщики не могут, объекты достроить тоже — всё, приехали. И эти 1,5 млрд уже не спасут отцов русской демократии. Кто будет покрывать их существование — непонятно.



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